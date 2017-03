Mennyire érett a gondolkodásod a horoszkópod szerint? Derítsd ki!

Jól hangzik, hogy az ember a kor előrehaladtával és a tapasztalatszerzéssel egyre érettebbé válik, de valójában nem csak ettől függ az élethez való hozzáállásunk. A személyiségen is sok múlik - ahogy az a horoszkópból is kiderül.

Kos

Az éretlenséged agresszió formájában nyilvánul meg. Ha valami nem a szád íze szerint történik, erőszakos eszközökkel – például szóbeli terrorral – próbálod érvényesíteni az akaratodat. Hidd el, hogy az empátia és az együttérzés nem a gyengeség jelei, ahogyan az elfogadás sem! Mi több, ezek használatával mutathatod meg, mennyire éretten tudsz viselkedni.

Bika

Ha nem vagy hajlandó felelősséget vállalni a tetteidért, azzal csakis magadat írod le. Legyen szó személyes vagy munkakapcsolatról, be kell látnod, hogy senki sem tökéletes, mindenki hibázhat, akár még te is. Felelősségteljes gondolkodásodat azzal tudod a legjobban bizonyítani, hogy néha olyasmit is magadra vállalsz, amit nem te vittél véghez, különösen, ha általuk valakit megóvhatsz a bajtól.

Ikrek

Gyerekes hozzáállásra utal, ha terveidet az utolsó pillanatban módosítod, netán végleg törlöd, kiváltképp akkor, ha átlátszó kifogásokat is gyártasz hozzájuk. Ha valamit nem akarsz megtenni, akkor nyíltan mondd meg, ne próbálj kibúvót keresni – ilyet csak a tapasztalatlan ifjak csinálnak. Azzal bizonyíthatod be, hogy nem tartozol közéjük, ha nyíltan vállalod a véleményed.

Rák

Amennyiben nem tudod kontrollálni az érzelmeidet, éretlenségedet bizonyítod. Nem azzal van a gond, hogy az érzelmeidet nem rejted véka alá – sőt, ez kifejezetten tudatos emberre utal –, sokkal inkább az jelenti problémát, ha emiatt minden figyelmet magadra szeretnél irányítani. A környezetedet ne használd terápiás céllal, legalábbis addig ne, amíg saját magadban nem rendezed a dolgokat!

Oroszlán

Vannak időszakok, amikor valami hirtelen felkapottá válik, te pedig sajnos könnyen beleesel abba a csapdába, hogy elvakultan rajongani kezdesz ezért a valamiért. Új ruhák, szép autó, csúcstechnológiás mobiltelefon – sose feledd, hogy a vásárlás nem táplálja a lelket, csupán egy felületes vázat alkot, ami minden érzéstől független. Érett hozzáállásodat a világhoz azzal bizonyíthatod, ha nem félsz mély érzésekkel megtölteni az üres teret.

Szűz

A legtöbben nem hajlandóak szembenézni személyiségük negatív oldalával, de ha te kivételt teszel, felelősségteljes gondolkodásról adhatsz tanúbizonyságot. Csak ismételni tudjuk azt a mindennapos frázist, hogy senki sem tökéletes – ezt tartsd szem előtt, amikor a győzelmeket ünnepled, vagy a veszteségeket értékeled!

Mérleg

Kétféle embertípus létezik: az egyik, aki azért szórakoztató, mert magabiztos, a másik, aki azért próbál vicces lenni, hogy önnön bizonytalanságát leplezze. Ha úgy gondolod, hogy mindenáron reflektorfényben kell lenned, akkor az utóbbi csoportba tartozol. Az éretlenség nem fiatalít meg, csupán gyerekessé tesz, vagyis ha bohócként viselkedsz, mások is annak fognak tekinteni.

Skorpió

Hajlamos vagy mindent fekete-fehérben látni, sokszor szándékosan nem veszed észre a szürke árnyalatait. Pedig a szűklátókörűségnek ez a fajtája tipikusan éretlen hozzáállásra vall. Haragtartó, olykor bosszúálló természeted akadályozhat abban, hogy felnőtt módjára viselkedj, de ha sikerül leszámolni ezekkel a tulajdonságokkal, máris jobb színben tűnhetsz fel, és jobban is érezheted magad a bőrödben.

Nyilas

Tény, hogyha megpróbálsz elfutni a felelősség elől, az komolytalannak mutat, de pusztán az elkötelezettség sem jelenti azt, hogy valaki érett. Ha csupán egy pici kétely is él benned a céljaidat illetően, netán nem a megfelelő hozzáállással reagálod le a szituációkat – például a legrosszabb helyzetben is vidámnak mutatod magad – azzal máris gyermeteggé teszed a saját megítélésedet.

Bak

Az gondolod magadról, hogy te vagy az érettség megtestesítője, és sok szempontból így is van. Azonban, ha önmagad megítéléséről van szó, nem látsz tovább az orrodnál. Amíg mások személyiségében a legapróbb hibát is észreveszed, önnön gyengeségeid felett szemet hunysz, ami kicsit sem utal érett hozzáállásra. A jó önismeret része ugyanis, hogy a hibáinkat is tisztán látjuk, és megpróbálunk javítani rajtuk.

Vízöntő

Imádod a gondolatot, hogy egyedi vagy, akár külsőségekben, akár személyiségben, sőt tehetségben is. Viszont ez nem jogosít fel arra, hogy azt tedd, amit csak akarsz, következmények nélkül. Nem az a gond, hogy szabadságra vágysz, hanem azt, hogy emiatt képes vagy szembe menni akár a törvényekkel is – ennél gyerekesebb viselkedésre semmi nem vall. Az érett ember úgy tudja megélni a szabadságát, hogy közben előnyt kovácsol a szabályokból.

Halak

Álmodozó természetednek nagyon nehéz megélnie a visszautasítást, de ha nem tudsz továbblépni ezen, éretlenségedet bizonyítod. Érzékenységed érthető, de el kell fogadnod, hogy az élet nem mindig úgy alakul, ahogyan azt eltervezted. Ez nem jelenti azt, hogy eleve elvesztett célokat dédelgetsz, viszont előfordulhat, hogy más utat kell bejárnod, mint gondoltad. Ha így van, legyen ez az új álmod!

Szöveg: D.A.

Forrás: yourtango.com

Fotó: Thinkstock