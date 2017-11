Mozgalmas párkapcsolati percek: heti horoszkóp november 20-tól

Kos:

Összességében pompás heted lesz, az elhangzott mondatok hatására úgy érezheted, mintha hájjal kenegetnének. Valakinek az utálatos, irigy viselkedése előtt azonban döbbenten állhatsz. Ha párkapcsolatban élsz, a társadnak nem esik nehezére az alkalmazkodás. De az is lehet, hogy életed párjának olyan összeg ütheti a markát, amire nem számított.

Bika:

A hét legfontosabb feladata az egészségednek a megőrzése. Ha orvosi vizsgálatra kerülne sor, ne nyugtalankodj, mert jó kezekben leszel. Kedvez az idő minden bankkal, biztosítással, egyéb pénzzel kapcsolatos ügyek bonyolításának. Megtörténhet, hogy belebonyolódsz egy flörtbe, vagy egy éjszakás kalandba. A házasságokban nyugalom várható.

Ikrek:

Érdemes lenne ezen a héten a felettesednek előadni az ötleteidet, illetve segítséget kérni tőle, mert most te kerülhetsz ki nyertesen a szituációból. A házasságokban, régi együttélésekben a társaddal meg tudod beszélni még azt is, ami eddig tabunak számított. A szerelem egén azonban viharfelhők gyülekezhetnek, ha nem figyelsz, a dolgok akár el is durvulhatnak.

Rák:

A házasságokban, régi együttélésekben a társad magatartása miatt eheted a héten a kefét. De az is lehet, hogy a te rokonaid valamint életed párja között jön létre feszültség, amelyet meg kellene próbálnod elsimítani. Ha szülő vagy, akkor gyermekedre büszke lehetsz. A munkában sikert érhetsz el. Az is lehet, hogy kolléga viselkedése miatt érezheted jól magadat a bőrödben.

Oroszlán:

Ha szülő vagy, a csemetéd miatt örömkönnyek csilloghatnak a szemedben. Ha még nem vagy szerelmes, most Ámor nyila a szíved közepébe fúródhat. A meglévő viszonyokban mindkettőtök számára fontos dolgok kerülhetnek megbeszélésre. Talán még az is lehet, hogy a kapcsolatotok szintet léphet. Balesetveszélyes a hét, légy sokkal körültekintőbb!

Szűz:

Pénzügyeid alakulása erős hatással lehet most rád. Olyan kiadásra is sor kerülhet, amelyre nem számítottál. Viszont olyan bevétel is ütheti a markodat, amelyről talán már le is mondtál. A szerelmi életed mozgalmas lehet, egymást érhetik azok az események, amelyek miatt úgy érezheted, mintha hullámvasúton ülnél. Ingatlanügylet bonyolítására kiváló ez a hét.

Mérleg:

A kommunikáció hetének is nevezhető ez a mostani, amikor a sors lehetőséget kínál arra, hogy mindent meg tudj beszélni. Így elkerülhetővé válik a nehéz, akár embert próbálónak is nevezhető helyzet. Pénzügyeid pompásan alakulhatnak, és olyan találkozásra is sor kerülhet, amelyben fontos dolgok hangozhatnak el, amelyek pozitív hatással lehetnek a jövődre.

Skorpió:

Még az is megtörténhet, hogy olyan valakinek a titka juthat a tudomásodra, akit egészen másnak ismertél meg, mint amilyen valójában. Pénzügyeid alakulása miatt roppant szerencsésnek érezheted magad. Ezért pompás ez a hét arra, hogy nagyobb vásárlást, egyéb üzleti tranzakciót bonyolíts, mert nagyon jól járhatsz. Ha egészségi problémád van, lassan a gyógyulás útjára léphetsz.

Nyilas:

Egyik pillanatról a másikra jöhet létre olyan helyzet, amely miatt feszültté válhatsz. De megtörténhet az is, hogy barát vagy jó ismerős mondandója meglephet, és elégedettséggel tölthet el. Pénzügyek terén nagyobb odafigyelésre lenne szükség, mert olyan kiadásra kerülhet sor, ami veszteséget jelent.

Bak:

A múlt kopogtathat az ajtódon, és olyan dolgok derülhetnek ki, amelyek nincsenek jó hatással sem a jelenedre, sem a jövődre. Ha vannak titkaid, azokra most nagyon kellene vigyáznod, mert ha kiderülnek, óriási botrány lehet belőlük. Ha elégedetlen vagy a jelenlegi kenyérkereseteddel, akkor itt az ideje, hogy a tettek mezejére lépj: változtass!

Vízöntő:

A munkában, megélhetésben sikeres lehetsz. Ha állásváltoztatáson töröd a fejed, akkor itt a ragyogó alkalom, hogy lépj! A baráti kapcsolatok mindig fontos szerepet játszottak az életedben, így leszel ezen a héten is. Olyan dolgokat tudsz megbeszélni barátokkal, amelyek elsősorban neked fontosak. Nem kedvez az idő külföldi utazásnak, ha tanulmányokat folytatsz, nehezebben tudsz koncentrálni.

Halak:

A munkában, megélhetésben lehetsz most sikeres. De előfordulhat, hogy olyan lehetőséget sodorhat utadba az élet, amely miatt irigyeid szám annyi lehet, mint égen a csillag. Váratlanul ütheti markodat egy olyan összeg, amely jó hatással lesz a kedélyállapotodra. Egy baráti kapcsolat próbatétel elé kerülhet, és előfordulhat, hogy búcsút inthettek egymásnak.