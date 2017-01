A Vízöntő csillagjegy, és amit tudni kell róla

Kettős jellem

Különleges kettősség jellemzi a Vízöntőt: egyfelől félénk és csendes, másfelől különc és energikus is tud lenni, ha a szituáció úgy hozza. Azonban bármelyik arcát is mutatja, minden esetben egy mély, intellektuális vívódás áll mögötte, mert szeret saját magában mindent átgondolni. Szüksége van arra, hogy olykor egyedül, mindentől és mindenkitől távol legyen, hogy kiadhassa magából a feszültséget. Ilyenkor nem szabad zavarni, amint ismét készen áll, hogy visszatérjen az emberek közé, úgyis jelentkezik. Szabadság utáni vágya egyébként is rendkívül erős, legyen szó mozgás- vagy éppen szólásszabadságról, mindig arra törekszik, hogy kiszakadjon a béklyókból. Idealizmusa sem ismer határokat, állandóan azon van, hogy az emberiség életét jobbá tegye. Azt szokták mondani, hogy a csillagjegy szülötte hideg és érzéketlen, de ami mások számára megközelíthetetlenségnek tűnik, az valójában csak egy védekezési mechanizmus nála, a bizalmát ugyanis nem adja könnyen.

Kommunikáció, mint afrodiziákum

A Vízöntő kapcsolatainak alapja a kommunikáció, nála a kémia csak akkor működhet, ha a partnerével azonos szellemi síkon tud mozogni. Fontos számára az őszinteség és a nyitottság, olyan párt keres maga mellé, aki ezt, és képzeletének állandó játékát tolerálni tudja. Hűséges típus, elkötelezett a másik felé, de egyáltalán nem birtokló, kellő függetlenséget biztosít a kedvesének, persze cserébe ő is ugyanezt elvárja.

A zárkózott barát

Habár a Vízöntő született kommunikátor és közvetlen teremtés, időbe telik, mire valakit közel enged magához, még a saját családtagjai közül is csak kevesen férkőzhetnek a kegyeibe. Ha azonban valaki fontossá válik a számára, akkor képes tűzön-vízen át kitartani mellette, sőt, az önfeláldozás sem áll távol tőle. Barátai közé csak azt fogadja, aki hozzá hasonlóan kreatív, intellektuális személyiség és tisztességes, ez utóbbi nagy igazságérzetéből fakad.

Ami a munkát illeti

Karrier szempontjából a Vízöntő nem könnyű eset, csak olyan tevékenységekben szeret részt venni, ahol kellő szabadságot kap, és ahol inspirálják. Ha ezek a feltételek adottak, akkor nála lelkesebb munkaerő nincs is, ilyenkor sikert sikerre halmoz és keményen dolgozik azért, hogy elismerjék a munkáját. Ami a pénzt illeti, nagyon ügyesen tudja a kiadásait és bevételeit kiegyensúlyozni, még úgy is, hogy rengeteget adakozik, mert folyton szeretné az emberiséget jobbá tenni.

Összességében tehát elmondható róla, hogy:

Erősségei közé tartozik a függetlenség, az empátia és az eredetiség

Gyengeségei között tartható számon, hogy temperamentumos, nem ismer megalkuvást és zárkózott típus

Szeret másokkal beszélgetni, jó hallgatóság és mások megsegítésére is mindig gondol

A korlátozásokat, a magányt és az unalmas embereket ki nem állhatja

Szöveg: D.A.

Forrás: astrology-zodiac-signs.com

Fotó: Thinkstock