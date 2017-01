11 hatásos tipp, amivel könnyen betarthatod az újévi fogadalmadat

A magunknak tett ígéretek száma rohamosan megugrik az újév közeledtével, a fogadalmakat azonban nagyon kevésszer tartjuk be. Szerencsére vannak olyan trükkök, amik, ha a sikert nem is minden esetben garantálják, de jó kiindulópontként szolgálhatnak arra, hogy az ígéretek tényleg teljesüljenek.

Vessétek papírra a fogadalmaitokat

Talán nagyon egyszerűen hangzik, mégis működőképes, ha a fogadalmaitokat felírjátok egy papírra, amit jól látható helyre tesztek. Akár kinyomtatva az asztalotok fölé is akaszthatjátok, a lényeg, hogy minden nap emlékeztessétek magatokat arra, felelősséggel tartoztok az ígéreteitekért.

A tízperces szabállyal „edzhettek” a hosszú távú célokra

Ha a fogadalmak addig tartanak benneteket lázban, amíg bele nem kell fognotok a megvalósításukba, akkor a hosszú távú célok helyett érdemes apróbb dolgokkal kezdenetek. Épp erre való a tízperces szabály, aminek az a lényege, hogy olyan fogadalmakat tegyetek, amiket tíz perc alatt el tudtok végezni. A listára felkerülhet egy régóta halogatott telefonhívás, egy e-mail elküldése vagy egy-egy ajándék online megrendelése.

Olyat fogadjatok meg, aminek betartása örömmel tölt el benneteket

A fogadalmaknak nem minden esetben kell szigorúaknak lenniük, vagy valamilyen megvonással járniuk. Ahelyett, hogy sanyargató diétákba fognátok, vagy olyan mozgásformát kezdenétek el, amit nem is szerettek igazán, jutalmazzátok meg magatokat olyan fogadalmakkal, amikben örömötöket lelitek. Megígérhetitek például, hogy a rohanás helyett minden reggel nyugodtan leültök egy kávéra, hetente egy forró fürdővel kényeztetitek magatokat, vagy minden hétvégén időt szántok arra, hogy legalább egy novellát elolvassatok a kedvenc kötetetekből.

Állítsatok be emlékeztetőt

A legtöbb webes naptár már lehetővé teszi, hogy a közelgő eseményekről a telefonotok is emlékeztessen benneteket. Így pedig kicsit nehezebb lesz „elfelejteni”, hogy a reggelt az edzőteremben kell kezdenetek vagy, hogy rögtön munka után egy „randevúra” vagytok hivatalosak a futócipőtökkel.

Megvalósítás részletekben

Ha a fogadalmatok egy hosszú távú projekt megvalósítása, akkor szedjétek darabokra a folyamatot. Így, amennyiben az otthonotokban kell rendszereznetek a dolgaitokat, osszátok fel időben, hogy mikor melyik helyiséget teszitek rendbe. Haladjatok lépésenként, nem kell mindent egyszerre elintézni.

Használjatok kreatív vizuális emlékeztetőket

A színes post it-ekre vagy papírokra írt emlékeztetők különösen hasznosak lehetnek, ha egy új szokást szeretnétek beépíteni az életetekbe. A vizuális segédeszközök ugyanis felkeltik a figyelmet, és így nehéz lesz elsiklani afelett, amit jelezni kívántatok velük. Ha például arra szeretnétek rászoktatni magatokat, hogy otthon ne mászkáljatok cipőben, akkor az a legjobb, ha vizuális emlékeztetőként egy benti papucsot helyeztek a bejárati ajtóhoz.

Csatlakozzatok egy csoporthoz

Nagyon motiváló tud lenni, ha a kitűzött célt nem egyedül, hanem egy csoport támogatásával próbáljátok elérni. Akár egy külön stratégiát is kidolgozhattok együtt, vagy a másik orrára koppinthattok, ha éppen fel szeretné adni a dolgot. Ha az interneten nem találtok speciális csoportokat a fogadalmatok beteljesítésére – legyen az több testmozgás vagy beiratkozás egy könyvklubba –, akkor kérjétek meg néhány barátotokat, hogy csatlakozzon hozzátok.

Használjátok a technikai eszközöket

A technikai újítások nagy segítségetekre lehetnek abban, hogy egy új szokást építsetek be a mindennapjaitokba. Ha például a fűtésszámlátokat akarjátok csökkenteni, vegyetek egy termosztátot, amennyiben pedig egészségesebben élnétek, töltsetek le olyan applikációkat a telefonotokra, amik elősegítik az életmódváltást. Ugyanakkor, ha további pénzt takarítanátok meg, helyezzétek letétbe a fizetésetek egy részét.

Tegyétek kellemessé

Ha a körülményeket olyanná alakítjátok, amikben jól érzitek magatokat, akkor még a nehezebben teljesíthető fogadalmakba is nagyobb elánnal és kedvvel vágtok majd bele. Ha egy új nyelvet szeretnétek elsajátítani, szerezzetek be szép füzeteket, tollakat hozzá, hogy minden alkalommal öröm legyen elővenni őket. De a futáshoz is remek motivációt adhat, ha színes felszerelést vásároltok.

Kérjétek szeretteitek támogatását

A legnagyobb segítség mindig egy karnyújtásnyira van: vonjátok be a családtagjaitokat is a projektbe, meglátjátok, mekkora segítségetekre lesznek. Amikor szükségetek lesz rá, motiválni fognak, de az élő – és hangos – lelkiismeretetek is ők lesznek, hiszen ha elcsábulnátok, emlékeztetni fognak az ígéretetekre. Arról nem is beszélve, hogy ha kisebb sikereket értek el, veletek együtt fognak örülni, gondoskodni fognak róla, hogy megünnepeljétek azokat.

Összpontosítsatok egy célra

A sok fogadalom helyett mindig érdemes egy komolyabb célt kitűzni magatok elé, és arra összpontosítani. Amennyiben azt elértétek, akkor lehet haladni a következőre. Így nem fogtok elaprózódni, és nagyobb sikereket értek majd el. Legyetek türelmesek, miután egy dolog megvolt, jöhet a többi.

Szöveg: F.R.

Fotó:

Forrás: forbes.com