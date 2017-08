A kimondott szó ereje: heti horoszkóp augusztus 28-tól

Kos:

Meglehet, hogy kitalálhatod valakinek a gondolatait, de az is megeshet, hogy a közvetlen környezetedben van olyan személy, aki nem mond igazat, és emiatt te kerülsz hátrányos helyzetbe. Viszont kreativitás dolgában a helyzet magaslatán állhatsz, és olyan ötleteid lehetnek, amelyek miatt boldogságodban talán a föld felett lebeghetsz néhány lépéssel.

Bika:

A szerelmi kapcsolatokban átláthatatlan helyzet jöhet létre. Nagyon fontos, hogy az életnek ezen a területén ne kérj senkitől tanácsot, és ne is avass be senkit a magánéletednek rejtelmeibe, mert ennek hatására a dolgok rosszra fordulhatnak. Pénzügyeid alakulása miatt minden okod meg lehet az örömre. Családtagért neked kellene többet tenned!

Ikrek:

A munkahelyeden nem tudsz eligazodni, hogy ki az, aki hazudik, és ki mond igazat. Nem érdemes ezen a héten a feletteseddel számodra fontos dologban kommunikálni, mert a főnököd hitegethet. A szerelmi életedre viszont a kiegyensúlyozottság lehet a jellemző: meglehet, hogy amit korábban a partnered nem fogadott el, arról most teljesen másképp vélekedik majd.

Rák:

Az egzisztenciádban olyan változások történhetnek, amely miatt örömödben talán fülig érhet a szád. Ha az élet bármely területén változtatni szeretnél, akkor ezen a héten lépj a tettek mezejére, mert minden a kedved szerint alakulhat. Olyan valakivel hozhat össze a sors, aki nem mond igazat. Ha tanulmányokat folytatsz, olyan dologra derülhet fény, ami idegessé tehet.

Oroszlán:

Rendkívül energikus hét következik, amikor több olyan dolog is valóra válhat, amelyre csak a legmerészebb álmaidban láttál. Ha pénzről van szó, akkor sajnos nem állsz a helyzet magaslatán, mert olyan dolgokra is kiadhatsz, amelyek feleslegesek vagy nem érik meg az árukat. Ha tanulmányokat folytatsz, váratlan helyzet nagyon is a kedvedre lesz.

Szűz:

A közvetlen környezetedben vannak olyanok, akik nem mondanak igazat. Sőt, úgy hazudhatnak, mintha könyvből olvasnák. Ráadásul most döbbenhetsz rá arra is, hogy akadnak olyanok, akiknek szíves-örömest megfosztanának olyan dolgoktól, amelyeket te birtokolsz. Ha egészségi problémával küszködsz, akkor olyan hírek juthatnak füledbe, amelyek miatt örömöd határtalan lehet.

Mérleg:

Akinek olyan barátai vannak, mint neked, annak már nincs szüksége ellenségre. Légy sokkal éberebb a szokásosnál, mert így kerülheted el, hogy akiben megbízol, az ártson neked, és miatta hátrányba kerülj. Kedvez az idő a kommunikációnak, mert olyan témára kerülhet sor, amely eddig talán tabunak számított, és amelynek hatására az életed sokkal könnyebb lehet.

Skorpió:

A munkában, megélhetésben érhetsz el sikereket. A felettesedet olyan dolgokban érthet veled egyet, amire még a legmerészebb álmaidban sem gondoltál. Váratlan esemény miatt talán át kell szervezned a hétköznapjaidat, ami nem esik nehezedre. Ha szülő vagy, csemetéd miatt a lelked csordultig lehet szeretettel. Saját és közel álló személy egészségére jobban kellene ügyelned.

Nyilas:

A munkahelyeden nem alakul minden úgy, ahogyan azt szeretnéd. Még az is lehet, hogy a felettesedet olyan valaki befolyásolja, akit te nem kedvelsz, illetve akivel az ellenszenv kölcsönös lehet. Baráti kapcsolat fontosabb szerepet játszhat az életedben, amelyben most te adhatsz többet. Tanulmányokkal kapcsolatos ügy intézése nagyobb odafigyelést igényel. Külföldi utazás pompás lesz.

Bak:

Környezeted ezen a héten úgy tapasztalhatja, hogy a viselkedésed eléggé magadnak való. Vagyis nem vagy túlságosan nyitott másokra, és ezt valaki talán zokon is veheti. Olyan dolgok is az eszedbe juthatnak, amelyek miatt könny csilloghat a szemedben. Kiváló az idő banki, biztosítás, hagyatéki ügyek intézésére. De az is lehet, hogy belebonyolódhatsz egy éjszakás szerelmi kalandba.

Vízöntő:

A házasságokon, a régi párkapcsolatokon van most a hangsúly. Életed párjával olyan dolgok történhetnek, amelyek miatt minden okotok meg lehet az örömre. Még az sem kizárt, hogy a társad olyan helyzetbe kerül, amikor jobban hozzá tud járulni a család anyagi helyzetéhez. Váratlan találkozás felvillanyozottá tehet, hirtelen ötlettől vezérelve nagyobb vásárlásba bonyolódhatsz.

Halak:

Remekül tudod képviselni most a saját érdekeidet. Ezért ha pénzről van szó, akkor makacsul ragaszkodnod kellene az elképzeléseidhez. Olyan lehetőséget is utadba sodorhat az élet, amely jó hatást gyakorol az anyagi helyzetedre. Kollégáid között van olyan személy, akivel kiáshatjátok a csatabárdot. A szerelmi kapcsolatokat nehézzé teheti választottad pénzügyeinek alakulása.