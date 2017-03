Lelki okok a hólyag betegségeinek hátterében

A hólyaghurut, közismertebb nevén felfázás nagy százalékban főként a nőket érinti, de a férfiak számára sem teljesen ismeretlen probléma. Ennek hátterében – fizikai szinten – anatómiai különbségek állnak, a nők húgycsöve ugyanis sokkal rövidebb és egyenesebb, mint a férfiaké, így a bakteriális felfertőződés esélye is nagyobb. De haladjunk szép sorjában!

Cseppenként ürülés

A hólyaghurut gyulladásos betegség, amely kínzó tünetekkel jár, ráadásul hajlamos a kiújulásra is. Jellemző tünetei a gyakori vizelési inger, erőlködve, sokszor csak cseppenként ürülő vizelettel, amelyet égő-szúró-csípő érzés, sőt akár véressé váló vizelet kísér. Az ismétlődő tünetek a húgyutak felszálló fertőzéseihez, vesemedence-, illetve férfiaknál prosztatagyulladáshoz is vezethetnek. A húgyhólyag valójában egy gyűjtőtartály, ami lehetővé teszi, hogy a vesék által kiválasztott vizelet csupán időszakosan, és ne állandóan ürüljön. Egészséges emberben az, amikor a vizelet mennyisége elér egy adott nyomást, vizelési ingert és vizeletürítést vált ki. Ám bizonyos élethelyzetekben nemcsak a vizelet nyomása válthat ki vizelési ingert, hanem más ok is. Biztos mindenki átélt már stresszhelyzetet vizsga, állásinterjú vagy akár csak egy randi előtt, amikor nagyon izgult, nagy lelki nyomás nehezedett rá, erősen meg akart felelni, izgatott volt, jól szeretett volna teljesíteni. Ilyenkor kevéssé telt hólyag mellett is sürgető lehet a vizelet kiürítése. Ebből is látható, hogy a test nemcsak fizikai, de lelki ingerekre, érzelmekre is hasonlóan reagál.

A cikk folytatását a Nők Lapja Ezotéria 20017/1. számában találjátok.

Szöveg: dr. Hatalyák Krisztina

Fotó: Thinkstock