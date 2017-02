Jó szóval büntesd...

Olvasásra ítéltek öt vandál tizenévest Virginiában – futottam bele a hírbe több portálon is. Egy történelmi jelentőségű amerikai iskolaépületre firkáltak rasszista és obszcén ábrákat. Tettükért leülhettek volna egy minimális börtönbüntetést, amin jót röhögtek volna, vagy kaphattak volna pénzbüntetést, amit nyilván a szüleik fizettek volna ki. Az ügyükben ítéletet hozó bírónő ehelyett úgy döntött: új perspektívából mutat rá a cselekedeteikre, és egy kicsit pallérozza az elméjüket. Egy éven át filmeket kell nézniük és könyveket kell olvasniuk a rasszizmusról, a nemek közti egyenlőségről, vallásról, háborúról – az ajánlott művek listáján szerepel például Alice Walker Kedves Jóisten és Khaled Hosseini Papírsárkányok című könyve is. Az élményeikről, akárcsak a két kötelező múzeumlátogatásukról beszélgetés keretében kell havonta beszámolniuk.

Az interneten keresgélve, a bíróság által kiszabható büntetések ezen – szerintem – rendkívül hasznos válfajára több példát is találtam. Például 2015-ben a Barcelona focicsapat sztárjának, Lionel Messinek bátyját, Matíast – aki korábban maga is focizott – kötelezték futball oktatására az argentin Rosario városban tiltott fegyverviselés miatt. A római bíróság – két év börtön mellett – egy kiskorú prostituált szolgáltatásait igénybe vevő férfinak okozott némi meglepetést azzal, hogy kiszabta, vásároljon a lánynak a nők méltóságáról szóló könyveket. A listán, amelyről választhatott, Emily Dickinson versei, Virginia Woolf, Hannah Arendt és Anne Frank írásai is szerepeltek. A bírónő döntésével azt szerette volna megértetni a lánnyal, hogy a valódi kár, amit elszenvedett: önbecsülésének csorbulása.

Külön öröm, hogy a hazai bírák is fogékonyak az ilyen típusú ítéletre. Egy gyöngyösi férfi t, aki a holokauszt megtörténtét kétségbe vonó képet tett közzé az interneten, és Auschwitz-ot „a világ legnagyobb mesetáborának” nevezte, a bíróság kötelezte, hogy saját költségén látogasson el a budapesti Holokauszt Emlékközpontba, és az ott megtekintett kiállításról számoljon be pártfogó felügyelőjének. Valamint olvasson utána a témának, hogy megértse, mi ellen követett el bűncselekményt, hány ember fájdalmából űzött gúnyt, és ha ebbe belelát, talán megindul az ő fejében is a változás. Mert hihetetlen, de azt tapasztalva, milyen körülmények között, nyomorban, erőszak és elhanyagoltság közepette nőnek fel gyerekek, könnyen elképzelhető, sokuknak igazából fogalma sincs arról, mivel szórakozik.

Szigeti Hajni

A jegyzet eredetileg a Nők Lapja 2017/8. lapszámában jelent meg.