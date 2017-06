Emberi kapcsolatok hálójában: heti horoszkóp június 5-től

Kos:

A házasságokban, régi párkapcsolatokban olyan esemény történhet, amely miatt a kapocs sokkal erősebbé, szorosabbá válhat kettőtök között. Viszont a friss szerelmi viszonyokban minden valószínűség szerint csalódást szenvedhetsz el. Még az is lehet, hogy olyan titokra derülhet fény, amely megsebzi a lelket. Ha pénzről van szó, a helyzet magaslatán állhatsz: bevételeid nőhetnek. Munkahelyeden sok az irigyed!

Bika:

Pénzügyeid nem alakulnak úgy, ahogyan azt szeretnéd. Jól tennéd, ha ezen a héten szorosabbra húznád a nadrágszíjat, mert így elkerülheted, hogy olyan dologra adj ki pénzt, ami selejtes, vagy amire nincs szükséged. Előfordulhat, hogy olyan valakivel hozhat össze a sors, aki a segítségedre lehet, és amely miatt úgy érezheted, a találkozás miatt a sorsnak hálát kellene adnod. Testi épségedre jobban ügyelj.

Ikrek:

A munkában, megélhetésben zűrzavaros helyzet alakulhat ki. Előfordulhat, hogy a rangban feletted álló személy magatartása miatt válhatsz nyugtalanná. A héten nem kellene kötnöd az ebet a karóhoz: vagyis légy engedékenyebb, mert sajnos most te húzhatod a rövidebbet. Ha anyagiakról van szó, nem lesz okod panaszra: olyan helyről jöhet a pénz, ahonnan nem várod, illetve jutányosan vásárolhatsz.

Rák:

Nem kedvez a hét ingatlannal kapcsolatos ügyek intézésének, de az is lehet, hogy rokon viselkedése nyithatja ki a bicskát a zsebedben. Baráti kapcsolatnak nagy hasznát veheted. Még az is lehet, hogy a kapcsolataidnak köszönhetően előnyös helyzetet élvezhetsz. Ha vannak titkaid, és nem szeretnéd, hogy kitudódjanak, akkor légy sokkal óvatosabb. Értéktárgyaidra is jobban vigyázz!

Oroszlán:

Megdöbbenve tapasztalhatod, hogy mennyi irigy ember vagy a környezetedben. Sőt, olyan valakiről derülhet ki a rosszindulat, akiről ezt nem gondoltad volna. A munkában olyan fejleményekre van kilátás, amely miatt izgatottságot érezhetsz, és amely miatt hirtelen másként láthatod a jövődet. Olyan valakivel is találkozhatsz, aki miatt felkerülhet a romantika rózsaszín szemüvege a szemedre…

Szűz:

A munkában, megélhetésben nem alakul minden úgy, ahogyan szeretnéd. Felettesed most nem nyitott az elképzeléseidre, a mondandódra, ezért a vele való kommunikációt nem kellene erőltetni. Előfordulhat, hogy olyan valakiről derülhet ki rosszindulat, akiről azt hitted, a jótevőd. Minden külfölddel kapcsolatos ügyön most áldás van. Ha tanulmányokat folytatsz, csúcsformában lehetsz.

Mérleg:

Ami másnak hátrány, pech, az neked előny, szerencse. Emiatt azonban nem szabad, hogy lelkiismeret furdalást érezz, hiszen te nem tettél semmit rosszat, nem ártottál senkinek. Egyszerűen az élet hozta így a dolgokat. A megérzéseid átlagon felül jól működnek, hallgass rájuk. A felettesed nyitott az ötleteidre. Még az is lehet, hogy te leszel ezen a héten a kis kedvence, ami a kollégákat bosszanthatja.

Skorpió:

Ha dugdosod a pénzedet, akkor most alaposan át kell gondolnod, hova teszed, mert később vagy elfelejtheted, vagy aki elől rejtegeted, az fogja megtalálni. Ez olyan mértékben tehet csalódottá, hogy talán még a közös jövőtökön is elgondolkodhatsz. A házasságokban, régi együttélésekben még az is lehet, hogy újra fellángolhat a szenvedély, mintha a legszebb korszakotokat élnétek újra.

Nyilas:

Meglehet, hogy belemész egy olyan kapcsolatba, amelyet titokban kell tartani. Ugyanis ezt a viszonyt a környezeted képtelen lesz elfogadni, ráadásul benned is felmerülhet a szégyenérzet a választásod miatt. Munkahelyeden olyan helyzet jöhet létre, amely miatt eheted a kefét, ám kolléga a segítségedre lehet, hogy a dolgok rendben menjenek. A párkapcsolatokat alakulását befolyásolja kedvesed rokonsága.

Bak:

A szerelem ege ezen a héten vakítóan kék lehet. Ami azt jelenti, hogy még a régi kapcsolatokban is olyan esemény történhet, amely miatt gyorsabban verhet a szíved. De az is lehet, hogy akivel most találkozol, azzal a karma láthatatlan szálai kötnek össze, és tehetik a kapcsolatotokat szinte eltéphetetlenné. A héten valaki úgy hazudhat, mintha könyvből olvasná. Ezért ne higgy a szép szavaknak, a hízelgőknek.

Vízöntő:

Átverés veszélyes ez a hét, főleg, ha pénzről van szó. Érdemes lenne az anyagiakkal kapcsolatos mindenfajta tevékenységet elhalasztani, mert amiről most megállapodsz, abból a későbbiekben nem lesz semmi. A szerelmi kapcsolatokban olyan dolgot képzelhetsz, aminek nincs valóságalapja. Ha szülő vagy, gyermeked miatt elvarázsolt állapotba kerülhetsz. Ingatlanügylet bonyolítására jó az idő.

Halak:

A pénz most úgy vonzódhat hozzád, mint mágnes a vashoz, ami nagyon jó, hiszen van mire költeni. Hajlamossá válhatsz a füllentésre, ami azért nem baj, mert ez a kegyes hazugság kategóriájába tartozik, amivel nem árthatsz. Inkább megakadályozhatod, hogy az illető olyan dolgot tegyen, amit megbánhat.