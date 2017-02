Elképesztő események sodrásában: heti horoszkóp február 13-tól

Aki az állandósághoz van szokva, az most nem fog örülni, mert sok meglepetést tartogatnak a következő napok.

Kos:

A siker azon múlik, hogy mennyire vagy higgadt, türelmes. A munkában, megélhetésben elképesztő helyzet jöhet létre, amely a te megélhetésedre is hatással lehet. Amennyiben házasságban, tartós kapcsolatban élsz, társad a rokonsága miatt kerülhet nehéz helyzetbe, amely hatással lehet a kettőtök viszonyára. Viszont a szerelmi kapcsokban boldog pillanatokat élhettek át. A most induló kapcsolatok tartósak lehetnek.

Bika:

Megtörténhet, hogy a háttérben állva mozgatod a szálakat, ami azért jó, mert minden valószínűség szerint olyan dolgot szeretnél elérni, amivel előrébb léphetsz. Felettesed nyitott az ötleteidre, illetve bármilyen problémád van, most add elő, mert közösen megoldást találhattok rá. Nem kedvez az idő külfölddel kapcsolatos dolgoknak.

Ikrek:

Az igazság a te oldaladon áll, ezért, ha bármilyen problémád van, annak a megoldása most úgy sikerülhet, ahogyan azt szeretnéd. A baráti kapcsolatok között van olyan, amely nem állja ki az eheti próbát, és búcsút inthettek egymásnak. Azért ne bánkódj, mert ebben a viszonynak lejárt az ideje, már nem tudtátok egymást fejleszteni. Az egészségedre, testi épségedre jobban ügyelj!

Rák:

A héten egymást érhetik az őrjítőbbnél őrjítőbb helyzetek. Még az is lehet, hogy a munkában, megélhetésben jön létre kaotikus szituáció, de az is megtörténhet, hogy új szabályokhoz, esetleg új feletteshez kell igazodni, ami nem lesz könnyű. A házasságokban, régi párkapcsolatokban a társad rokonságában nem alakul minden úgy, ahogyan szeretné, és ez feszültté teheti a hetet kettőtök számára is.

Oroszlán:

Ezen a héten mindennél fontosabb az egészségednek, a testi épségednek a megőrzése. Nem kedvez az idő külfölddel kapcsolatos történéseknek, ezért ha egy mód van rá, akkor ez irányú terveidet most még jegeld. Olyan esemény történhet, amely a párkapcsolatodra gyakorol jótékony hatást: a viszonyotok még szorosabbá válhat. Váratlan találkozás borzolhatja a kedélyedet…

Szűz:

Ha gyermekről vagy szerelemről van szó, akkor a héten tele lehetsz aggodalommal, féltéssel, és hajlamossá válhatsz emiatt erőn felül vállalni. A munkában sikeres lehetsz, talán még olyan feladatot is el tudsz látni, amelyhez korábban nem éreztél se kedvet, se erőt. Ha vannak titkaid, azokra nagyon vigyázz, mert ha kitudódnak, roppant kellemetlen helyzetbe kerülhetsz.

Mérleg:

Amíg a házasságokban, régi párkapcsolatokban egyik pillanatról a másikra jöhet létre őrjítő helyzet, addig a szerelmi viszonyokban sok dolog alakulhat úgy, ahogyan azt szeretnéd. A rokoni kapcsolatokban azért jöhet létre áldatlan helyzet, mert te vagy az, aki nem tudsz bizonyos embereket, helyzeteket elfogadni. Nem kedvez az idő ingatlannal kapcsolatos ügyek intézésének.

Skorpió:

Olyan helyzet alakulhat ki, amely nincs jó hatással a megélhetésedre és az egészségi állapotodra sem. Egy fontos hír miatt a vérnyomásod hirtelen az egekbe szökhet, azonban nem eszik olyan forrón a kását: ne hagyatkozz a folyosói pletykákra, hanem szegezd a kérdéseidet a felettesedhez, mert a válasza megnyugtató lehet.

Nyilas:

Ha szerelemről van szó, akkor egészen elképesztő helyzet alakulhat ki, ugyanis olyan dolgok hangozhatnak el, amelyeket talán meg lehet bocsátani, de sohasem lehet elfelejteni. Ha a titokzatos harmadik miatt alakul ki a helyzet, akkor nincs értelme harcolni, mert csak az erődet pazarolod. Pénzügyeid úgy hullámozhatnak, mint a tenger, a kiadás mellett jelentősebb bevételre is szert tehetsz.

Bak:

Mindennél fontosabb, hogy megőrizd a hidegvéredet, mert olyan események történhetnek, amelyek kiboríthatnak. A felfokozott lelkiállapotban azonban sajnos olyan dolgot tehetsz, amivel inkább ártasz saját magadnak, semmint használsz. Pénzügyek tekintetében minden okod meg lehet az örömre, mert olyan bevétel ütheti a markodat, amelyet talán még a legszebb álmaidban sem láttál.

Vízöntő:

Amennyiben házasságban, régi párkapcsolatban élsz, akkor a héten olyan esemény történhet, amely miatt talán hálát adhatsz a sorsnak a saját életed, a párkapcsolatod alakulása miatt. A társadnak most fontosabb a veled való viszonya, mint neked. Balesetveszélyes a hét, vigyázz magadra. Olyan valakivel futhatsz össze, aki úgy hiányozhat, mint púp a hátadra. Testvéred miatt feszültebbé válhatsz.

Halak:

Pénzügyeid annyira siralmasak, hogy lassan, lassan a templom egere is jobban áll anyagilag nálad. A héten fontos, hogy visszafogd magad, ha költekezésről van szó. A munkában, megélhetésben viszont olyan fordulatra van kilátás, amely miatt a jövőről alkotott képed pozitív irányban változik, és ez jó hatással lehet rád. A tartós párkapcsolatokban társadnak a te támogatásodra van szüksége.