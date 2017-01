Újrakezdés 5 lépésben - Tippek, amik segítenek tiszta lapot nyitni

Le kell számolni a megbánással

Az ember életében elkerülhetetlen, hogy ne érezzen megbánást bizonyos dolgok miatt. Az viszont egyáltalán nem mindegy, mekkora szerep jut a mindennapokban a múlton való kesergésnek. Ha ugyanis állandóan a korábban elkövetett hibáink miatt stresszelünk, sosem tudunk majd tiszta lapot nyitni. Segít, ha számba vesszük azokat a dolgokat, amiket a közelmúltban megbántunk. Ha kell, vessük őket papírra – így pontosan látni fogjuk, hogy bizonyos döntések, tettek vagy éppen azok hiánya miatt érzünk megbánást. Ez pedig majd arra sarkall bennünket, hogy legközelebb ne kövessük el ugyanazt a hibát.

A panaszáradat vége

Nem érdemes minden apróságon keseregni vagy tragédiaként megélni akár a legkisebb problémákat is. Persze az embernek szüksége van rá, hogy néha jól kipanaszkodja magát, ha azonban folytonosan negatív gondolatok kerítik hatalmába, az csupán stresszt okoz, és még meg is betegíthet. Szükség van rá, hogy elengedjük, ami bánt. Segít, ha leülünk és kibeszéljük egy hozzánk közel álló személlyel a gondjainkat, de akár az is, ha minden napra hagyunk „panaszidőt” magunknak. Vonuljunk el, fókuszáljunk az adott gondra, és könnyebben megleljük a megoldást is – olyan ez, mint a meditáció. Ha azonban letelt a „panaszidő”, engedjük el, és összpontosítsunk a megoldásra.

Lépésenként a célokért

Ha az egyik kijárat el van torlaszolva, akkor új utat kell keresni – ez a mondás pedig az élet minden területére igaz. Ha úgy érezzük, az általunk próbált módon sehogy sem tudjuk megvalósítani, amit célul tűztünk ki, ne adjuk fel rögtön, hanem közelítsünk más irányból, haladjunk apróbb célkitűzésekkel előre. Ha például nemrég vagyunk túl egy fájdalmas szakításon vagy váláson, de szeretnénk újra párra lelni, ne az legyen a következő cél, hogy fél éven belül új társat találunk, hanem elsőként a gyógyulás, a bizalom visszaépítése, majd a randizgatás. Így sokkal tisztábban látjuk majd a célunkat is, és könnyebben kidolgozhatunk egy stratégiát az eléréséhez.

Tervezés és pozitív hozzáállás

Mindannyian azon vagyunk, hogy minél előbb rendbe hozzuk az életünket és új alapokra helyezzük a mindennapjainkat. Ez azonban nem megy egyik pillanatról a másikra, hiszen az újrakezdés során sok esetben évekkel ezelőtt berögzült rossz szokásoknak kell búcsút mondani, ez pedig időigényes feladat, rengeteg tervezés szükséges hozzá. Illetve az optimizmus is nagyon fontos hozzá, hiszen lesznek majd nehezebb szakaszok is az út során és azokra az esetekre is meg kell tervezni a saját forgatókönyvünket.

Motiváció

Az egyik legfontosabb dolog, hogy végig motiváltak maradjunk, bármibe is fogtunk. Hasznosítsuk az energiáinkat, hogy arra a célra összpontosítunk, amit el szeretnénk érni, legyen az egy sportosabb testalkat, egészségesebb élet vagy egy képzés elvégzése. Ha elmélyülünk egy-egy dologban, az hihetetlen elégedettséggel tölt majd el, mondhatni szárnyakat ad, és segít, hogy a meglévőkön felül új lehetőségeket fedezhessünk fel magunknak.

Szöveg: F.R.

Fotó: Thinkstock

Forrás: psychologytoday.com