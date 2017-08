A Terminátorból lett kormányzó

A kis Arnoldnak a szülői házban szigorú katolikus nevelésben volt része, a rendőrfőnök papa személye egyértelművé tette a rendszerességet, fegyelmezettséget, szorgalmat és kitartást. E tényezők egyértelműen kiolvashatók Schwarzenegger születési horoszkópjából is. Mindenekelőtt figyelemreméltó, hogy mind a Napja, mind pedig a Szaturnusz az Oroszlán jegyében van. Ez nagy akaraterőt, eltökéltséget mutat; olyan egyéniséget feltételez, aki rendkívül komolyan veszi az életét. Árnyalja a képet, hogy az ilyen együttállás esetén az egyén könnyen önkényessé, egoistává válhat, olyanná, aki képtelen meglátni és elfogadni a korlátokat – túlzott büszkesége, önfejűsége nagy bukások forrása lehet. Amennyiben ezt a kaliforniai kormányzó hivatalának a pénzügyi bukás okán történt feladásával vetjük össze, akkor a napnál világosabb, hogy a túlzott magabiztosság akár rossz útra is vihette Schwarzeneggert. A Ragadozó vagy éppen a Terminátor című filmmel berobbant, akadályt és ellenfelet nem ismerő, testépítésben is világverő színész ezt az arcát a kormányzói székben nem tudta megőrizni, a szuperhőst a pénzvilág kiütötte.

Kapaszkodás fölfelé

Itt érdemes egy pillantást vetni a Holdra, amely a Bak jegyében áll. Nos, ez nyugodt, higgadt viselkedést feltételez még a legkiélezettebb helyzetekben is – érzelmei visszafogottak, vagy legalábbis hihetetlen mértékben képes kontroll alatt tartani magát, mentes az érzelmi kitörésektől. Olyannyira feltűnő ez a tulajdonság, ami mások szemében félénkséget, a magabiztosság nagyfokú hiányát sejteti, mintha magát a többieknél mindig értéktelenebbnek tartaná. Ám a belső késztetés, a vágyak, sikerek hajszolása e jegyeket elnyomja, s ebből adódhat a sikeres, ám mégis visszahúzódó karakter.

A Nap és a Szaturnusz mellett a Plútó is az Oroszlán jegyében található. Köztudott, hogy a Plútó Naprendszer leglassúbb bolygója, pályája szabálytalan, hatásai csak hosszabb távon értelmezhetőek. Az Oroszlánban 1937 és 1957 között volt, abban az időszakban, amikor – emlékezzünk csak a zűrös történelmi eseményekre! – a hatalom a legszörnyűbb arcát mutatta. A „Terminátor” esetében ez a bolygóhatás is állhat a hatalmi ranglétrán való feljebb kapaszkodás szándékában.

A Szaturnusz–Plútó-együttállás többnyire toleranciával, mások eltérő nézeteinek, viselkedésformáinak elfogadásával jár együtt. Ez aztán nagyon jól jellemző Schwarzeneggerre, hiszen mérsékelt republikánus nézetei nem akadályozták meg abban, hogy feleségül vegye a köztudottan demokratapárti irányultságú Kennedy családhoz tartozó Maria Shrivert.

