„Szeretnék még egy gyereket” - Interjú Szinetár Dórával

Szinetár Dóra a Nyilas jegyének szülötte, aki fogékony a nem evilági történésekre. Hiszi, több van annál, mint amit az öt érzékszervével megtapasztalhat. Nemcsak a múlttal, hanem a jövővel kapcsolatban is érdekes élményeikről számolhat be nekünk.

Szinetár Dóra születési horoszkópjában a Hold a Skorpió jegyében foglal helyet, és a képlet többi elemét is figyelembe véve ez nemcsak arra utal, hogy hallgat a megérzéseire, hanem arra is, hogy az ezotériának van olyan ága, amelytől fél.

– A minap az egyik televíziós csatorna beszélgetős műsorába voltam hivatalos, ahol egy asztrológus belenézett a horoszkópomba, és azt mondta, a következő három évben a sors lehetőséget kínál arra, hogy az elengedést gyakorolni tudjam. Rögtön a legrosszabb variáció jutott az eszembe: el fogom veszíteni a szeretteimet? Erre azt felelte, ő nem foglalkozik a halállal. Akkor pedig nem tudom, hogyan értelmezzem ezt a kijelentést, amin jól felidegesítettem magam.

– A csillagok állása alapján az elengedés valóban nehezen mehet neked.

– Ezzel tisztában vagyok, és azt gondolom, az egyik életfeladatom az elengedés elsajátítása. Ezt hosszú évek óta igyekszem gyakorolni, több-kevesebb sikerrel. Hiszek az asztrológiában is, de meg vagyok győződve arról, hogy a születési horoszkóp nem más, mint a sors könyvének egy lapja, amelyben az irányadó lehetőségeink meg vannak írva. Ám nagyon sok múlik a csillagfejtő értelmezésén és az olvasottak megfogalmazásán. Bízom benne, hogy az asztrológus szavai is inkább arra utaltak, végre képes leszek megtenni a rég áhított elengedéseimet. Így ezt fogom inkább várni, hogy ez következhessen be.

– Mindez arra utal, hogy hiszel a vonzás törvényében.

– Nagyon hiszek. Mivel tudom, hogy gondolati úton teremthetünk, ezért fontosnak tartom az álmodozást, mert így még a legmerészebb elképzeléseink is megvalósulhatnak.

– A horoszkópodból egyértelműen kiolvasható, hogy a baráti kapcsolataid között van olyan, amely nagy csalódással járhat.

– Ezen már túl vagyok. Volt egy barátom, aki csúnyán elárult, becsapott, és utána ügyesen kitáncolt az életemből. Hosszú ideig tartott ezt feldolgozni, de a történtek ellenére hiszem azt, hogy az emberek alapvetően jók, és csak kevesen vannak, akik direkt rosszat akarnának a másiknak. Valószínűleg ő sem tudatosan ártott nekem, csak rosszul akart jót – eleinte legalábbis

– Mit tanultál ebből a helyzetből?

Felnőttként nem szabad lelkileg kiszolgáltatottá válni senkinek. Az érzelmi zsarolás az egyik rettenetes emberi gyengeség, amellyel nap mint nap találkozom. Hosszú évekbe telt az ilyen jellegű kapcsolataimat leépíteni. Fontos, hogy aki szeret minket, önmagunkért szeressen, ne egy képet lásson maga előtt, amit elvárna tőlünk. Illetve fontos tanulság volt arra nézve is, hogy ne keverjük össze a dolgokat. A munkaviszony és a barátság csak akkor összevonható, ha kellő intelligenciájú emberekről beszélünk.

– A Vénusz, amely az asztrológiában a kis szerencse bolygója, beragyogja a képletedet. Ami azt jelenti, sokan úgy gondolhatják, olyan szerencsés vagy, hogy neked csak megszületni volt nehéz.

…

A választ és az interjú folytatását a Nők Lapja Ezotéria 2017/2. számában olvashatjátok!

Szöveg: Izing Klára

Fotó: SMAG/Rózsa Erika