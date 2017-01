Emésztést serkentő teák nem csak fogyókúrához

Az új esztendő kezdetével valószínűleg sokan döntöttek úgy – talán pont ti is –, hogy fogyókúrába kezdenek. Bár csodát tenni nem tudunk – ahhoz helyes életmód és sok mozgás kell –, a gyógynövényeket segítségül hívhatjuk. És nem csak a fogyókúra miatt.

Kamilla: minden bajra gyógyír

A kamilla virágzata az egyik legsokoldalúbban felhasználható házi csodaszer a természet patikájából. Külsőleg alkalmazva gyulladáscsökkentő hatással bír, enyhíti a bőrviszketést, és a pattanásokra is gyógyír, belsőleg használva gyógyítja a fogíny betegségeit, csökkenti a hányingert, a menstruációs görcsöket és a gyomorpanaszokkal is elbánik. Inhalálva oldja a hörghurutot és a köhögési ingert, míg ülőfürdőként az altesti bajokat enyhíti – hogy csak a leggyakoribb alkalmazási módjait említsük. Most azonban leginkább az emésztésre gyakorolt hatását hangsúlyoznánk, a benne található kamuzén nevű illóolaj ugyanis nyugtatóan hat a májra, ami így hatékonyabban tudja a méreganyagokat kiválasztani a szervezetből.

Elkészítése:

Egy teáskanál kamillavirágzatot forrázzatok le 2 dl vízzel, fedjétek le, és 4-6 percig hagyjátok állni. Utána várjátok meg, míg a tea langyosra hűl, szűrjétek át, és apránként kortyolgatva fogyasszátok el. Napi 2 csészével is megihattok belőle, akár egy hónapon keresztül is, de utána érdemes egy hét szünetet tartani az újabb kúra előtt.

Borsmenta: jellegzetes íz, jellegzetes gondokra

A migrénes fejfájástól kezdve az émelygésen és a hányingeren át egészen a szájhigiéniáig, illetve gyomorbántalmakig a borsmenta hatékonysága megkérdőjelezhetetlen. A benne található mentolos illóolaj képes megnyugtatni a gyulladt vagy igénybe vett szerveket, többek között az emésztőrendszert is, sőt, a vérkeringésre is katalizátorszerűen hat, azaz segíti az oxigénfelvételt, és ezáltal a salakanyagok mielőbbi lebontását is.

Elkészítése:

Egy csésze elkészítéséhez két evőkanál szárított, vagy három-négy friss borsmenta levélre van szükség. Szórjátok bele egy bögrébe, forrázzátok le körülbelül 2-2,5 dl vízzel, aztán 5-7 perc után szűrjétek le. A kamillával ellentétben ezt nem érdemes állni hagyni, mert megkeseredik. A legjobb hidegen, ízesítés nélkül fogyasztani, így fejti ki az optimális hatását. Napi 1 csészénél többet nem ajánlott belőle fogyasztani, cserébe viszont nem kell szünetet tartani a használatában.

Édeskömény: a kiváló C-vitamin forrás

Az édeskömény egyedülálló vitamin és antioxidáns forrás, ezért élettani hatását gyakran használják különböző nyavalyák esetén. Erősíti az immunrendszert, csökkenti a gyulladást, antioxidáns tartalmának köszönhetően pedig kifejezetten egészséges. Ami az emésztésre gyakorolt hatását illeti: a benne található sok értékes tápanyag serkenti az anyagcserét, csökkenti a puffadást és a hasi görcsöket, így túlevés esetén is hasznos segítség lehet.

Elkészítése:

1 teáskanál szárított édesköményt tegyetek bele 2 dl forrásban lévő vízbe és körülbelül 10-15 percig főzzétek. Ezután szűrjétek le, majd öntsétek át egy pohárba, és étkezés előtt 20-30 perccel kortyolgassátok el. Az édeskömény nagyon erős, ezért napi egy adagnál többet nem szabad fogyasztani belőle, és még így sem szabad két hétnél tovább használni egyhuzamban.

Cickafarkfű: epeserkentő főzet

Nyálkahártya-, fogínygyulladás, hüvelygyulladás – a cickafarkfű minden gyulladással és fájdalommal járó tünetet lecsökkent, de vérzéscsillapító és sebösszehúzó hatását is gyakran alkalmazzák a gyógyászatban. Amiért listánkban helyet kapott, azaz emésztésre gyakorolt hatása, mivel serkenti az epeváladék termelését, és nem utolsó sorban a puffadást is elmulasztja.

Elkészítése:

Egy csapott evőkanál teafüvet szórjatok bele 2,5 dl hideg vízbe, majd együtt forraljátok fel őket. Hagyjátok ázni a teát körülbelül 15 percig, aztán szűrjétek le, és egy héten keresztül minden nap igyatok meg egy csészével. Utána csökkentsétek az adagot heti egy adagra, majd havi egyre. Ezután tartsatok egy hónap szünetet, csak utána kezdjetek újabb kúrába.

Ezerjófű: ősi csodadoktor

Már az ókorban is használták az ezerjófű gyógyító hatását, ami, ahogyan a nevéből kiderül, szinte ezernyi dologra gyógyír. Étvágyjavító, ha arra van szükség, vértisztító, reumás és aranyeres panaszokat is csökkent, leggyakrabban azonban az emésztés támogatására szokták használni. A cickafarkfűhöz hasonlóan az epeműködést fokozza, de például csökkenti a puffadást és a gyomorégést is.

Elkészítése:

1 teáskanálnyi szárított ezerjófüvet 3 dl hideg vízzel öntsetek le, és hagyjátok ázni 8-10 órán át. Ezután melegítsétek fel – de ne forraljátok –, és valamelyik főétkezés után kortyolgassátok el. Mivel az ezerjófű keserű, ezért ezt a gyógyteát érdemes mézzel vagy más édesítőszerrel ízesíteni. Naponta egy csészével fogyasszátok két-három héten át, utána ugyanennyi ideig szüneteltessétek.

Szöveg: D.A.

Fotó: Thinkstock