Minden, amit az Ikrek csillagjegyről tudni kell

Az érem két oldala

Az Ikrek két személyiséget hordoz magában, ezért soha nem lehetünk benne biztosak, épp melyik oldalát fogja felénk mutatni. Az egyik egy nagyon kommunikatív, szórakozásra kész személy, de elég egyetlen pillanat, hogy átgondolttá és nyugtalanná váljon. Mondhatnánk azt is, hogy hangulatember. Rengeteg ismerőse, barátja van, szinte mindenkivel képes megtalálni a közös hangot – még akkor is, ha az illető nem nyeri el a szimpátiáját. Nyitott elméje és nem mindennapi intelligenciája miatt inspirálóan hat másokra, részben ez is az oka annak, hogy az emberek szeretnek a társaságában lenni. Az Ikrek természetéből fakadóan nagyon gondoskodó, képes lenne az életét is adni azért, hogy a szeretteit megóvja a bajtól. A végletekig hűség és eltökélt: ember legyen a talpán, aki képes a céljától eltántorítani.

Szerelmi egyensúlyra törekedve

Az Ikrek a szerelemben az egyensúlyt keresi, ugyanolyan fontos számára a testiség és fizikai vonzalom, mint az intellektuális kapcsolat. Ha mindkettő adott, akkor tud igazán elköteleződni a társa mellett, ám addig is, amíg ezt az embert megtalálja, mindig készen áll egy kis flörtölésre – izgatottsága és szenvedélye nagyon vonzóvá teszi mások számára.

A család az első

A csillagjegy szülöttének nagyon fontosak a családi és baráti kapcsolatok, rengeteg időt tölt a szeretteivel, különösen a nála fiatalabbakkal. Mivel nehezen nyílik meg, ezért rengeteg felszínes kapcsolata van, de jó kommunikációs készségeinek hála ezekkel az emberekkel is képes véget nem érő beszélgetésmaratonokat tartani. Ami a közeli barátait illeti, velük szemben rendkívül lojális, azonnal ott terem, ha szükség van rá.

Sokoldalú tehetség

Az Ikrek ügyes, találékony és okos, ezért olyan munkakörnyezetre van szüksége, ahol ebből fakadó dinamizmusát és gyakorlatias hozzáállását ki tudja használni. A rutinszerű feladatok untatják, ő az, akit a kihívások éltetnek. Minél összetettebb a feladatköre, annál inkább meg tudja csillogtatni nem mindennapi problémamegoldó képességét. A pénzügyek területén azonban nem ennyire megfontolt és összeszedett, megesik, hogy elfolyik a pénz a kezei közül.

Összességében elmondható róla, hogy

Erősségei közé tartozik a kíváncsiságából adódó gyors tanulási képessége, illetve ragaszkodó hozzáállása a szeretteihez.

Ideges, bizonytalan személyisége miatt nagyon változékony a hangulata.

Folyton azon dolgozik, hogy a látókörét szélesítse.

Retteg a magánytól és a rutinszerű életviteltől.

Szöveg: D.A.

Forrás: astrology-zodiac-signs.com

Fotó: Thinkstock