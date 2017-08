A lehetőségek időszaka: heti horoszkóp augusztus 7-től

Kos:

Kevésbé vagy kíváncsi bizonyos emberekre, nincs kedved olyan dolgokról beszélgetni, amiről tudod, hogy nem tartozik mindenkire. Ha szerelmes vagy, akkor a partnereddel olyan apróságokon különbözhettek össze, amiből aztán hatalmas sértődés lehet. Új jövő képe tárul eléd, és ezt egy barátodnak, vagy barátnődnek köszönheted.

Bika:

Nem a legfényesebben mennek otthon a dolgok, és még az is előfordulhat, hogy a lakásodra, a családtagjaidra kellene nagyobb figyelmet fordítani. Amennyiben ezt megteszed, akkor viszont nem szabad sajnálnod a pénzt, csak olyan dolgokat vegyél, amiket nem kell rövid úton a kukába dobni. A szerelemben boldog pillanatokat élhetsz át, még akkor is, ha a harmadik szerepét töltöd be, mert a héten úgy állnak a csillagok, hogy amit a kedvesed mond, az valóban be fog következni.

Ikrek:

Ez a hét inkább az álmodozásra, a vágyakozásra, a művészetek élvezetére való, sem mint a kemény munkára, a koncentrálásra, a vizsgára. Habár nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a megérzéseid átlagon felül működnek, így szinte minden területen nyert ügyed lehet. Amennyiben kapcsolatban élsz, készülj fel rá, hogy a partnered kissé idegesítően viselkedik. Pedig nem áll szándékában, inkább te vagy az, aki kevésbé tolerálsz bizonyos dolgokat. Csak ne sértsd meg.

Rák:

Ezen a héten még az is megtörténhet, hogy valakinek a pechje a te malmodra hajtja a vizet, és ez elsősorban a munkában, a megélhetésben jelentkezik. Váratlan lesz, nem tudsz felkészülni rá, de azonnal igent kell mondani, érzelgősségnek most igazán nincs helye. A kapcsolatod komoly, nem férkőzhet be – bármennyire is szeretne – egy harmadik személy. Ha a partnerednek munkahelyi gondjai vannak, sajnos nem tudsz neki segíteni, maximum végighallgatod, de tanácsot ne adj.

Oroszlán:

Még az is előfordulhat, hogy a héten külföldre utazol, ami fantasztikusan sikerül. Ha mégsem, akkor olyan lehetőséggel kínál meg a sors, amelyről azt mondhatod, hogy életed nagy ajándéka, amit ki kell használni, és meg kell becsülni. Előfordulhat azonban, hogy nem várt elintéznivalók kerülnek utadba, ez azonban nem baj, mert lehet, hogy éppen ekkor ugrik be az isteni szikra. Ha házas vagy és titkos viszonyt folytatsz, el kell altatnod partnered gyanúját, ha nem akarsz fájdalmat okozni neki.

Szűz:

Most már elmondhatod, hogy igen, megérte váltani, vagy változtatni. Mert ugyan aprócska még az eredmény, amelyet látsz, de ez még csak a kezdet. Rövidesen nagyobb eredményeknek örülhetsz, és persze nemcsak te, hanem az egész családod. Ez a mostani változás arra is jó, hogy önszántadból jártad ki, nem pedig a sors kényszerített rá.

Mérleg:

Az biztos, hogy semmiféle anyagi gondja nem lesz a családnak, ezen a héten olyan lehetőséget ragadsz meg – talán erőszakosan – ami ezt szolgálja. Amennyiben házasságban élsz, és a partnereddel nem túl jó a kapcsolatod, akkor ne kérd, hogy segítsen neked, mert derogálhat neki. Ha nem volt munkád, vagy próbaidőn, esetleg helyettesítésen voltál, akkor annyira meg lesznek veled elégedve, hogy minden valószínűség szerint fel fogják neked ajánlani állandóra.

Skorpió:

Óriási mázlista vagy a héten, mert a szerelemben is szerencséd van, és a munkában is. A hétköznapi dolgok elintézése is olyan flottul megy, hogy erre igazán nem is számítottál. Még az is megtörténhet, hogy a munkát hazaviszed, mert otthon jobban tudsz dolgozni, vagy olyan eredményt produkálsz, amivel a munkahelyeden szinte elképeszted a kollégáidat. Amennyiben házas vagy és gyermeked van, akkor partnered és a gyermeked között vita alakulhat ki, mégpedig a pénz miatt. Kénytelen leszel beleavatkozni a dologba…

Nyilas:

Amennyiben válófélben vagy, akkor a fogadj fel egy jó ügyvédet, mert a partnereddel nem jutsz olyan megállapodásra, amely jó lenne neked. Amennyiben nincs partnered, akkor talán egy lakással vagy rokonokkal kapcsolatos vita miatt gyűjtesz magad köré olyan embereket, akik mind igazolják, hogy neked van igazad. Ennek természetesen meg lesz a következménye, mert anyagilag nem fogsz rosszul járni. Egy szerelmi kapcsolat miatt furcsa érzések keringenek benned, talán nem is tudod, hogy mit akarsz…

Bak:

Úgy vág az eszed, mint a borotva. Pontosan tudod, hogy kinek, mit kell mondani ahhoz, hogy a lehető legjobb vélemény alakuljon ki rólad. Ezen a héten egy olyan szituációba kerülhetsz, amikor alaposan megmond a véleményed, de ez sem ront a renomédon. Lehet, hogy az illető nem fogja érteni, hogy miért pont most jössz ezzel elő. De te tudod a legjobban: azért mert most van itt az ideje.

Vízöntő:

Még az is megtörténhet, hogy a felettesedet, vagy a tanárodat, vagy egy számodra fontos személyt fogsz vendégül látni az otthonodban. És ehhez bizony ki kell tenned magadért, aminek nem biztos, hogy a partnered teljes mértékben örülni fog. Sőt, az is lehet, hogy egyáltalán nem kedveli azt a személyt, akit a közös fészekbe viszel. De már nem mondhatod le a dolgot, és ha nagyon igyekszel a kedvesed kedvében járni, akkor jól fogtok mulatni, és kapcsolati tőke szempontjából sem lesz rossz ez a vendégeskedés.

Halak:

Talán az, amire már régóta vágytál ezen a héten sikerül. Mint a villámcsapás úgy érkezik a dolog, és ez az anyagi helyzetedre is jó hatással lesz. Ha gyermeket szeretnél, ám mégsem jön össze, akkor érdemes lenne kivizsgáltatni magatokat, hogy mi lehet az oka az eredménytelenségnek. Egy barát – aki talán több is mint barát – nehéz helyzetbe kerül, és ez rád is hat, mert te is arra kényszerülsz, hogy olyan problémát oldj meg, amivel eddig nem volt dolgod.