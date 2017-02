Milyen karmikus feladatot kaptál a sorstól? Csillagjegyedből kiderül!

Előző életeink nagyban meghatározzák azt, akik most vagyunk, ahogyan azt is, milyen karmával jövünk a világra. Kezdődjön a múltbéli utazás a korábbi inkarnációkba és vele együtt a jelenbe és a jövőbe is!

Kos

Korábbi inkarnációd arról szólt, hogy mások szolgálatában próbáltad végezni a dolgodat. Most azonban itt az ideje, hogy új életet kezdj, a tanulás, a szabadság és a függetlenség jegyében. A lehetőséged meg van rá, csak vigyázz, nehogy túl önzővé vagy önhitté válj emiatt, illetve óvakodj a függőségektől is!

Bika

Nem kizárt, hogy az agresszivitás része volt egy korábbi életednek, lehet, hogy harcos vagy katona voltál – ezt makacsság formájában magaddal hoztad a mostani inkarnációdba is. Ám a lényeg az, hogy ebben az életedben impulzív személyiségedet kell előtérbe helyezni. Légy kezdeményező és kreatív, viszont sose próbálj meg uralkodni, mert ez lehet a te karmikus baklövésed.

Ikrek

Régebbi merevségedet ellensúlyozandó, jelenleg a vágyak megélése az életfeladatod. Merj új tapasztalatokat szerezni, légy nyitott a lehetőségekre, mert a sors rengeteg újdonságot kínál számodra, ha elég figyelmes vagy! Azonban vigyázz ridegséggel, gőgösséggel, mert ez megpecsételheti ezt az életedet is.

Rák

Mozgalmas életet éltél előző inkarnációidban, legalábbis szellemi értelemben, viszont az érzelmeidet nem tudtad kifejezni. Most azonban készen állsz arra, hogy fordíts ezen: minden adott ahhoz, hogy egyensúlyt teremts az érzelmi és a szellemi életed között. Ugyanakkor nem szabad engedned, hogy az elméd felülbírálja a szíved döntéseit, máskülönben sosem lehetsz igazán boldog.

Oroszlán

Előző életeidből származó félelmeidet és bizonytalanságaidat próbálod kompenzálni mostani magabiztos hozzáállásoddal. Szenvedélyes vagy az élet minden területén, nehezen lehet kizökkenteni markáns, olykor kicsit önző világszemléletedből. Ebből fakad gyenge pontod, vagy ha úgy tetszik, karmikus problémád is: ügyelned kell rá, hogy ne válj egocentrikussá, különben csúnya pofont kaphatsz az élettől.

Szűz

Korábbi inkarnációdban lételemed volt, hogy a figyelem középpontjába kerülj, és mindenki a te igényeidet lesse. Most viszont fordult a kocka, önmagadat háttérbe szorítva te állhatsz mások szolgálatába, hogy lerójad karmikus adósságodat. Próbálj meg nagylelkű és segítőkész lenni, de ne tetszelegj soha a mártírt szerepében, mert visszaüthet rád.

Mérleg

Szélsőséges áldozatokat hozhattál régebben azért, hogy mások kedvében járj, de ennek most vége. Jelenlegi életedben ugyanis az egyensúly fenntartása, az igazságosság és méltányosság mindennél fontosabb. Ez nem jelenti azt, hogy nem segíthetsz vagy segítesz másokon, ám nem szabad hagynod, hogy kihasználjanak, különben egy karmikus körforgásba kerülhetsz újra és újra.

Skorpió

A múltbéli életedre leginkább az egyhangú, száraz mindennapok voltak a jellemzőek, és talán a külcsínre is túl sokat adtál. Ezért próbálod most szenvedéllyel élni a mindennapjaidat, azaz csak olyan kapcsolatokba vagy célokba vágni a fejszédet, amelyekbe mélyen beletemetkezhetsz. A baj akkor van, ha ezek meghaladják a képességeidet, és ismét felületessé tesznek.

Nyilas

Amire a múltban szert tettél, annak most érik be a gyümölcse, vagyis amit korábbi életeidben megtanultál, azt most tudod kamatoztatni, sőt, akár taníthatod is ezt a tudást! Emellett fontos, hogy független maradj és élj a lehetőségekkel, mert csak így tudod az elmédet trenírozni. Karmikus gyengeséged is ebből fakad: ha nem tudod a szabadságot megélni, az a megszerzett tudás elvesztéséhez vezet.

Bak

Szórakozás, utazás, élményszerzés – a múltban ezek tettek boldoggá, nem véletlen, hogy a mostani életedben a konzervatív, felelősségteljes éned kerül a fókuszba. Keményen és törekvőn dolgozol, hogy a kitűzött céljaidat elérd, de meg kell tanulnod lazítani is. Ez a te karmikus leckéd: megtalálni az egyensúlyt a munka és a szórakozás között.

Vízöntő

Korábbi inkarnációdban a fegyelem és a kemény munka korlátozott abban, hogy szabadon szárnyalj. Most viszont rendhagyó módon nincsenek szabályok és határok az életedben, arra törekszel, hogy minél szabadabban élhess, és az élet sokszor ezt meg is adja számodra. Azonban nem szabad túl elrugaszkodottá válnod és ok nélkül lázadnod, mert ez a fajta viselkedés visszaüthet rád.

Halak

Előző életedben a szuverenitásod volt a legfontosabb momentum az életedben, így most az hangsúly a másokkal való kapcsolataidra helyeződik. Fontos kihasználnod empatikus, érzelmes oldaladat az emberek megsegítésére, ugyanakkor nem szabad áldozattá válnod, mert könnyen kihasználhatják jóságodat. A karmád része, hogy megszolgáld mindazt, amit kaptál, anélkül, hogy önmagadat a háttérbe szorítanád.

Szöveg: D.A.

Forrás: huffingtonpost.com

Fotó: Thinkstock