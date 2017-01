Izgalmas beltéri játékok hideg, szmogos időre

Az ország több pontján is szmogriadót rendeltek el, de maga az időjárás sem túl kegyes a gyerekekhez, ezért kinti játékról szó sem lehet. Pont ezért hoztunk néhány, nem mindennapi beltéri alternatívát, ami jó szórakozást biztosít a kicsiknek és nagyobbaknak is.

Akadálypálya és összeadás

Amire szükségetek lesz: madzag gombolyag, kártyalapok, székek, csipeszek

Feszítsétek ki a zsinórt a székekhez. Nem kell bonyolult séma alapján összekuszálni, a lényeg, hogy a pálya háromdimenziós legyen, azaz alacsonyabbra és magasabbra is kössetek egy-egy részt. Ezután csíptessetek kártyalapokat a madzagra bizonyos távolságokra, majd kérjétek meg a gyermeketeket, hogy haladjon végig az akadálypályán úgy, hogy nem esik el, és közben az összes kártyát összegyűjti. Az a gyerek nyer, akinek sikerül teljesítenie a pályát és a kártyalapokon szereplő számokat is helyesen összeadja.

Állati mutatványok

Amire szükségetek lesz: egy nagyobb tér, ahol a mutatványok bemutathatók

Most az állatoké a főszerep! Válasszatok ki egy-egy állatot, például majmot, oroszlánt, kengurut, lovat, majd kérjétek meg a gyerekeket, hogy mutassák be, hogyan mozognak. A játékban bemutatott mozdulatok nemcsak az elnagyolt mozdulatokat, hanem a finommotorikus mozgást is fejlesztik, a gondolkodásról már nem is beszélve, hiszen ahhoz, hogy be tudják mutatni az adott állat mozgását, szükség van az emlékek felelevenítésére is.

Pompon verseny

Amire szükségetek lesz: színes vattapamacsok, szívószálak, szigetelő szalag

A vattapamacsokat tépkedjétek egészen kis darabokra, majd szórjátok a padlóra. A szigetelő szalaggal húzzatok célegyenest a földre, aztán kezdődhet a játék! A gyerekeknek a szívószálon átfújt levegő segítségével kell a célegyenes mögé kell juttatni a pomponokat. Akinek 1 perc alatt többet sikerül befújnia, az a győztes.

Mozgás az ABC-vel

Amire szükségetek lesz: egy nagyobb tér, ahol a mutatványok bemutathatók

Ebben a játékban egyszerre tanulhatnak és játszhatnak a kicsik. A lényeg, hogy az ABC betűivel sorba haladva kell mondani egy-egy elvégzendő feladatot, például, A – ablakhoz nyomd az orrodat, Á – állj fél lábon és énekelj, B – bukfencet vess, C – cikkcakkban cammogj, és így tovább. Ez a szülők részéről is egy kis kreativitást igényel. 😉

Ugróiskola a lakásba

Amire szükségetek lesz: házilag elkészített ugróiskola textilből vagy papírból

Azt gondoljuk, ez nem szorul magyarázatra, inkább csak egy jó tanácsot adnánk hozzá: szigorúan földszinti lakók, illetve családi házban élők próbálják ki, mert a dübörgés zavaró lehet az alsóbb lakók számára.

Lufi pingpong

Amire szükségetek lesz: lufik, papír tányérok, két fakanál vagy fa spatula, ragasztó

A papír tányérok aljára ragasszátok rá a fa spatulát (hobbiboltban lehet kapni) vagy a fakanalat, fújjátok fel a lufikat, és máris indulhat a házi pingpong bajnokság! Azon túl, hogy jó móka, szintén fejleszti a gyerekek finommotorikus mozgását.

Szöveg: D.A.

Forrás: parenting.com

Fotó: handsonaswegrow.com, ilslearningcorner.com, lemonlimeadventures.com, homeschoolshare.com, agirlandagluegun.com, grandmaideas.com