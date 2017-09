15 titok a Szűz személyiségéről és kapcsolatairól

A Szűz érzelmes, de racionális személyisége a kapcsolatait is nagyban befolyásolja. Asztrológiai elemzésükből a részleteket is megtudhatjátok.

1. A Szűz nem csak beszél a céljairól, hanem tesz is értük. Ez a fajta hozzáállás a Bakra is jellemző, akárcsak a tisztelet, bizalom és szeretet megbecsülése, nem véletlen, hogy ismeretlenül is képesek a másikra hangolódni.

2. Remekül átlátja az összefüggéseket és a problémamegoldó képessége sem mindennapi, ahogyan a Nyilasnak sem. Racionális felfogásuknak hála hosszú távon is kitarthatnak egymás mellett.

3. Az inkompetenciát és az ostobaságot nem tolerálja. Ez mondjuk a csillagjegyek nagy többségéről elmondható. 🙂

4. Érzékeny és érzelmes, akkor is, ha éppen nem látszik rajta. A Bika szintén nehezen mutatja ki az érzelmeit, mégis jó párost alkothatnak, és sokat tanulhatnak egymástól.

5. Maximalista, aki folyton azon ügyködik, hogy minél többet hozzon ki magából – ez a tulajdonsága becsülettel és alázattal is párosul. Ugyanez az Oroszlánra is igaz, ha munkáról van szó, a két jegy nagyszerűen kiegészítheti és inspirálhatja egymást.

6. Van egy vadabb oldala is, de ezt csak keveseknek mutatja meg. Az egyik ilyen szerencsés a Kos: a kettejük közötti viszony sosem unalmas – bár az is igaz, hogy eltérő a személyiségük miatt képtelenek hosszú távon kitartani egymás mellett.

7. A zodiákus szülötte csak abban hisz, amit már maga is tapasztalt. Ezt a fajta racionalitást csak egy másik Szűz képes megérteni, de mivel két dudás egy csárdában nem fér meg, jobb, ha a vonzódásuk egymás iránt plátói marad.

8. Markáns véleménye van mindenről, amit nem fél világgá kürtölni. Sajnos nyers viselkedése időnként bántó is lehet, ami a törékeny egóval rendelkező Mérleget érzékenyen érintheti.

9. A Szűz gyakran aggodalmaskodik és hajlamos túlgondolni a dolgokat, nem úgy, mint a Vízöntő, aki csak sodródik az árral.

10. Konfliktuskerülő egyéniség, aki nem szeret másokkal vitába keveredni. Pedig a Rákkal érdemes egy próbát tennie, mert ha túllendül a kezdeti nehézségeken, rendkívül érzelmes kapcsolatba kerülhet vele.

11. Nem hoz meggondolatlan döntéseket, még úgy sem, hogy gyakran a szívére hallgat. Az Ikrek szintén megfontolt, de kettejük megfontoltsága túlzottan is merevvé teheti a kapcsolatukat. Inkább csak munka frontján érdemes közösködniük.

12. Utálja a leckéztetést és az ítélkezést, ezért a Skorpióval sok érzelmi ellentéte adódhat, a jegy szülötte ugyanis hajlamos másokat kritizálni.

13. Nem bírja a rendetlenséget, nem tud semmibe belekezdeni, amíg el nem rendezi a környezetét. Ez újabb pont, amiért a Vízöntővel nem képes romantikus kapcsolatot kialakítani, a jegy szülötte ugyanis a kaotikus állapotok élharcosa.

14. Fontosnak tartja a jövőt, ezért folyton azon dolgozik, hogy még jobb legyen neki. Ez nem összeegyeztethető az álmodozó Halak habitusával, aki csak nagy ritkán veszi le a rózsaszín szemüveget.

15. Mindegy, hogy munkáról, családról vagy barátokról van szó, a Szűz lojalitása kétségbevonhatatlan, akárcsak a Ráké, akinek szintén fontosak a kapcsolatok. Újabb érv, amiért érdemes együtt megpróbálniuk…

Szöveg: D.A.

Fotó: Thinkstock

(astrology-zodiac-signs.com, zodiacfire.com)