Anyagi zűrök: heti horoszkóp május 29-től

Kos:

Olyan valakivel hozhat össze a sors, aki nagyon fontos szerepet játszhat majd az életedben. De az is megtörténhet, hogy a házasságokban, régi együttélésekben a társad elfogadó magatartása miatt lesz könnyebben élhető az élet. Pénzügyek terén remekül képviselheted a saját érdekeidet, ezért ha anyagi jellegű a problémád, akkor most lépj a tettek mezejére!

Bika:

Kénytelen leszel megjátszani magad, és olyankor is mosolygós, barátságos arcot vágni, amikor legszívesebben dühödben lekevernél valakinek egy pofont. Ha képes vagy a diplomatikus viselkedésre, akkor érheted el mindazt, amit szeretnél. Pénzedre jobban kellene ügyelned, mert könyvelésed kiadás oldala lendülhet nagyobb mozgásba. Kollégának légy a segítségére.

Ikrek:

A munkahelyeden nem alakul minden úgy, ahogy szeretnéd. Még az is lehet, hogy rangban feletted álló személy mond olyan dolgokat, amely nem felel meg a valóságnak. Ne borulj ki, hanem őrizd meg a hidegvéredet, és szállj szembe azzal, aki megpróbál neked keresztbe tenni. Olyan valaki bukkanhat fel az életedben, aki miatt varázslatosnak érezheted magad. Pénzedre jobban ügyelj.

Rák:

A munkában, megélhetésben olyan váratlan lehetőség adódhat, amely miatt örömödben talán fülig érhet a szád. Ha állást kívánsz változtatni, akkor most kellene nyomulni, mert jó lehetőséget csíphetsz meg. A házasságokban, régi együttélésekben is sok minden alakulhat a kedved szerint. Akivel most hoz össze a sors, arról úgy gondolhatod: lelki társak vagytok…

Oroszlán:

A szerelmi kapcsolatokban nehéz helyzet alakulhat ki. Előfordulhat, hogy a társad másként gondolkodik bizonyos helyzetekről, emberekről, és ez feszültté teheti a viszonyotokat. Minden külfölddel kapcsolatos ügyön most áldás van. Ha tanulmányokat folytatsz, csúcsformában lehetsz, és fantasztikus eredményt érhetsz el. Baráti kapcsolatban te okozhatsz valakinek csalódást…

Szűz:

A munkában, megélhetésben jó lehetőség adódhat, amelyet meg kell ragadni, mert ez a soha vissza nem térő kategóriába tartozhat. Jobban kellene ügyelned az egészségedre, mert egy betegség pillanatok alatt kialakulhat. Balesetveszélyes is ez a hét, ne kapkodj, ne rohanj. A párkapcsolatokban felütheti fejét a bizalmatlanság. Nincs értelme még egy esélynek.

Mérleg:

Meglehet, hogy olyan valaki bukkanhat fel az életedben, akivel akár az oltár elé is állhatsz. De az is lehet, hogy te ragadtathatod magad olyan dologra, aminek hatására a környezeted csak ámulhat és bámulhat. A munkádban nehéz helyzet alakulhat ki, megfordulhat a fejecskédben, hogy talán a távozás hímes mezejére kellene lépned. Várj még, ez a helyzet rövidesen elmúlik.

Skorpió:

A házasságokban, régi párkapcsolatokban közös nevezőn lesztek a partnereddel olyan témákban is, amelyekben korábban talán nehézségeitek adódhattak. Ha titkos szerelmi kapcsolatban vagy, akkor olyan esemény történhet, amely miatt csalódottnak érezheted magad. A munkahelyeden a feletteseddel jól kijöhetsz, ha nem mondasz neki ellent. Váratlan helyzet miatt át kell szervezni a napodat.

Nyilas:

A házasságokban, régi együttélésekben nehéznek érezheted az életed. De így van ezzel a társad is, aki időnként úgy tapasztalhatja: társas magányban él. Légy vele elnézőbb és fordíts rá nagyobb figyelmet, ha azt akarod, hogy a viszonyotok működjön. Pénzügyeid olyan pompásan alakulhatnak, hogy talán még tartalékot is képezhetsz. Ámor nyila is a szíved közepébe fúródhat…

Bak:

Nem vagy minden információnak a birtokában, ezért nem érdemes most állást változtatni, vagy belevágni olyan dologba, amelyben nagy az anyagi kockázat. Viszont érdemes ingatlannal kapcsolatos ügyet intézni, mert a sors olyan fantasztikus lehetőséggel kínálhat meg, amely miatt irigyeid száma hirtelen megsokszorozódhat. A szerelmi kapcsolatokban nagy lehet az összhang.

Vízöntő:

A szerelmi kapcsolatokban zűrzavaros helyzet alakulhat ki. Még az is lehet, hogy véget ér a viszonyotok. De az is megtörténhet, hogy kezelhetetlen anyagi problémák jöhetnek létre, és ezek teszik nehézzé a kapcsolatot. A meglepetések hetének is nevezhető a mostani, mert olyan dolgok is történhetnek, olyan találkozások jöhetnek létre, hogy talán még a szavad is elakadhat.

Halak:

A munkában a dolgok másként alakulhatnak, mint ahogyan azt szeretnéd, ahogyan azt várod. Váratlanul olyan kiadásra kerülhet sor, amely megrengetheti az anyagi helyzetedet. De ne aggódj, mert ami most esetleg rossznak tűnik, arról a későbbiekben éppen az ellenkezője derülhet ki. Olyan valaki is felbukkanhat, akivel nagyon jól megértitek egymást. A szerelmi életedben is nagy változás várható.