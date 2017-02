Megható fotók olyan gyerekekről, akik csodálatra méltó harcot vívtak a rákkal

Nincs nagyobb ajándék az egészségnél. Ha viszont betegség üti fel a fejét a családban, a szeretet, a nevetés és a hit az, ami segíthet túljutni a legnehezebb pillanatokon is. Ezt hirdeti a The Gold Hope Project , ami daganatos betegségben szenvedő, vagy abból már kigyógyult gyerekek önfeledt pillanatait mutatja be fotókon. A rákellenes világnap alkalmából ezekből a képekből készítettünk összeállítást.

Az ember sokszor hajlamos rá, hogy minden apróságon felbosszantsa magát, és olyan dolgokban is problémákat lásson amiknek valójában alig van jelentőségük. Sokszor nagy bajnak kell történnie ahhoz, hogy rájöjjünk, mennyire nem számít, ha felidegesítettek a munkában, vagy ha hosszú perceket kell rostokolni a dugóban. És arra is, mekkora ereje van a hitnek és a nevetésnek. Mert ezek azok a dolgok, amik a szereteten kívül átsegítenek a legnagyobb bajon is. Ezt hirdeti a The Gold Hope Project, aminek keretein belül fotósok örökítik meg rákban szenvedő, illetve daganatos betegségekből kigyógyult gyerekek önfeledt pillanatait. A céljuk, hogy a túlterhelt családokat örömmel, és rajta keresztül a reménnyel ajándékozzák meg.

Emma kétszer is megvívta csatáját a rákkal – Ma gyógyultnak tekinthető

Ava agydaganatban szenvedett, időközben a kór sajnos legyőzte

Noelle vesedaganatból gyógyult ki

Parker hosszú és kitartó küzdelmet vívott az agydaganattal – Végül a betegség győzedelmeskedett

Sabrina szimbolikus búcsúja a vesedaganattól

Olivia a leukémiából gyógyult ki

Mya lassan egy éve tumormentes

Nate legyőzte a leukémiát

A kis Ava is kigyógyult a leukémiából – Sőt, könyvet is írt a daganatos betegeknek

Madison neuroblastomában szenved

Noah leukémiás – Az együttérzés jegyében a családtagjai is leborotválták a hajukat

Luke-ot mindössze 14 hónaposan diagnosztizálták ideghártya-daganattal

Mimiről másfél évesen derült ki, hogy leukémiás

Brendan kigyógyult az ideghártya-daganatból

Laney szervezete hosszas küzdelem után, 2013 karácsonyán adta fel a harcot a betegséggel szemben

