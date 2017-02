A szerencse forgandó: heti horoszkóp február 27-től

Kos:

Fantasztikus pillanatokat élhetsz át ezen a héten. Még az is lehet, hogy olyan valaki bukkanhat fel az életedben, akihez egykor szorosabb szálak fűztek. Ennek a váratlan találkozásnak a hatására a szívverésed felgyorsulhat. A munkában azonban nem alakul minden úgy, ahogy szeretnéd. De az is előfordulhat, hogy olyan átalakulásokra kerül sor, amelyek érintik a te megélhetésedet is. A siker attól függ, hogyan tudsz helyezkedni.

Bika:

Nem kedvez az idő a külfölddel kapcsolatos ügyeknek, ezért az ilyen irányú tevékenységet el kellene halasztani, ha lehet. Ha nem lehetséges, akkor az összes létező biztosítást kösd meg. Kedvez viszont az idő mindenféle titkos ügylet bonyolításának. Illetve ha egészségi problémával küszködsz, akkor nem kell aggódnod, mert a gyógyulás útjára léphetsz. A baráti kapcsolatok fontosabbá válhatnak, ennek köszönhetően sikereket érhetsz el.

Ikrek:

A héten törtetni kell, mert olyan eredményt érhetsz el a munkában, megélhetésben, amely miatt irigyeid száma hirtelen a duplájára nőhet. Most kell előállni az olyan dolgokkal, amelyeket már jó ideje dédelgetsz, mert a sors támogatását élvezheted, és amit szeretnél, az megvalósulhat. A kapcsolatok terén olyan váratlan helyzet alakulhat ki, hogy egyik döbbenetből a másikba eshetsz. Egy ismeretség új kerékvágásban folytatódhat.

Rák:

A munkában olyan helyzet állhat elő, amelynek hatására úgy érezheted, hullámok csapkodnak a fejed fölött. Ráadásul olyan helyzet is kialakulhat, amely hatással lesz a jövődre. Az a fontos, hogy ne ess kétségbe, ne kezdj el kapkodni, mert nem eszik olyan forrón a kását. Vagyis semmi sem alakul úgy, ahogyan az most látszik. Pénzügyek terén nagyobb óvatosságra van szükség, mert meglophatnak.

Oroszlán:

Fokozottan stresszes lehet ez a hét, ezért jó lenne, ha lazítanál, így elkerülheted, hogy betegség ledöntsön a lábadról. Ha beteg személy van a közvetlen környezetedben, akkor szüksége van a segítségedre, a támogatásodra. Emiatt talán át kell szervezned a hétköznapokat. Olyan váratlan helyzet alakulhat ki, hogy hirtelen azt sem tudod, ébren vagy-e, esetleg álmodsz?

Szűz:

A házasságokban, régi együttélésekben ezen a héten neked fontosabb a társaddal a kapcsolatod, ezért nagyobb áldozat meghozatala sem esik nehezedre. A környezetedben viszont több a hazug ember, ezért semmi olyanra nem kellene mérget venned, ami most hangzik el. Minden másként alakul, mint ahogyan ez most látszik. Váratlanul kialakulhat egy olyan helyzet, amely miatt egészségügyi intézményt kellene felkeresni. Ne aggódj, minden rendben lesz.

Mérleg:

A házasságokban, régi párkapcsolatokban, amelyben eddig nem volt minden fenékig tejföl, most szakítópróba következhet be. Egyik pillanatról a másikra alakulhat ki olyan helyzet, amikor azt mondod: itt a vége, nincs tovább! A munkahelyeden sem alakul minden úgy, ahogy szeretnéd, és ez főleg irigy kollégák miatt következhet be. Ha egészségi problémával küszködsz, a gyógyulás útjára léphetsz.

Skorpió:

Olyan változás következik be az életedben, ami miatt minden átalakul, semmi sem folytatódik a régi kerékvágásban. Még az is lehet, hogy a munkában, a hétköznapokban történik a változás, és ez hatással lesz nem csak a saját családodra, hanem a közvetlen környezetedben élőkére is. Ha még nem vagy szerelmes, akkor ez a földöntúli érzés magával ragadhat. Gyermek miatt is boldognak és izgatottnak érezheted magad.

Nyilas:

A szerelmi kapcsolatokban olyan váratlan helyzet adódhat, amely miatt őrültnek bátran nevezhető helyzet jön létre. Megtörténhet, hogy olyan valakivel hoz össze a sors, akiről úgy gondolhatod, a duálpárod, de meg lehet, hogy ezért a kapcsolatért harcolni kell. Rokonnal viszont nem találod a közös hangot, talán egy titok miatt lehetsz ideges, és ez teszi nehézzé a családtaggal a kommunikációt.

Bak:

Olyan dolog juthat a tudomásodra, amely miatt hirtelen az egekbe emelkedhet a vérnyomásod. Próbálj meg higgadt maradni, így nem követhetsz el olyan hibát, amely helyrehozhatatlan. Közlekedés során nagyobb óvatosságra lenne szükség. Olyan valaki tartózkodhat a közvetlen környezetedben, aki nem az igazmondás bajnoka, ezért amit most a füledbe jut, azt bátran oszd el kettővel…

Vízöntő:

Váratlan találkozás miatt az idegeid megfeszülhetnek. De az is lehet, hogy olyan probléma keletkezhet, amely miatt nem tudod teljesíteni mindazt, amit elterveztél. Pénzügyek terén a nagy átverés hetét élheted, ezért ha anyagiakról van szó, akkor légy nagyon óvatos, így úszhatod meg a nagyobb veszteséget. A magánéletedben olyan változásra van kilátás, amitől örömödben a föld felett lebeghetsz néhány lépéssel.

Halak:

Elvarázsoltnak érezheted magad ezen a héten, mert olyan események történhetnek, amelyek miatt boldognak és elégedettnek érezheted magad. Ha pénzről van szó, akkor viszont olyan elképesztő helyzet alakulhat ki, amely miatt egyik ámulatból a másikba eshetsz. Tartsd azonban szem előtt, hogy neked a gyors meggazdagodással nem volt szerencséd. Ezért ha ilyen lehetőség adódik, mondj nemet.