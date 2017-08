Minden változik: heti horoszkóp augusztus 14-től

Kos:

A munkában a dolgok másként alakulhatnak, mint ahogyan azt remélted. De az is lehet, hogy a feletteseddel kerülhetsz konfliktusba, és emiatt érezhetsz feszültséget. Rokon miatt is idegesebb vagy, különösen akkor, ha ennek a családtagnak egészségi problémája van. A szerelmi kapcsolatokban varázslatos pillanatokat élhettek át, de az is lehet, hogy gyermek miatt lehetsz boldog.

Bika:

Kommunikációs zavarok elsősorban miattad alakulhatnak ki. Te vagy az, aki nem fogalmaz világosan. Ráadásul olyan hír juthat a füledbe, amely miatt összeszorulhat a lelked. Ám nem eszik forrón a kását! Vagyis minden változik, semmi sem marad ebben a helyzetben. Kedvez az idő ingatlanügylet bonyolításának, ha konfliktusod volt egy rokonnal, most békét köthetsz.

Ikrek:

Pénzügyeid alakulása miatt minden okod megvan az idegességre. Hajlamossá válhatsz a túlzásokra, amelynek negatív anyagi következményei lehetnek. Kellemes találkozásban lehet részed, de az is megtörténhet, hogy olyan valakivel hoz össze a sors, akitől olyan dolgokat hallhatsz, amelyeknek nagy hasznát veheted. Párkapcsolatokra negatív hatást gyakorolhatnak az anyagiak.

Rák:

Ha pénzről van szó, akkor nem lesz okod panaszra. Mivel az életnek ezen a területén jól tudod képviselni a saját érdekeidet, ezért ebben a témában most kellene nyomulni. A házasságokat, régi kapcsolatokat nehézzé teheti a társad viselkedése. Ha titkos viszonyt folytatsz, akkor felütheti fejét a féltékenység zöld szemű szörnyetege, és ennek hatására megkérdőjeleződhet a jövő.

Oroszlán:

Boldognak és elégedettnek érezheted magad ezen a héten, hiszen olyan dolgok történhetnek veled, amelyre talán már jó ideje vársz. A szerelmi kapcsolatok szorosabbá válhatnak, a szülő-gyermek viszonyban is olyan helyzet állhat elő, amely a kedvedre van. Ha pénzről van szó, akkor tévedés áldozata lehetsz, de megtörténhet, hogy sokkal több dologra kell kiadnod, mint amire számítottál.

Szűz:

A házasságokban, régi kapcsolatokban a társad nem fogalmaz világosan, ami nehézzé teheti a viszonyotokat. De az is lehet, hogy egy olyan titok kerül napvilágra, amely miatt feszültté válhatsz. Az lenne a legjobb, ha a pénz most nem lenne központi témád, így kerülheted el a csalódást, mert többen vannak a környezetedben, akik ez miatt irigykedhetnek rád. Orvosi vizsgálat miatt ne izgulj.

Mérleg:

Akinek olyan barátai, támogatói vannak, mint neked, annak nem lesz oka panaszra. Elfogadóan viselkedhetsz egy megosztónak bátran nevezhető ügyben. De az is lehet, hogy olyan valakivel kommunikálhatsz, akivel szemben óvatosnak kellene lenned, mert az illető kiforgathatja a szavaidat. Régi ismerőssel találkozhatsz, és újra felvehetitek egymással a kapcsolatot.

Skorpió:

Ha elégedetlen vagy az egzisztenciáddal, akkor elérkezik a pillanat, amikor a tettek mezejére kellene lépned. Remek lehetőséget is megcsíphetsz, de az is megtörténhet, hogy a felettesed viselkedése kellemes meglepetésként érhet. Pénzügyeid is varázslatosan alakulhatnak. Viszont balesetveszélyes a hét, illetve olyan hírt hallhatsz, amely miatt nehezebben jöhet álom a szemedre.

Nyilas:

Olyan esemény történhet, amely nagyon jó hatással van a jövődre. Minden külfölddel kapcsolatos ügyön most áldás van. Ha jogi problémád van, akkor annak a végére pont kerülhet, nyereséggel zárhatod az ügyet. Olyan kiadásokra kerülhet sor, amelyek elkerülhetetlenek, és amelyek miatt éppen ezért nem érdemes idegeskedni. Baráti kapcsolat működéséért neked kellene többet tenni.

Bak:

A munkában, megélhetésben a dolgok másként alakulhatnak, mint ahogyan azt tervezted. Az is lehet, hogy megfordulhat a fejedben: új kenyérkereseti forrás után kellene nézni. A régi párkapcsolatokban éppen a te viselkedésed miatt alakulhat ki elfogadhatatlan helyzet. Jól tennéd, ha nem bonyolódnál senkivel sem harcba, mert a csatát most nem nyerheted meg.

Vízöntő:

Kolléga, vagy az a személy, akivel a sors a munkád során hoz össze, az idegeidre mehet. De az lehet, hogy olyan feladatot kellene elvégezned, amely miatt feszültté válhatsz, és igazságtalannak tarthatod a helyzetet, amelyben vagy. Pénzedre jobban kellene vigyáznod, mert meglophatnak, vagy olyasmire beszélhetnek rá, amely miatt kár érhet. Barát a segítségedre lehet most.

Halak:

Baráti kapcsolatokra az irigység, a szerelmi viszonyokra a féltékenység lehet a jellemző. Ugyanakkor a feletteseddel nagyon jól kijöhetsz. Még az is lehet, kiderülhet: nélkülözhetetlen vagy. De az is megtörténhet, hogy olyan új lehetőséget sodorhat az utadba az élet, amelyek megszüntethetik az anyagi nehézségeket. Orvosi vizsgálat miatt azért ne idegeskedj, mert jó kezekben lehetsz.