Fókuszban a szerelem: heti horoszkóp szeptember 4-től

Kos:

Minden okod meg lehet az örömre, hiszen az élet több területén érhetsz el nagyobb sikereket. Például a munkában, megélhetésben történhetnek olyan dolgok, amelyek miatt örömödben fülig érhet a szád. Kedvez az idő minden külfölddel kapcsolatos ügynek, legyen szó nyaralásról, vagy munkavállalásról. A szerelmi viszonyokban nagy lesz az egyetértés, a házasságokban társad nyitottabb, ez lehet a harmónia alapja.

Bika:

A szerelem ege vakítóan kék lehet. A meglévő kapcsolatokban fellobbanhat a szenvedély lángja. A most induló viszonyok nemcsak kiállhatják az idő próbáját, hanem akár örökké is kitarthatnak. A rokonokkal a kapcsolatod nem lesz tökéletes, de most neked kellene engedni, hogy az életed olyan kerékvágásban folytatódjon, mint amilyet szeretnél. Titok napvilágra kerülhet, amely kényelmetlenséget okozhat.

Ikrek:

Olyan találkozásban lehet részed, amely miatt minden okod meg lehet az örömre. De az is lehet, hogy olyan lehetőséget sodorhat utadba az élet, amely miatt más színben láthatod a világot, és benne a saját helyedet. A munkában, megélhetésben varázslatos szituáció alakulhat ki, amelyet talán el sem mersz hinni. Ne aggódj, most a gondviselés siet a segítségedre, és ennek hatására élvezheted az életet. Ingatlanügyletben alaposnak kell lenned.

Rák:

A házasságokban, régi párkapcsolatokban akkor lesz béke és nyugalom, ha nem lesz központi témátok a pénz – amelyből ebben az időszakban többre lenne szükség. Ha elégedetlen vagy a díjazásoddal, akkor ennek azért nem érdemes hangot adni, mert nem történik érdemleges dolog. Sőt, a felettesed inkább idegessé válhat, és kihúzhatod nála a gyufát. Az egészségedre jobban kellene ügyelned, mert egy betegség ágynak dönthet.

Oroszlán:

Még az is lehet, hogy körülötted fog forogni az egész világ. A figyelem középpontjában állhatsz, és sokan lesik a szavaidat. Felbukkanhat egy régi szerető is a láthatáron, de az is lehet, hogy ami eddig nehéz vagy megoldhatatlan volt, annak a végére most pont kerülhet. Ez pedig felszabadító hatással lehet rád. A munkában valaki megpróbálhatja az utadat keresztezni. Ki kell állni magadért, és meg kell tanulnod nemet mondani.

Szűz:

Még az is lehet, hogy a távolság nagyon jó hatást gyakorolhat a párkapcsolatodra. Talán mindketten kölcsönösen rájöhettek arra, hogy milyen nehéz az élet a másik nélkül. Akivel most hoz össze a sors, azzal a személlyel akár megfogadhatjátok, hogy kitartotok egymás mellett jóban, rosszban. Pénzügyek terén éppen az ellenkezője történhet, mint amit szeretnél. Még az is lehet, hogy olyan kiadásra kerülhet sor, amelyet nem terveztél.

Mérleg:

Ezen a héten hallgatnod kellene a barátodra, vagy egy olyan személyre, akivel ugyanannak a közösségnek vagytok a tagjai, mert ez az illető jobban láthatja a helyzetedet, mint te, magad. Régi ismerőssel is összefuthatsz, és ott tudod vele folytatni a beszélgetést, ahol annak idején abbahagytátok. A házasságokban, régi együttélésekben a társad olyan dologgal állhat elő, amelyet nem tudsz tolerálni, amivel nem értesz egyet.

Skorpió:

A szerelem úgy érkezhet az életedbe, mint a hegyekből alázúduló kövek. A meglévő viszonyokra a szeretet, az egymásra találás, sőt, talán még a romantika is jellemző lehet. Ha szülő vagy, akkor a gyermeked miatt határtalanul boldognak érezheted magad. Pénzügyeid alakulása miatt elégedettséget érezhetsz. De az is lehet, hogy a szomszédod kopogtathat egy olyan ötlettel, amibe azért kellene belevágni, mert valóban sokat hozhat a konyhára.

Nyilas:

Minden idegszáladdal a munkára, a megélhetésre kellene koncentrálnod. Hiszen az életnek ezen a területén történnek most a nagyon fontos dolgok, amelyek hatással lehetnek a jövődre. Ha elégedetlen vagy az anyagi helyzeteddel, akkor ennek most adj hangot, mert nyitott fülekre találhatsz. A szerelmi kapcsolatokban az egyik őrült pillanatot követheti a másik, amely miatt megfordulhat a fejedben, hogy talán az egészet hagyni kellene.

Bak:

A munkában, megélhetésben történhetnek olyan dolgok, amelyek miatt szerencsésnek érezheted magad. Ha az állásváltoztatás lehetőségét fontolgatod, akkor ne várj, hanem azonnal lépj a tettek mezejére, mert fantasztikus munkát csíphetsz meg. A szerelmi viszonyokat nehézzé tehetik a kedvesed családdal vagy ingatlannal kapcsolatos ügyei. Próbálj meg a segítségére lenni. Hajlamossá válhatsz a féltékenységre, amivel sokat árthatsz a viszonyodnak.

Vízöntő:

A házasságokban, régi együttélésekben varázslatos pillanatokat élhettek át együtt. De az is lehet, hogy életed párjának olyan lehetősége adódik, amely jó hatást gyakorolhat a kedélyállapotára, ami viszont jó irányban befolyásolhatja a kettőtök viszonyát. Egy váratlan helyzethez nem lesz könnyű alkalmazkodni, de ha segítséget kérsz, akkor az új helyzetben helyt tudsz állni. Előfordulhat, hogy egészségi probléma alakulhat ki, vagy egy régi kiújulhat.

Halak:

Még az is lehet, hogy a felettesed olyan dolgot fog mondani, amely jó hatást gyakorolhat a biztonságérzetedre. De az is megtörténhet, hogy adódik egy olyan lehetőség, amely nagymértékben befolyásolhatja nem csak a saját, hanem a közvetlen környezeted életét is. Pénzügyek terén furcsa, kettős helyzet jöhet létre, amelynek hatására a könyvelésed bevétel és kiadás oldala egyforma mozgást mutathat. Baráti kapcsolatot értékelj.