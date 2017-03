A család és a rokonok hálójában: heti horoszkóp március 6-tól

A napokban a család, illetve a rokonság kerül a főszerepbe, mintha most minden róluk szólna!

Kos:

A szerelmi kapcsolatokban furcsa helyzet alakulhat ki. Hallgass a megérzéseidre, és ez alapján hozd meg a döntéseid. Megtörténhet, hogy az exed felbukkan a látóhatáron. A munkában, megélhetésben olyan helyzet alakulhat ki, amely miatt könnyebbnek érezheted az életet. Az egzisztenciális sikerek feldobottá tehetnek, és újra jó lesz a kedved. Pénzügyek tekintetében sem kell aggódnod, mert a sors a tenyerén hordozhat.

Bika:

A titkok hetének is nevezhető a mostani, ugyanis olyan dolgok juthatnak a tudomásodra, amelyeket felhasználva előnybe kerülhetsz. De nagyon fontos, hogy ne támadj nyíltan, mert az őszinteséggel most semmire sem mehetsz. Kedvez ez a hét nagyszabású tervek készítésének. Ha tanulmányokat folytatsz, vagy jogi problémád van, akkor ezeknek az ügyében több dolog alakulhat úgy, ahogyan szeretnéd. Kolléga az idegeiden táncolhat.

Ikrek:

A munkában, megélhetésben több dolog alakulhat úgy, ahogyan azt szeretnéd. Még az is lehet, hogy kaphatsz egy visszautasíthatatlan ajánlatot. De az is megtörténhet, hogy a felettesed nyitott lesz arra, amit mondasz. A házasságokban, régi együttélésekben a társad kötheti az ebet a karóhoz, és ennek köszönhetően nagyobb erőfeszítéseket kell tenned, hogy elérd a célodat. A barátaid között lehet egy olyan személy, aki miatt az őrület határára kerülhetsz.

Rák:

Kedvez az idő külföldi utazásnak, ha tanulmányokat folytatsz, sikeres lehetsz. Ha állásinterjúra mész, vagy jogi ügyed van, ezekben is jó eredményeket érhetsz el. Viszont a munkahelyeden egymást követhetik azok az események, amelyektől még a nem létező szőrszálaid is égnek állhatnak. Megeshet, hogy olyan váratlan esemény történhet, amely miatt át kell szervezned az életed. A régi párkapcsolatokban társad rokonsága miatt eheted a kefét.

Oroszlán:

Olyan elképesztő helyzetbe kerülhetsz, aminek a hatására elgondolkodhatsz talán még az élet értelmén is. De az is lehet, hogy a történtek miatt a hosszú és a rövid távú terveiden változtatni fogsz, hiszen ennek hatására minden másként alakulhat, mint remélted. Akár neked, akár hozzátartozónak, ha egészségi problémája van, nem kell izgulnod, jó kezekbe kerültök, és a gyógyulás útjára léptek. Kedvez az idő banki, biztosítási ügyek bonyolításának is.

Szűz:

A házasságokban, régi együttélésekben olyan események történhetnek, amely miatt örömödben fülig érheted a szád. A legjobb a mostani idő arra, hogy összebútorozz a kedveseddel. Amennyiben szülő vagy, akkor a csemetéddel – teljesen mindegy mennyi idős – a kapcsolatod fontosabbá válhat. Olyan témákat is megbeszélhettek, amelyek elsősorban neki fontosak, és amelyek már jó ideje foglalkoztathatják.

Mérleg:

A házasságokban, régi párkapcsolatokban újabb problémák kerülhetnek terítékre. Kölcsönösen feszültek lehettek a másik miatt, és a közös hang megtalálása is nehézséget okozhat. Ráadásul a környezetedben is több az olyan ember, aki miatt a ráncaid szaporodhatnak. A munkában viszont sikeres lehetsz. Kolléga viselkedése kellemes meglepetésként érhet. Ha betegséggel küszködsz, akkor nem kell aggódnod, a gyógyulás útjára léphetsz.

Skorpió:

Ha szülő vagy, akkor a gyermekeddel a kapcsolatod szorosabbá válhat. Még az is lehet, hogy éppen az ő hatására változtatsz az életedben fontossági sorrendet. Ha vállalkozó vagy, akkor minden okod meg lehet a jókedvre, mert jó híreket hallhatsz, nagyot léphetsz előre. Rendkívüli kreativitás is jellemző lehet rád, amely miatt sikert sikerre halmozhatsz. Egy találkozás, vagy egy irigy személy viselkedése előtt megdöbbenve állhatsz.

Nyilas:

A szerelem egén viharfelhők gyülekezhetnek, és még az is lehet, hogy egyik pillanatról a másikra lesz vége egy kapcsolatnak. Amennyiben szülő vagy, akkor a gyermeked miatt szaporodhatnak a héten az ősz hajszálaid. Próbálj meg vele higgadtan beszélni, és próbáld meg az ő szemével is látni a kialakult helyzetet. Kedvez viszont az idő ingatlannal kapcsolatos ügy bonyolításának, költözésnek, rokoni viszonyok rendezésének.

Bak:

Minden esély meg lesz arra, hogy a rokonaiddal összeakaszd a bajszodat. Kölcsönösen úgy gondolhatjátok, hogy a másiknak kellene engedni, és ez is nagyban hozzájárulhat a problémák kialakulásához. De nagyon jól tudod képviselni az érdekeidet, illetve jók az érveid, ezért még a legreménytelenebb helyzetet is jól tudod kezelni. Olyan valakivel is összehozhat a sors, aki a következő időszakban nagyon fontos szerepet játszhat az életedben.

Vízöntő:

A munkahelyed nem a mosoly országa. Ha szem előtt tudod tartani, hogy nem azért jársz oda, hogy barátokra tegyél szert, hanem azért, hogy pénzt keress, akkor jobb lehet a kedved. Anyagiak terén nem lesz okod panaszra. Még az is lehet, hogy onnan jön a pénz, vagy egyéb ajándék, ahonnan ezt nem várod. Balesetveszélyes a hét, mindenhova indulj kicsit korábban, hogy ne kelljen rohannod. Olyan hír juthat a füledbe, amitől leeshet az állad.

Halak:

A munkához úgy kellene hozzáállni, hogy más is hozzáférjen. Ha ezt szem előtt tartod, és így teszel, akkor nem lesz okod panaszra. Felettesed viselkedése miatt sajnos eheted a kefét. Vele szemben nem tudsz semmit tenni, csak alkalmazkodni. Váratlan kiadás borzolhatják az idegeidet. Az a kolléga, aki már korábban is borsot tört az orrod alá, most újra próbálkozhat valamivel. Ne légy szívbajos, mond el a véleményedet, ne hagyd magad!