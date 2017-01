12 dolog, amiről rögtön felismerni az erősen céltudatos embereket

Ha az álmaikról van szó, nem ismernek lehetetlent. Ők azok, akik mindent megtesznek azért, hogy elérjék, amit elterveztek! A tulajdonságaik alapján rögtön fel lehet ismerni a célratörő embereket, és azok tudatában kezelni is könnyebb őket.

Sikerorientáltak

Hiszik, hogy a győzelemnél nincs fontosabb, rendíthetetlen vágyat éreznek arra, hogy minden helyzetben a maximumot hozzák ki magukból. Hisznek a kemény munkában, és mivel rengeteget dolgoznak, egyáltalán nem irreális az elképzelésük arra vonatkozóan, hogy ők legyenek a legjobbak.

Mindent a célok érdekében

Semmit sem tesznek céltalanul, csak azért, mert jól esik nekik. Az ég óvja azokat, akik az útjukba állnak, vagy lelassítják őket, amikor épp valamin munkálkodnak. A napjuk ugyanis nem zárul sikeresen, ha nem érték el az aznapra kitűzött céljaikat.

Sokszor stresszelnek

Mivel hatalmas teljesítménykényszer uralkodik rajtuk, nagyon sokszor stresszelnek azon, hogy mindent időben el tudjanak végezni, minden problémát meg tudjanak oldani, de leginkább, hogy a terveik megvalósításával jól haladjanak. Éppen ezért, minden elmulasztott lehetőség ólomsúlyként ül a vállukon.

Minden percet igyekeznek kihasználni…

…és tartalommal megtölteni. Buzog bennük a tettvágy, emiatt pedig nem viselik jól a tétlenséget, szinte kényszeresen igyekeznek mindig aktívak lenni. Nehezen tudnak leállni, és sokszor túlzásokba is esnek.

Mindig a lényegre fókuszálnak

A beszélgetések során nem szeretik a hosszú felvezetéseket, nem érdekli őket a „körítés”. Mivel minden percük szigorúan be van osztva, ezért szeretik, ha partnerük rögtön a lényegre tér – főleg, ha fontos témáról van szó. Mindig hatékonyságra törekszenek: akkor tudnak intézkedni, ha megértették a lényeget.

Utálnak várni

A dugóban ülve és a pénztár előtt kígyózó sorokban állva is dolgoznak, az orvosnál pedig végig olvassák az összes magazint, hogy hasznosan teljen az idejük. Mivel szeretnek produktívak lenni, minden várakozással töltött perc végtelenül bosszantja őket.

Lelkiismeretesek

Nem halogatnak, a „később” és a „ráér még” szavak egyáltalán nem szerepelnek a szótárukban. Mindent akkor végeznek el, amikor annak az ideje van, és nem számít, mibe fognak éppen, azt a lehető legjobban, lelkiismeretesen igyekeznek elvégezni. Nem jellemző rájuk a középszerűség, minden feladatot a szívügyüknek tekintenek.

Egyszerre többfelé is tudnak figyelni

Modern szóval élve, multitaskingolnak. Ők azok, akik ha kell, három dolgot is képesek egyszerre csinálni anélkül, hogy belekeverednének. Tehát, ha egy baráti beszélgetés során éppen egy e-mailre válaszolnak, az nem azt jelenti, hogy unatkoznak, vagy nem figyelnek, hanem azt, hogy igyekeznek a leghatékonyabban kihasználni az idejüket.

Nehezen eresztenek le

Nehezükre esik a relaxálás és a meditáció, hiszen állandó pörgésben vannak. Arról nem is beszélve, hogy nem könnyen nekik az, hogy csak úgy üljenek, és ne csináljanak semmit. Náluk a kikapcsolódás is valamilyen aktivitáshoz köthető. A lényeg, hogy lássák értelmét az adott tevékenységnek.

Mindent sürgősen szeretnének véghezvinni

Az ő perspektívájukból szemlélve a “most” az egyetlen időintervallum, ami létezik. Ahogyan azt korábban is említettük, nem látják értelmét a halogatásnak. Ennek azonban nagy hátulütője, hogy még a triviális kérdéseknek is sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonítanak, azokat is azonnal el akarják intézni.

Követik a menetrendet

Minden percüket gondosan megtervezik, és a szerint az „órarend” szerint élik a napjaikat, amit előzőleg összeállítottak. Nagy örömüket lelik abban, ha feladatokat pipálhatnak ki a listájukról, de ha hiba csúszik a terveikbe, az rendkívül stresszessé teszi őket.

Fáradhatatlanok

Rendíthetetlenül azon munkálkodnak, hogy elérjék a céljaikat. A pluszmunka sem okoz számukra gondot, a tétlenség viszont annál inkább. Ilyenkor idegesen harapdálják a szájukat vagy a körmüket rágják.

Szöveg: F.R.

Fotó: Thinkstock

Forrás: huffingtonpost.com