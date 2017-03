Utolsókból lesznek az elsők: heti horoszkóp március 20-tól

Kos:

A hét legfontosabb feladata, megőrizni a hidegvéredet. Mielőtt megszólalsz, számolj el legalább tízig, így elkerülheted, hogy olyasmit mondj, amelyet később megbánhatsz. A munkahelyeden nem lesz minden fenékig tejföl, de ha képes vagy alkalmazkodni a helyzetekhez és az emberekhez, nem lesz gondod. Külfölddel kapcsolatban minden jól alakulhat.

Bika:

Elfogadhatatlan helyzet alakulhat ki, amely miatt idegesebbé válhatsz. Szedd össze magad, próbálj meg a feladataidra koncentrálni, mert most könnyebben hibázhatsz, és ennek komolyabb következményei lehetnek. Ha vannak titkaid, azokra jól vigyázz. Ha rád bíznak egy titkot, akkor nagyon fontos, hogy ne add tovább, mert babja kerülhetsz. A szerelem egén viharfelhők gyülekezhetnek…

Ikrek:

Ne félj a boldogságtól, ne félj szeretni, mert akkor valóban magadra maradhatsz. A baráti kapcsolatokban olyan helyzet jöhet létre, amely miatt csalódottnak érezheted magad. Mivel távol áll tőled az irigység és a rosszindulatú viselkedés, ezért döbbenten állhatsz a helyzet előtt. A szerelmi kapcsolatokat az elfogadhatatlan helyzet teheti még nehezebbé. Nosztalgiával gondolhatsz az exedre.

Rák:

A házasságokban, régi együttélésekben felütheti fejét a féltékenység zöld szemű szörnyetege. De az is lehet, hogy a társad magatartása miatt szenvedhetsz. A munkában, megélhetésben több lesz az irigyed, ami nem baj, hiszen ez azt jelenti, hogy sikeres vagy! Váratlan helyzet is létre jöhet, amelyhez meg kell próbálnod a saját érdekedben alkalmazkodni. Felettesed nyitott most az ötleteidre.

Oroszlán:

A munkahelyeden olyan helyzet alakulhat ki, amely miatt az idegeid megfeszülhetnek. De az is lehet, hogy más hibája miatt neked kell tartanod a hátad. A közeli jövőben visszautasíthatatlan ajánlatot kaphatsz, amely minden eddiginél jobb lehetőséget rejt. Bírság-, és balesetveszélyes ez a hét, jobban vigyázz magadra és a pénztárcádra is.

Szűz:

A héten a legfontosabb az egészségednek a megőrzése. Ha beteg vagy, és még nem fordultál orvoshoz, akkor ezt most tedd meg. Ne halogasd! A szerelmi kapcsolatokat az anyagiak, valamint a túlzások tehetnek nehézzé. Ha szülő vagy, akkor még az is lehet, hogy a majomszeretet okozhat problémákat. Külföldi utazás jól sikerülhet. Hosszú távú tervek készítésére is kiváló ez a hét.

Mérleg:

Tegyél meg mindent, amit a másik kér, mert így állíthatod helyre az elveszett bizalmat. A környezetedben most több az irigy és rosszindulatú ember, ráadásul olyan valaki is csalódást okozhat, akiről korábban talán még azt is hihetted, lelki társak vagytok. Felbukkanhat az exed is, ez kissé bonyolultabbá teheti az életedet. Ha szingli vagy, nem fogsz sokáig petrezselymet árulni.

Skorpió:

Rengeteg feladatod lesz ezen a héten. Még az is lehet, hogy változtatni kell a terveiden, mert minden másként alakulhat, mint ahogyan azt elhatároztad. Kommunikációs problémák is felmerülhetnek, főként valakinek a negatív magatartása miatt. Pénzügyeid alakulása miatt viszont minden okod meg lehet az örömre. Gyermek – akár a tiéd, akár másé – miatt akár örömtáncot is járhatnál…

Nyilas:

Olyan váratlan helyzet alakulhat ki a héten, amelyre képtelenség felkészülni. Viszont ha idomulni tudsz a létrejövő szituációhoz, akkor nem lesz okod panaszra. Pénzügyek terén a dolgok másként alakulhatnak, mint ahogyan szeretnéd. Ezért minden alaposan át kell gondolnod, mielőtt vásárolnál, vagy bármiben megállapodnál. Ha párkapcsolatban élsz, légy társaddal türelmesebb.

Bak:

A munkahelyeden a dolgok másként alakulhatnak, mint ahogyan gondoltad, vagy tervezted. Előfordulhat, hogy a felettesed viselkedése miatt közel állhatsz a kiboruláshoz. De az is lehet, hogy rokon, esetleg ingatlanügylet miatt feszülhetnek meg az idegeid. Viszont az életnek több területén érhetsz el olyan sikereket, amelyek hosszabb távra szólnak. Barátnak szüksége van a támogatásodra.

Vízöntő:

A találkozások és a kommunikáció hetének is nevezhető ez a mostani. Olyan dolgokat beszélhetsz meg, amelyek talán már jó ideje foglalkoztathatnak, és amelyben már jó ideje nincs előrelépés. Mivel balesetveszélyes ez a hét, légy sokkal óvatosabb, mint szoktál. Most még a tabunak számító témák is megbeszélhetők lesznek. Régi baráti kapcsolat miatt előnyt élvezhetsz.

Halak:

A felettesed ezen a héten sokkal nyitottabb, mint korábban bármikor. Minden pénzzel kapcsolatos dolog megbeszélésére kiváló a hét, hiszen remekül tudod képviselni most a saját anyagi érdekeidet. És a sors is a segítségedre van abban, hogy meg tudd szerezni mindazt, amire vágyakozol. Kolléga vagy egy barát viselkedése megdöbbent: ezt soha nem gondoltad volna róla!