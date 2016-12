Gyere haza! - Karácsony a családban

Régi ismerősöm, a Mikulás egyik cigarettáról a másikra gyújt. Hadarva mondja:

– Hidd el, minden bajnak az internet az oka. Én még ott voltam az Úttörőáruház előtt, emlékszem a napra 1989-ben, amikor az anorákos gyerekek csillogó szemmel átadták a Jézuskának írt leveleiket. Szép nap volt. Álltunk a decemberi napsütésben, forgattuk a fejünket, örvendeztünk. Azt mondták, beköszöntött a Mikulások új korszaka. A szabad világ. Néhány évvel később felépültek a plázák, jött az internet, és a szeptemberi last minute-nyaralás után már fényesíthettem a csizmámat. Októberben indul a szezon, hallottál már ilyet? Ha nincs pláza, internet, másképpen alakul a szakma. Az egész világkép. Aztán a fekete péntek, kérlek… Azok a kamu árengedmények. A csomagküldő futárok… Ki mondja meg, mit ártanak és mit pusztítanak? Amikor még a Mikulásra hagyatkoztak – az emberek emberebbek voltak! És a karácsonyi appok? A letölthető száncsengő?

Hümmögve hallgatom az egyetlen Mikulást, akivel rendszeresen találkozom. (Szezonon kívül könyvesbolti eladó.) Nem ilyen beszámolóra számítottam. Beütöm a Google-ba – mert az internet nemcsak veszélyes, hanem kényelmes is –, mi mindent várunk attól a néhány naptól karácsony és újév között, amikor visszavonulunk a világtól, és – ha elég mázlisták vagyunk – ott találjuk magunkat egy zajos, fárasztó, imádni való kompániában: a családban.

SZIRUP-SZÜKSÉGLET

A német Edeka szupermarket karácsonyi reklámjában egy idős férfi hazatér a sétából, lehallgatja a hangpostaüzeneteit, a szeme felcsillan, amikor meghallja a lánya hangját.

– Helló, papa, én vagyok – kezdődik az üzenet, a háttérből egy vékonyka hang kiált, „szia, nagypapa!” – Csak azért hívlak, mert sajnos idén nem tudjuk együtt tölteni a karácsonyt – mondja a nő, miközben a nagypapa feszülten figyel, ujjával a tőlük kapott képeslapot babrálja a polcon.

– Jövőre mindenképpen összehozzuk… dolgozom rajta, megígérem. Boldog karácsonyt, apa! – folytatódik az üzenet, majd ismét az unoka hangja szólal meg: „Hamarosan találkozunk. Boldog karácsonyt, nagypapa!”

A nagypapa egyedül vacsorázik a karácsonyfa alatt, a következő évben is, majd az azt követőben is. Orvos gyerekei elfoglaltak, a mindennapi verkli nem is szakad meg addig, amíg nem kapnak egy üzenetet arról, hogy a nagypapa meghalt. A hír egykettőre összehozza a családot, amikor azonban belépnek az idős férfi lakásába, az asztal szépen meg van terítve a karácsonyi vacsorához, majd felbukkan a nagypapa is, tállal a kezében, és vigyorogva végigméri a feketébe öltözött társaságot: „Mégis, hogyan máshogy hozhattalak volna össze titeket?”

Az Edeka reklámfilmje az egyik legnézettebb karácsonyi videó a YouTube-on (közel ötvenmillió megtekintéssel). Életünk valamennyi ellentmondását összefoglalja két percben. Mindannyiunk zsigeri félelme, hogy egy nap magunkra maradunk az ünnepeinkkel és a hétköznapjainkkal.

Nem véletlen, hogy a hipermarket rafinált reklámfilmje nem a pénztárcánkat, vágyainkat, mohóságunkat veszi célba, hanem nyílegyenesen a lelkiismeretünket. Hiszen kibe ne hasítana bele az éles fájdalom: gyakrabban kellene meglátogatni a szüleinket! Tovább kellene náluk maradni! Sokkal türelmesebbnek, melegszívűbbnek, sokkal mindenfélébbnek kellene lenni!

Az általános és reménytelen emberi mögött végül felvillan a nagypapa kajánsága, a bátortalan szeretet szépsége.

A pszichológusok – akik szeretik analizálni megmagyarázhatatlan jóérzéseinket és balsejtelmeinket – ezt úgy mondják: a karácsony végül is az agy jutalmazási rendszerének egyik szép szimbóluma. Kint a hideg sötét, fogvacogtató világ, bent a jóleső meleg, aranyló fények, sütemények, ajándékok a fa alatt, és a család.

…

Önzetlenség, összetartás, meghittség – sok mindenről olvashattok még a karácsonyi készülődés kapcsán Család rovatunkban a Nők Lapja 2016/50-51. számában.

Szöveg: Vass Virág

Fotó: Getty Images Hungary