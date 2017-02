A holdfogyatkozás hatása alatt: heti horoszkóp február 6-tól

Kos:

Talán a félárnyékos holdfogyatkozás is nagymértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy a kedved volt már sokkal jobb, mint ezen a héten. De a megélhetésében, a munkában történő esemény is befolyásolhatja a hangulatodat. Nagyon fontos, hogy megőrizd a hidegvéredet, mert különben olyat tehetsz, amivel magad alatt vághatod a fát. A szerelem ege vakítóan kék lehet!

Bika:

Nem kedvez a hét külföldi utazásnak, jogi probléma miatt is eheted a kefét. Ha tanulmányokat folytatsz, akkor tanulj, és ne a szerencsében bízz. Hajlamossá válhatsz tisztességtelen viselkedésre, mert úgy érezheted, ha nyílt vagy, azzal nem érhetsz célt. Azonban ne felejtsd el, hogy a siker a következetességben rejlik.

Ikrek:

Minden valószínűség szerint a holdfogyatkozás hatással lehet a kedélyállapotodra. Sokkal érzékenyebb lehetsz, mint máskor, ezért olyan dolgokat is magadra vehetsz, amelyek korábban fel sem tűntek. Kedvez az idő minden külfölddel kapcsolatos ügynek, ha tanulsz, fantasztikus formában lehetsz. A baráti kapcsolatok azonban nem úgy működnek, ahogy szeretnéd…

Rák:

A kommunikáció hetének is nevezhető a mostani, amikor olyan megbeszélésekre kerülhet sor, amely a jövőddel, a megélhetéseddel is kapcsolatos. Nagyon jól tudod képviselni a saját érdekeidet, ezért sikert sikerre halmozhatsz. A munkahelyeden vannak olyanok, akik táncot járhatnak az idegeiden. A párkapcsolatokat nehézzé teheti a féltékenység.

Oroszlán:

A holdfogyatkozás számlájára írható, hogy lelkileg érzékenyebb vagy, mint bármikor máskor. Olyan esemény is történhet, amely miatt más színben láthatod a világot, és benne a saját helyedet. A párkapcsolatokra a nyugalom és kiegyensúlyozottság lehet a jellemző. Nem kedvez az idő külfölddel kapcsolatos ügyeknek, mert minden másként alakulhat, mint ahogy reméled, tervezed.

Szűz:

A munkában remek teljesítményt nyújthatsz, sőt egy kollégával tökéletesen megérthetitek egymást. Ha nincs állásod, a héten kellene nyomulnod, mert remek lehetőséget csíphetsz meg. Ha egészségügyi gondjaid vannak, ne aggódj, minden jóra fordul, mert jó kezekben leszel. A szerelem egén viharfelhők tornyosulhatnak…

Mérleg:

A szerelem angyala a válladra telepedhet ezen a héten. Boldognak és elégedettnek érezheted magad az érzelmi életed alakulása miatt. A holdfogyatkozás hatására a baráti kapcsolataidban olyan helyzet állhat elő, amely miatt mélyen csalódott lehetsz. Környezetedben most sok az irigy és féltékeny ember, tarts hét lépés távolságot velük szemben.

Skorpió:

A munkahelyed nem a mosoly országa. Kollégáid között vannak olyanok, akiknek a viselkedése előtt döbbenten, értetlenül állhatsz. Olyan dolog is a füledbe juthat, amelyet úgy érzed, azonnal meg kell osztanod valakivel. Bátran mond csak el, mert ezzel lelkileg saját magadon könnyíthetsz. Pénzügyeid alakulása miatt minden okod meg lehet az örömre.

Nyilas:

A szerelmi kapcsolatokban bonyolult helyzet alakulhat ki, amikor szükség van a józan gondolkodásra, mert így kerülheted el, hogy könny csillogjon a szemedben. Találkozás miatt minden okod meg lehet az örömre, hivatalos ügyek intézése is gyorsan megy. Ha szülő vagy, akkor gyermekeddel légy következetes, és segíts neki.

Bak:

Az otthonod, valamint értéktárgyaid biztonságára a héten nagyobb figyelmet kellene fordítani, ellenkező esetben veszteség érhet. Ha pénzről van szó, a helyzet magaslatán állhatsz: még az is lehet, amihez nyúlsz, az arannyá változik. Feletteseddel szemben légy türelmesebb, és ne bombázd őt most az elképzeléseiddel, mert most erre nem nyitott.

Vízöntő:

Még az is lehet, hogy kiderül rólad: nélkülözhetetlen vagy. A figyelem középpontjában állhatsz, és többen tartanak vonzónak, ezért akarnak a közvetlen közeledben lenni. Balesetveszélyes ez a hét, légy sokkal óvatosabb. A holdfogyatkozás hatással lehet a párkapcsolatod alakulására: társad sokkal érzékenyebb, sértődékenyebb, ezért légy vele kedvesebb, megértőbb.

Halak:

Ha így folytatod, akkor még a templom egere is jobban áll majd anyagilag nálad. Elérkezik a pillanat, amikor új családi költségvetést kellene tervezni, mert ha pénzről van szó, akkor semmi sem mehet a régi kerékvágásban. A holdfogyatkozás nincs jó hatással az érzelmi életedre. Még az is lehet, hogy szakítópróba elé kerülsz, és búcsút kell venned a partneredtől.