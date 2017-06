Titkos kódok a teremtésben

A számok kulcsok a mindenség megértéséhez. Ezt Püthagorasz fogalmazta így meg először, aki azt is hirdette: minden szám egyfajta őselv, princípium, mely egy sajátos, csak rá jellemző minőséget képvisel. A számoknak megvan a maguk kisugárzása, azt is mondhatnánk, „személyisége”. Hogy ez mennyire igaz, elvégezhetünk egy játékos kísérletet: gondoljunk egy egyjegyű számra! Majd próbáljuk megfogalmazni, milyen érzéseket kelt bennünk az adott szám, azaz szerintünk milyen az „ő” egyénisége, miféle tulajdonságokat kapcsolnánk hozzá. Kellemes? Rosszindulatú? Vidám? Haragos? Igazságos?

A kísérletet ki is bővíthetjük azzal, hogy tovább jellemezzük számunkat, például ezzel: milyen színt asszociálnánk hozzá? Milyen lenne a hangja, ha megszólalna? És ha egy varázslat folytán emberré válna, mi lenne? Férfi vagy nő? Fiatal vagy idős? Szép vagy csúnya?

Bolygómatek

Ez a kis gondolatkísérlet nem modern találmány. Nem nehéz kitalálni, hogy ez is a számmisztika atyjától, Püthagorasztól származik: nem egyszer kérte tanítványait erre, kapcsoljanak a számokhoz különféle tulajdonságokat, fogalmakat. Ezzel arra akarta őket ráébreszteni, hogy a számok összefüggésben állnak a világ egyéb jelenségeivel is.

A mester megfigyelte, és tanítványai is meglepődve vették észre: sokan ugyanazokhoz a dolgokhoz társították a számokat. Például ha az volt a kérés, mondják meg, szerintük melyikhez, melyik égitest tartozik, majdnem mindenki így kezdte: az 1-es a Nap, a 2-es a Hold. Ennek pedig az lehet az oka, hogy a bolygók és számok is kozmikus energiákat képviselnek, így ugyanazt a rezgést hordozhatja egy szám és egy égitest is. Az emberi tudatalatti pedig mindezt „tudja”, mivel tudattalanunk sokkal bölcsebb, mint a tudatos énünk…

Hagyományosan így képzelik el a számok és égitestek összefüggéseit: 1 – Nap, 2 – Hold, 3 – Jupiter, 4 – Föld, 5 – Merkúr, 6 – Vénusz, 7 – Szaturnusz, 8 – Uránusz, 9 – Mars. De ez csak egy lehetőség, mert például a 3-ast sok misztikus rendszer a Merkúrhoz társítja, a 7-est inkább a Neptunuszhoz és így tovább, számtalan verzió létezik. Abban azonban minden ősi misztikus rendszer egyetért, hogy a numerológia és az asztrológia között szoros kapcsolat áll fenn.

