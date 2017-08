Váratlan kiadásokban úszva: heti horoszkóp augusztus 21-től

Kos:

Összecsaphatnak a hullámok a fejed fölött. A munkában olyan helyzet alakulhat ki, amikor nem tehetsz mást, mint alkalmazkodsz a kialakult helyzethez. Ha párkapcsolatban élsz, akkor társadnak egészségi problémája alakulhat ki, illetve az ő rokonságával összerúghatod a port. A szerelmi kapcsolatokban varázslatos pillanatokat élhettek át.

Bika:

A hét legfontosabb feladata, a nyugalmad a megőrzése. Mivel egymást követhetik az őrültebbnél őrültebb helyzetek, ezért fontos, hogy higgadt maradj, mert ellenkező esetben olyat tehetsz, mondhatsz, amivel magad alatt vághatod a fát. A szerelmi kapcsolatokban felütheti fejét a féltékenység zöld szemű szörnyetege, amely miatt a viszony jövője megkérdőjeleződhet.

Ikrek:

Ha pénzről van szó, akkor ezen a héten nem állsz a helyzet magaslatán, ugyanis egymást követhetik azok a helyzetek, amelyek pénzt húzhatnak ki a zsebedből. Viszont olyan találkozásban is részed lehet, amely miatt úszhatsz a boldogságban. A szerelmi életed is felpezsdülhet. Kollégával ne bizalmaskodj.

Rák:

Talán már hozzászoktál ahhoz, hogy a kollégáid furcsa viselkedéséhet, azonban ez a hét bővelkedik majd elképesztő helyzetekben, tehát a saját érdekedben meg kell acéloznod az idegeidet. Így elkerülheted, hogy olyasmit mondj vagy tegyél, amivel magadnak árthatsz. Pénzügyeid alakulása miatt minden okod meg lehet az örömre.

Oroszlán:

Figyelmednek a középpontjában a pénz állhat, amelyből sajnos nincs annyi, amennyi elég lenne. De az is lehet, hogy olyan dologra adsz ki pénzt, amely elkerülhetetlen. Rokon is a figyelmedet kívánhatja, különösen, az, akinek egészségi gondjai vannak. Talán az is lehet, hogy át kell alakítanod a napjaidat, vagy egy kollégát kell segítségül hívnod, hogy mindent megoldj.

Szűz:

A szerelmi kapcsolatokban a dolgok másként alakulhatnak, mint amire számítottál. Az is lehet, hogy véget ér az életedben egy fejezet – nem kizárt, hogy a pénzügyek miatt kerül sor nézeteltérésre. Anyagi ügyeid alakulása miatt minden okod meg lehet az örömre, és olyan dologra is juthat, amelyre korábban nem. Egészségedre jobban ügyelj.

Mérleg:

Olyan valakivel találkozhatsz, akit már jó ideje ismersz, de elkerültétek egymást. Többször gondolhatsz egy régi ismerősre, akivel már nem vagy kapcsolatba, de akit szívesen látnál ismét az életedben. A munkahelyeden úgy alakulhatnak a dolgok, hogy nem lesz okod panaszra, egy kollégával teljesen egy húron pendülhettek. Valaki rád bízhatja a titkát.

Skorpió:

A munkában, megélhetésben úgy alakulhatnak a dolgok, hogy határtalanul boldognak érezheted magad. Ha változásra vágysz, akkor most kell előállnod azzal, amit szeretnél, mert a felettesed most nyitott az ötleteidre. Barátnak légy a segítségére, mert nehéz helyzetbe kerül, amelyből egyedül nem tud kikászálódni. Fontos, hogy valakit megdicsérj.

Nyilas:

A munkában a dolgok másként alakulhatnak, mint ahogyan azt szeretnéd. A felettesed olyan dologgal állhat elő, amely miatt az idegeid megfeszülhetnek. Nincs értelme a főnöködnél olyan dolgot erőltetni, ami neked fontos, mert később kevesebb energiával elérheted nála azt, amit most szeretnél. Baráti kapcsolatban fontos, hogy te légy az odaadóbb.

Bak:

Ha egészségi problémád van, akkor ne izgulj, minden rendben jön. A munkahelyeden azonban a dolgok másként alakulhatnak, mint ahogyan azt szeretnéd. Egyetlen pillanatra se felejtsd el, hogy nem azért jársz oda, hogy barátkozz, hanem azért, hogy pénzt keress. Ha ezt észben tartod, nagyobb veszteségek, nehézségek nélkül juthatsz túl a bonyolult helyzeten.

Vízöntő:

Egészségi probléma ütheti fel a fejét. Még az is lehet, hogy nem neked lesz gondod, hanem egy közeli hozzátartozónak, jó ismerősnek. Ugyan nem fogsz térdig gázolni a húszezresekben, de ha pénzről van szó, akkor nem lesz okod panaszra. Ennek ellenére senkinek ne adj kölcsön semmit, és ha egy mód van rá, te se kérj senkitől semmit. Váratlan találkozás miatt feje tetejére állhat minden.

Halak:

Elégedett lehetsz a munkahelyeden történő eseményekkel. De az is lehet, hogy a feletteseddel olyan dolgokat tudsz megbeszélni, amelyek elsősorban neked fontosak. Anyagi ügyek terén váratlan kiadásra kell felkészülni, amely ellen nem tehetsz semmit. A házasságokban, régi párkapcsolatokban a társad türelmetlenebb lehet veled. Hagyd őt, meg van a maga baja.