Kár előre tervezni: heti horoszkóp szeptember 11-től

Annyira összekuszálódhatnak a szálak a napokban a csillagok szerint, hogy felesleges bármit is előre eltervezni.

Kos:

A házasságokban, régi együttélésekben egymást követhetik a boldog pillanatok. Talán az is lehet, hogy a társad rádöbben, mennyire fontos neki a veled való kapcsolata. Azzal, akivel most hoz össze a sors, azzal bátran tervezgetheted a közös jövőt. A munkában, megélhetésben olyan nehézségek adódhat, amelyre talán nem voltál felkészülve. Kolléga irigy viselkedése előtt döbbenten állhatsz.

Bika:

Ha pénzről van szó, akkor most a helyzet magaslatán állhatsz. A pénz úgy vonzódhat hozzád, mint mágnes a vashoz. Talán olyan helyzetbe kerülhetsz, hogy tartalékot is képezhetsz. A szerelem egén viharfelhők tornyosulhatnak, még az is lehet, hogy a kapcsolat a vége felé halad. Rokonért most neked kell többet tenni, ami azért nem esik nehezedre, mert szereted és félted az illetőt.

Ikrek:

Az otthonodban, a rokonaiddal nem alakul minden úgy, ahogyan szeretnéd. Még az is lehet, hogy kommunikációs problémák adódnak, és olyan dolgot mondasz, amivel mélyen megsebezed valakinek a lelkét. Kedvez az idő szerződéskötésnek, mert most bármihez adod a neved, az óriási sikert hozhat. Ha szülő vagy, a gyermeked miatt talán még a csillagokat is le tudnád hozni az égről.

Rák:

A munkahelyeden kommunikációs problémák alakulhatnak ki. De megeshet, hogy olyan munka szakadhat a nyakadba, amely miatt feszültté válhatsz, és amellyel szemben semmit sem tehetsz. Pénzügyeid remekül alakulhatnak. Ennek hatására talán még olyan dologba is vághatod a fejszédet, amelyre már egy ideje várakozhattál. Balesetveszélyes ez a hét, légy sokkal körültekintőbb.

Oroszlán:

Ha szülő vagy, gyermeked miatt extra kiadásra kerülhet sor. A szerelmi kapcsolatok alakulása miatt bizonytalanságot érezhetsz. Az is lehet, hogy társadnak egzisztenciális problémája támad, de nem kizárt, hogy te viselkedsz másként éppen a pénzügyek alakulása miatt. Ha szerelemről van szó, ne feledd: felmelegítve csak a töltött káposzta jó!

Szűz:

Rokonnal a kapcsolatod nem mondható kiegyensúlyozottnak. De az is lehet, hogy valaki körömszakadtáig ragaszkodhat a véleményéhez, vagy tűzön-vízen keresztül akarja vinni mindazt, amit elhatározott. Ami tud, az most könnyen tönkremehet. Pénzügyeid nagyon jól alakulhatnak, még az is lehet, hogy olyan összeg ütheti a markodat, amelyért nem kell keményen megdolgozni.

Mérleg:

Elsősorban számodra válhatnak fontosabbá a baráti kapcsolatok, amelynek működéséért most nem esik nehezedre többet tenni. De olyan események is történhetnek, amelyek miatt roppant szerencsésnek érezheted magad. A házasságokban, régi párkapcsolatokban olyan váratlan esemény adódik, amelynek hatására örömödben a föld felett lebeghetsz néhány méterrel.

Skorpió:

Még az is lehet, hogy a munkahelyeden kiderülhet, nélküled megáll az élet. Felettesed most nyitott minden elképzelésedre. Sőt, talán olyan mondatok hangozhatnak el a részéről, hogy úgy érezheted: hájjal kenegetnek. A baráti kapcsolatok között van olyan, amelyben nehézség adódhat, elsősorban a te viselkedésed miatt. Ha állást kívánsz változtatni, most lépj!

Nyilas:

A munkában, megélhetésben nehéz helyzet alakulhat ki, amikor kénytelen leszel alkalmazkodni a kialakult szituációhoz. De az is előfordulhat, hogy átszervezésre kerülhet sor, amely miatt szorongóvá válhatsz. Olyan valaki iránt lobbanhat lángra a szíved, akivel tervezgetheted a közös jövőt, és aki miatt talán harcba kell szállnod olyan emberekkel, akik közel állnak hozzád.

Bak:

A munkában, megélhetésben olyan pompásan alakulhatnak a dolgok, hogy örömödben talán fülig érhet a szád. Előfordulhat, hogy költözködnöd kell, vagy rokontól segítséget kérni. Nem kedvez az idő külfölddel kapcsolatos ügyeknek, ha egy mód van rá, halaszd el az utazást. Viszont ha tanulmányokat folytatsz, akkor minden okod meg lehet az örömre és az elégedettségre.

Vízöntő:

Egészségi probléma kialakulására van nagyobb esély. Ha vizsgálatra mész, akkor nem kell izgulnod, minden a legnagyobb rendben lesz. Csak az idegeidet kellene megacélozni, hogy bírd a várakozást. Olyan esemény is történhet, amely miatt a házasságok, régi párkapcsolatok még szorosabbá válhatnak. Kiváló az idő banki, biztosítási, illetve különböző hivatalos ügyek bonyolítására.

Halak:

A házasságokban, régi együttélésekben feszült helyzet jöhet létre. Az is lehet, hogy életed párjának rokonsága miatt alakulhat ki nehezen kezelhető szituáció. A munkahelyeden viszont több dolog alakulhat a kedved szerint. Ha bármivel elégedetlen vagy, akkor ennek most kell hangot adni. Egészségedre, testi épségedre jobban ügyelj. Orvosi vizsgálat miatt ne idegeskedj.