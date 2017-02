Nem létezik lehetetlen: heti horoszkóp február 20-tól

Kos:

Nagyvonalúság, optimizmus lehet ezen a héten rád a jellemző. Nincs előtted lehetetlen, ennek köszönhetően a munkában rendkívül eredményes lehetsz. Persze megtörténhet, hogy a sikereid hatására a közvetlen környezetedből érhet támadás, amelyet nehezen viselsz, hiszen sohasem értetted az irigy és a rosszindulatú embereket. Ne törődj velük, ne szívd mellre, amit mondanak, hanem tekints előre, és bízz, higgy magadban! Külföldi utazás felboríthatja a megszokott életritmusodat.

Bika:

A héten történő események nagymértékben befolyásolhatják a jövődet. Ezért azt a tervedet, amit régóta szerettél volna megvalósítani, ezen a héten mindenképp vedd elő, mert most a gondviselés támogatását élvezheted. Pénzügyek terén nagyobb odafigyelésre van szükség, mert bizony előfordulhat, hogy meglopnak, esetleg figyelmetlenség miatt elveszíted a pénztárcádat vagy a bankkártyádat. A szerelmi kapcsolatok alakulását is nagymértékben befolyásolhatják a piszkos anyagiak. Ha képes leszel segíteni a társadon, vagy nem az alapján döntesz, mennyi pénze van, akkor ideális lehet a viszonyotok.

Ikrek:

A hét legfontosabb feladata: a realitások talaján maradni, mert több olyan dolog is lehetséges, amely túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. Hajlamossá válhatsz elsumákolni az igazságot. A lódításod a kegyes hazugságok kategóriájába tartozik, így amikor kiderül az igazság, nem kell szabadkoznod miatta. A munkahelyeden zűrzavaros helyzet alakulhat ki, még az is lehet, hogy a felettesed nem mond igazat. A házasságokban, együttélésekben a partnered viselkedése egyre jobban éket ver közétek.

Rák:

Olyan titok juthat a tudomásodra, amelyet nem kellene továbbadni. Nemcsak azért, mert erre valaki esetleg megkér, hanem azért, mert ezzel lavinát indíthatsz el, amely téged is maga alá temethet. A munkában jó teljesítményt nyújthatsz, nem okoz gondot az sem, ha valaki faramuci viselkedése miatt esetleg újra el kell végezned azt, amiről úgy hitted, már befejezted, régen túl vagy rajta. Az egészségedre jobban vigyázz, a legkisebb problémával is fordulj orvoshoz, ne várd meg, amíg nagyobb baj lesz belőle. A héten történő események jó hatást gyakorolnak szerelmi kapcsolatodra.

Oroszlán:

A hét legfontosabb feladata: a feletteseddel való harmonikus viszony megteremtése. Ám erre a csillagok állása alapján csak úgy kerülhet sor, ha nem gyakorolsz kritikát, ha nem adsz tanácsot, hanem egyszerűen elfogadod azt, amit mond, és ennek megfelelően dolgozol. És ezt még akkor is így kellene csinálnod, ha pontosan tudod, hogy az ő ötlete alapján nem fogsz olyan eredményt elérni, mint a sajátod kapcsán. A szerelmi kapcsolatokban a partnered viselkedése miatt csalódottságot érezhetsz.

Szűz:

A szerelmi kapcsolatokra a mindent elsöprő szenvedély lehet a jellemző. A partneredre nagy hatást gyakorolhatsz, viselkedéseddel feloldhatod az esetleges gátlásokat, amelyek visszatarthatják a kedvesedet a szex bizonyos formáitól. Képes vagy most bátorítani a kedvesedet, akinek talán kevesebb az önbizalma és szüksége van a megerősítésre, hogy minden rendben van. Pénzügyek terén kevesebb ezen a héten a szerencséd: még az is lehet, hogy ingatlan, vagy rokon miatt kell veszteséget elkönyvelned.

Mérleg:

A házasságokban, régi együttélésekben a partnerednek remekül alakul a pénzügyi helyzete, amely pozitív irányban befolyásolhatja a hangulatát. Barát vagy jó ismerős kellemetlen helyzetbe kerülhet, és szüksége lehet a te biztató, dicsérő szavaidra, az együttérzésedre, a támogatásodra. Külföldi utazás során nem úgy alakulnak a dolgok, ahogyan azt tervezted, de nincs okod kétségbe esésre, csak egyszerűen alkalmazkodj a kialakult helyzethez, vagy azokhoz az emberekhez, akiknek a viselkedése esetleg megbotránkoztat. Ők ugyanis nem fognak megváltozni.

Skorpió:

A házasságokban, régi együttélésekben fordulóponthoz érkezhettek, a szenvedély lángja magasra csaphat, de ugyanez a most induló viszonyokról is elmondható. Olyan dolgokat is meg lehet beszélni, amelyekre korábban azért nem kerülhetett sor, mert a téma kényes volt, a helyzet pedig kínos. Bármihez adhatod a héten a nevedet, az sikeres lesz, a most kötött szerződéseknek is élvezheted az eredményét. Pénzügyek terén most több lesz a kiadásod, mint a bevételed.

Nyilas:

Minden idegszáladdal a pénzre koncentrálhatsz ezen a héten, amelyből nincs annyi, amennyi elég lenne. Ezért aztán olyasmit is elvállalhatsz, amellyel tulajdonképpen kizsigerelheted saját magad. Pedig jó lenne, ha vigyáznál az egészségedre, mert megtörténhet, hogy a megfeszített tempó ágynak dönthet. Baráti kapcsolatnak sajnos a te hibádból vége szakadhat. Ha egy kicsit figyelmesebb vagy, akkor mindezt elkerülheted. A házasságokban, régi együttélésekben a partneredet kiboríthatja a kemény, határozott, erőszakos viselkedésed.

Bak:

Minden okod megvan az örömre, hiszen az élet több területén kerülhetsz előnyös helyzetbe. A szerelmi kapcsolatokban történő változások hatására felkerülhet szemedre a rózsaszínű szemüveg, és határtalanul boldognak érezheted magad. Csak bátran tervezgesd a közös jövőt, mert ez a kapcsolat valóban olyan lesz, mint a hollywoodi filmekben. A munkában, ami ezen a héten elhangzik, arra ne vegyél mérget, mert még az is lehet, hogy a felettesedet el fogják mozdítani a jelenlegi helyéről, vagy nem tud minden részletet, ami később derülhet csak ki.

Vízöntő:

Olyan ajánlatot kaphatsz, amely miatt irigyeidnek száma hirtelen megtriplázódhat. A siker miatt nőhet az önbizalmad, és úgy gondolhatod, hogy a sors a helyzet alakulásával tulajdonképpen megerősít, hogy ez a te utad, ezt kell csinálnod. Még a legrégebbi baráti kapcsolatot is megmérgezheti a pénz, ezért ügyelj arra, hogy anyagilag ne közösködj senkivel. A házas- vagy élettársad munkahelyi gondokkal küszködhet, figyelj rá.

Halak:

A héten kötött üzletek fantasztikus sikert ígérnek. A mostani találkozások is gyümölcsözőek lehetnek, olyan ismeretségre tehetsz szert, amely komoly kapcsolati tőkének számíthat. A testvéri viszonyokban is fontos dolgok történhetnek, amelyek még szorosabbá tehetik a kapcsolatokat. Ingatlannal kapcsolatban viszont nem alakul minden úgy, ahogyan azt képzelted. A munkahelyeden is változásra van kilátás, amely miatt összeszorulhat a gyomrod. Felettesedtől most ne kérdezz semmit, mert ő sem tud semmi konkrétumot.