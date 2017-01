A kisugárzás nem a külsőn múlik! 7 karizmatikus karakter a filmvászonról

Hatalmas közhely, de mégis igaz, hogy a szépség belülről fakad. A jó kisugárzás sokkal többet számít a tökéletes alaknál és a szabályos arcnál. Ezt bizonyítják a filmtörténet karizmatikus karakterei is, akiket lehengerlő személyiségük miatt lehet egy csapásra megszeretni.

Vincent Cassel – A szépség és a szörnyeteg

A klasszikus mese már számtalan feldolgozásban vászonra került, idén például Emma Watson és Dan Stevens főszereplésével láthatjuk majd. 2014-ben viszont Léa Seydoux tündökölt Belle szerepében, partnere pedig nem volt más, mint a sármos Vincent Cassel. Monica Bellucci exférje sokáig csupán animációként, a Szörnyeteg álarca mögé bújva jelenik meg a vásznon, ám amikor átváltozik, igazán kellemes látvány fogadja a nézőt. 😉

Ezért szerettük: Az egyik legjobb Szépség és a szörnyeteg-feldolgozásnak tartjuk, Vincent Cassel pedig egyenesen remek választás volt a szerepre. Hihetetlenül jól alakítja a távolságtartó és hideg szívű Szörnyeteget, aki minden nőnek felkeltené az érdeklődését. Ő azonban, mint kiderül, több egy mogorva férfinál, az álarc mögött ugyanis egy szerethető lény bújik meg, aki még az életét is képes feláldozni Belle-ért.

Adrien Brody – A zongorista

Roman Polanski többszörösen Oscar-díjas filmjének főszerepét az akkor még szinte ismeretlen, karakteres arcú színészre bízta, Adrien Brody pedig beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A második világháború alatt játszódó, lebilincselő történet egy művész túlélésért folytatott harcát mutatja be.

Ezért szerettük: Adrian Brody zongoristája nemcsak a városához, hanem a zenéhez is hű marad még a legnagyobb tragédiák ellenére is – leginkább ez teszi vonzóvá. De megvan benne az a szellemi és lelki szépség is, ami a klasszikus zenészeket jellemzi, ami a művészeten keresztül árad, és ami igazán karizmatikussá teszi őt A zongorista szerepében.

Christopher Walken és Glenn Close – Feleség kerestetik



Glenn Close sosem volt az a klasszikus szépség, viszont tehetségével mindenkit elbűvölt, és számtalan szakmai díjat bezsebelt. A Feleség kerestetik című alkotásban a szintén elsöprő tehetségű, karizmatikus Christopher Walken partnereként szerepelt. A filmben egy özvegyember küzd azért, hogy egyedül is fel tudja nevelni gyermekeit. Amikor belátja, hogy nem megy neki, hirdetést ad fel, hogy találjon egy kedves asszonyt, aki segítségére lesz. Glenn Close karaktere pedig odaadásával és türelmével szeretteti meg magát a családdal.

Ezért szerettük: Egy férfi vonzereje nem a kidolgozott izomzatában rejlik, hanem abban, ahogyan másokkal törődik, és ahogyan szeretni tud – ezért ellenállhatatlan Christopher Walken a Feleség kerestetik című filmben. Glenn Close-t pedig a belőle sugárzó jóság és kitartás teszi olyan nővé, akiért minden férfinak érdemes lenne harcolni.

Sarah Jessica Parker – Anyám nyakán

A Szex és New York sztárját nem szépsége, hanem különleges kisugárzása és stílusa teszi utánozhatatlanná. Az Anyám nyakán című filmben humorával és vagányságával veszi le a lábáról Trippet, a 35 éves agglegényt, aki még mindig a szüleinél él. A célja, hogy a férfi végre kiköltözzön a családi házból – a „munka” elvégzésére pedig nem mások, mint Trip szülei bérelték fel.

Ezért szerettük: Sarah Jessica Parker Paulája kedves, vicces, okos és könnyed. Ez különbözteti meg őt a többi nőtől, akivel Trip korábban találkozott, és ez teszi őt igazán széppé, valamint szeretnivalóvá.

Bette Midler – Elvált nők klubja

Bette Midler alacsony, kicsit telt, de hihetetlenül határozott és karizmatikus személyiség – ahogy az Elvált nők klubjában játszott karaktere is. Brendát és barátnőit szinte egyszerre hagyták el férjeik, de ahelyett, hogy a nők önsajnálatba merülnének, összefognak, hogy megleckéztessék csalfa exeiket.

Ezért szerettük: Brenda olyan kitartó és erős akaratú, hogy még a legnagyobb viharokat is képes átvészelni. Határozottsága mögött azonban egy gyengéd lélek bújik meg, aki nagyon vágyik a törődésre. Ízig-vérig családanya, mindent megtenne a szeretteiért, legyen az a fia, vagy a barátnői. Ez a kettősség teszi őt különlegessé és karizmatikussá.

Toni Collette – Egy cipőben

Maggie (Cameron Diaz) és Rose (Toni Collette) testvérek, mégis szöges ellentétei egymásnak. Rose rendszerető, szabálykövető szürke kisegér, míg Maggie szinte habzsolja az életet. Egy nap egymásra lesznek utalva, és meg kell tanulniuk, hogyan szerethetik a másikat. A kulcs az elfogadásban rejlik, amikor erre Rose rájön, ő is megnyílik, és gyönyörű nővé fejlődik.

Ezért szerettük: Rose-nak nehezére esik elfogadni szétszórt testvérét, aki egyik hibát a másik után követi el, és aki nem mellesleg sokkal csinosabb nála. Viszont megvan benne az az eredendő jóság és szeretet, ami által sokat fejlődik, és ami még a látszólagos szürkesége mögül is átragyog.

Willem Dafoe – Tom és Viv

Willem Dafoe színházban és a vásznon is egyaránt elsöprő alakításokat jegyez, az egyik ilyen a Tom és Viv című film. A cselekménye a húszas évek Londonjában játszódik, ahol a fiatal és rendkívül tehetséges költő, Thomas S. Eliot találkozik Viviennel, az excentrikus, gazdag nővel. Szerelem bontakozik ki kettejük között, amiből gyorsan házasság is lesz. Boldogságuk azonban nem bizonyul tartósnak Vivien fizikai és lelki problémái miatt. Eliot egy ideig derekasan helyt áll, végül azonban nehéz döntésre kényszerül.

Ezért szerettük: Thomas S. Eliot nem egy tipikus férfiszépség, viszont a belsője annál izgalmasabb. Érzékeny, okos és odaadó, tiszta szívéből szereti a feleségét, akiért hatalmas áldozatokat képes tenni. Talán nem túlzás kijelenteni, hogy minden nő ilyen férfire vágyik.

