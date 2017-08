Belebújt a kis Bence

Az író Bertolt Brechtnek a vasúti menetrend volt az egyik kedvenc olvasmánya, úgy gondolta, hogy ebből lehet igazán megismerni a német közállapotokat. Én a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által kibocsátott utónévadatokra esküszöm: szerintem szinte minden megtudható abból, milyen keresztneveket adunk éppen gyermekeinknek. Mi a trend; kik mostanában az ideálok, a legrajongottabb sztárok, színészek, sportolók, vagy közös jelenünk-múltunk hősei, esetleg nagy becsben tartott felmenőink, hiszen keresztnevükkel varázsolni igyekszünk: sikert, pénzt, csillogást, és persze boldogságot álmodunk a kis Ronaldóknak, Dorináknak, Milánoknak vagy Zoéknak.

Gondolták volna, hogy a legfrissebb adatok szerint tavaly 1800 kis Bence született…?! Most, ezen a héten ünneplik a névnapjukat, bár aligha sejtik még, minek húzogatják a csacsi felnőttek oly gyengéd odaadással aprócska fülcimpájukat. Lányoknál a Hannák győztek, alig megelőzve az Annákat és Jázminokat.

Szakértők szerint az utónevek divatja szinte generációnként változik. Így a mai Bencék papáit valószínűleg Gábornak, Attilának vagy Zsoltnak hívják, míg a nagypapák körében a Tibor, a György és a Zoltán név lehetett a legmenőbb. A dédatyák közül meg nem hiányozhattak a Józsefek, Lászlók, Ferencek és a (drága jó) Lajosok. De miért pont a Bence tartja magát több mint egy évtizede a toplisták élén? Talán a kemencébe bújt kormos kisfi úról szóló mondóka bája miatt? Hiszen maga a név a magyar nyelvben oly gyakori félrefordítás eredménye: tudósok szerint a Benedeket rövidítették Bencencre, és ebből nyerte el mai formáját e keresztnév. Így lettek a máshol Benedek-rendi szerzetesek nálunk a bencések. A Bence még a 80-as években is csak a 44. volt a népszerűségi listán. A Ben viszont az egyik leggyakoribb angolszász keresztnév, egyszerű kimondani, és globális világunkban ez is hozzájárulhat a Bence elsöprő sikeréhez. És szomorú ellenpéldaként talán éppen nehéz kiejthetősége taszította le Csengét a trónjáról: az Erdélyből származó, gyönyörű női név néhány éve még a 12. volt, ma már be kell érnie a 23. hellyel.

Hiába, a névadás tele van misztikummal. Sokáig én voltam az egyetlen Krisztina az oviban és az iskolában. Gyerekkori pajtásom, akivel felnőttként találkoztam újra, elárulta: sokáig szerelmes volt – a nevembe… Hiába, a sok Mária és Erzsébet között a Krisztina akkoriban még egzotikusan csengett, mígnem – ki tudja, miért? – felfedezték: 1976-ban megelőzve az Andreát, a legnépszerűbb női keresztnév lett. Bár azóta lecsúszott a dobogóról, még mindig jól tartja magát, úgy a 15. hely környékén.

Arra azonban végleg nem találok magyarázatot, hogy az utónevek engedélyezéséről döntő bizottság, amely 1971-ben még csak 1827 keresztnévre bólintott rá, ma viszont közel 3000-re, miért preferálja a női beceneveket? Miért vannak Katák, Katinkák, Pannák, Kittik és Dorkák, és miért nincsenek Danik, Matyik vagy Robik? Mondom, az utónévtár tele van titkokkal. Pontosan úgy, ahogy az élet.

Balázs-Piri Krisztina

A jegyzet eredetileg a Nők Lapja 2017/34. számában jelent meg.