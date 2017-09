Lehetőségekre várva: heti horoszkóp szeptember 18-tól

Kos:

Minden idegszáladdal ezen a héten a munkára kellene koncentrálnod. Illetve a kollégákra, akik között vannak olyanok, akik legszívesebben megfojtanának egy kanál vízben. Feletteseddel nagy lehet közöttetek az összhang. Ezért ha bármit szeretnél nála elérni, akkor lépj most a tettek mezejére, mert minden adott ahhoz, hogy ilyen jellegű sikert érj el.

Bika:

A szerelem egén viharfelhők tornyosulhatnak, és az is megtörténhet, hogy most végleg búcsút intetek egymásnak. Ha nem szeretnéd, hogy ez a kapcsolat véget érjen, akkor neked kell engedned, és alkalmazkodni a kedvesedhez. Ha szülő vagy, akkor a csemetéd miatt olyan feszültté válhatsz, hogy úgy érzed, nyomban fel is robbanhatsz. Kedvez az idő minden külfölddel kapcsolatos ügynek.

Ikrek:

A szerelmi viszonyokban ismét elfogadhatatlan helyzet jöhet létre, amely miatt a közös jövő megkérdőjeleződhet. A házasságokban, régi együttélésekben nem érdemes a számodra fontosabb dolgokkal előhozakodni, mert a társad nem lesz nyitott erre, és csak önmagadnak okozhatsz kellemetlen pillanatokat. Hallhatsz egy olyan lehetőségről, amely túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. Ezért egzisztencia ügyben semmire ne vegyél még mérget.

Rák:

Kollégák között vannak olyanok, akiket akkor szeretnél csak látni, amikor a hátad közepét. De az is lehet, hogy rengeteg feladat szakadhat a nyakadba, ráadásul valami miatt szorongóvá válhatsz. Ha orvosi vizsgálatra vagy beavatkozásra kerülne sor, ne idegeskedj, mert minden jól alakulhat. Rokon miatt minden okod meg lehet az örömre. A régi párkapcsolatokban a társad viselkedése miatt érezheted jól magad.

Oroszlán:

Minden figyelmed az anyagiakra irányulhat. A sors a kiadások mellett lehetőséget kínálhat arra, hogy több legyen a bevételed. Ha szülő vagy, a gyermeked miatt átmenetileg nehéz helyzetbe kerülhetsz, de az is lehet, hogy csemetéd miatt több lesz a kiadásod. A szerelmi kapcsolatokban a társadnak egzisztenciális gondja támadhat, ezért nagyobb szüksége lehet a te segítségedre.

Szűz:

Ezen a héten a figyelem középpontjában állhatsz, minden szem rád irányulhat. Ezért nagyon meg kell gondolnod, hogy kinek, mit és hogyan mondasz. A szerelmi viszonyokban a társad viselkedése kellemes meglepetésként érhet. Akivel most hoz össze a sors, azzal rendkívül szenvedélyes lehet a kapcsolatod. Bírságveszélyes ez a hét, légy sokkal óvatosabb a megszokottnál.

Mérleg:

A házasságokban, régi együttélésekben olyan váratlan és őrületesnek bátran nevezhető helyzet jöhet létre, amely miatt megkérdőjeleződhet a kapcsolat jövője. Lehet, hogy vannak olyanok, akikkel a héten nem szeretnél találkozni, ám nem lesz ilyen szerencséd, mert olyan valakit sodorhat utadba az élet, aki miatt roppant kellemetlenül érezheted magad. Kedvez az idő ingatlannal kapcsolatos ügyek bonyolítására.

Skorpió:

A baráti kapcsolatok soha nem voltak annyira fontosak, mint ezen a héten. A közösségben – amelynek te is a tagja vagy – olyan dolgok hangozhatnak el, amelyek előtt döbbenten állhatsz. Anyagi ügyek terén nem alakul minden úgy, ahogyan azt szeretnéd, ezért nagyon fontos, hogy tájékozódj, mielőtt bármire bólintasz, mert így elkerülheted a veszteséget. A szerelem egén viharfelhők gyülekezhetnek.

Nyilas:

Az lenne a legjobb, ha a pénzügyek ezen a héten nem kerülnének terítékre, mert az anyagiak miatt még olyan személlyel is összeveszhetsz, akivel egyébként nagyon jó a kapcsolatod és akire a következő időben nagy szükséged lenne. Baráti kapcsolat működéséért neked kellene most többet tenned. A felettesed nem nyitott az ügyeidre, ezért ezen a héten nem érdemes nála semmivel sem kopogtatni, mert az ellenkezőjét érheted el, mint amit szeretnél.

Bak:

Nagyon jól tudod képviselni a saját érdekeidet, ezért az lenne a legjobb, ha most előhozakodnál egy olyan témával, amely már régóta foglalkoztathat. Nem kedvez azonban az idő külfölddel kapcsolatos ügyeknek, legyen szó akár munkáról, tanulásról, kirándulásról. Olyan konfliktusba is belemehetsz, amelybe nagyon nem kellene, mert az életnek ezen a területén most nem terem számodra babér.

Vízöntő:

Soha nem volt még aktuálisabb a régi mondás, mint most: csak egészség legyen, a többit majd megvesszük. Neked is jobban kellene vigyázni a testi épségedre, az egészségedre, mint máskor, mert egy betegség akár hosszabb időre ágynak dönthet. Bankkal, biztosítással kapcsolatban őrjítőnek nevezhető helyzet jöhet létre. De az is lehet, hogy belebonyolódhatsz egy olyan kapcsolatba, amely miatt sokat szenvedhetsz.

Halak:

A munkahelyeden nem alakul minden úgy, ahogyan szeretnéd. Ha állást kívánsz változtatni, akkor még várj, mert most olyan dologba mehetsz bele, ami miatt később akár a falba is verheted a fejed. De előfordulhat, hogy új felettesed lesz, amely miatt átmenetileg nehezebbnek érezheted az életed. Váratlan kiadás borzolhatják az idegeidet, amelyen teljesen felesleges izgatni magad. Egy találkozás felvillanyozhat.