Jézus, ahogyan még nem ismertük

A legtöbbünkben úgy él a kereszténység Megváltója, mint egy emberfeletti hatalommal és tudással rendelkező lény, akit istenként kell imádni. Anélkül, hogy bárkit hitében meg akarnánk bántani, e cikkben csak arra hívnánk fel a figyelmet: maga Jézus pont ezt az istenítést hárította el. Ezt már Buddhánál is láthattuk. Ő is mindig hangsúlyozta, hogy a legjobban akkor szolgálhatjuk őt, ha az előtte való hajlongás helyett inkább gondolatainkban és tetteinkben mi is buddhákká válunk. Ez teljes összhangban van az igazi tanítómesterek alapelvével, miszerint egy valódi Mester nem tanítványokat, hanem mestereket nevel – és akkor a legboldogabb, ha tanítványai szellemi értelemben utolérik őt, és azonosulnak vele. Nos, pont ezt kérte követőitől Jézus is. Amikor azt mondja: „Kövess engem”, ennek szimbolikus jelentése: „válj olyanná, mint én, legyetek csupa Krisztusok!” És azt, hogy egy igazi Mester nem szolgának tekinti tanítványait, hanem barátainak, ő is vallotta: „… nem nevezlek többé szolgának benneteket, mert a szolga nem tudja, mit tesz ura (= azaz: nem szabad akaratból engedelmeskedik neki, míg egy tanítvány szabad akaratából követi tanítóját). Barátaimnak mondalak benneteket…” (János 15.15.)

„Ti kinek tartotok engem?”

Ha megnézzük Jézus mint „guru” tanítási módszereit, érdekes dolgokra bukkanhatunk. Egyfelől rájövünk: az összes létező olyan módszert alkalmazta, amelyek a keleti filozófiákban szokásosak az ottani mester–tanítvány viszonyban. Ez nem csoda: régóta tudott, hogy a „Názáreti” tanrendszerének nagyon komoly kötődése van Kelet bölcseletéhez, sőt sokak szerint maga az ifjú Jézus is járt Indiában. Így például egy szokásos módszer a provokatív kérdezgetés, amikor a tanító például ezt szegezi hallgatóinak: „Mondjátok meg, ti kinek tartotok engem?” A Bibliában a jelenet úgy néz ki, hogy a tanítványok zavartan összenéznek, de egyikük sem mer megszólalni. Végül Péter apostol felel meg a kérdésre, így: „Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia!”

…

A cikk folytatását a Nők Lapja Ezotéria 2017/2. számában találjátok.

Szöveg: Magyar Diána

Fotó: Thinkstock