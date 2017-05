Mi a dolgod a Földön? Számold ki!

Sorsszám, gyermekkor, felnőttkor, időskor száma, hiányszámok – mik ezek? Most megismerheti a numerológia legfontosabb műveleteit, amelyek segítségével ön is „kielemezheti” saját és ismerősei személyiségét, életútját.

A numerológia alaptétele: minden szám egy sajátos, csak rá jellemző energiát hordoz. Ebből adódik, hogy születési dátumunk nem pusztán egy adat, hanem rezgések egyéni kombinációja, amely egy életre szóló „energiacsomaggal” lát el minket. Ezt valóban úgy képzelhetjük el, hogy azzal, hogy egy adott év, hónap napján világra jöttünk, a dátumban lévő számok révén kaptunk egy, az aktuális inkarnációnkra szóló „poggyászt”. Nem bújhatunk ki a hatásuk alól, ám ez nem jelent végzetet: a születési karmánk szabta lehetőségeinken belül szabadon kiteljesedhetünk, divatos kifejezéssel élve „megvalósíthatjuk önmagunkat”.

De vajon honnan tudhatjuk, hogy milyen „energiapoggyászt” kaptunk útravalóul? A „csomagunk” elvileg segít megvalósítani célunkat – no de mi is egyáltalán a célunk? Mit kell tennünk ahhoz, hogy egykor majd testünk elhagyása előtt úgy érezhessük: küldetésünket sikerrel teljesítettük, így nem hiába éltünk?

Kozmikus kódok a születési dátumban

E kérdésekre a sorselemző módszerek kínálnak választ. Életfeladatunk és személyiségünk szempontjából az a pillanat a döntő, amikor elhagyva édesanyánk testét, világra jövünk. E pillanatban minden körülmény jelentőségteljes, rezgéseit, energiamintázatát pecsétként „rányomja” az újszülöttre.

Ezért indul ki az asztrológia és a numerológia is a születési dátumból. A különbség – elnagyoltan fogalmazva – csak annyi, hogy míg előbbi az égitestek helyzetéből, utóbbi a dátumból von le következtetéseket. Ennek az az alapja, hogy az univerzumban minden jelenség egyben kód is, amelynek mélyebb jelentése van, így az égitestek és a számok is azok. Mindezt azért fontos tudni, hogy lássuk: a numerológia nem puszta bűvészkedés a számokkal. Akárcsak az asztrológiának, a számmisztikának is évezredes múltja és komoly szellemi alapja van, még ha a jelenlegi tudomány nem is elég fejlett a megértéséhez. Az embereket azonban jogosan érdekli a sorsuk – így nézzük először, hogyan számolhatjuk ki a sorsszámot, amely megmutatja, mi a dolgunk a Földön.

A sorsmisszió nyomában

A sorsszám a numerológia alapköve. Életünkre kapott „úti csomagunkban” ez a legfontosabb segítő eszköz az életfeladat teljesítéséhez. A sorsszám emellett a legjobban árulkodik igazi mivoltunkról, ugyanis ha ezt ismerjük, akkor már van egy általános képünk róla, milyenek is vagyunk valójában. A sorsszámot így számoljuk ki: a születési év, hónap, nap számait számjegyenként összeadjuk. A kapott kétjegyű számot szintén számjegyekre bontjuk, és összeadjuk – ezt addig ismételjük, mígnem egyjegyű számot kapunk. Ezt hívják a számok redukálásának. A kapott egyjegyű szám a sorsszám vagy sorsmissziószám. Például: ha valaki 1976. július 24-én született, akkor 1+9+7+6+7+2+4 = 36 = 3+6 = 9. Az illető sorsszáma a 9-es.

