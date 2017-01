Nem árt résen lenni: heti horoszkóp január 23-tól

Kos:

A munkahelyeden olyan dolgok történhetnek, amelyekre egyáltalán nem számítasz. Mivel nagyon jól tudsz alkalmazkodni a kialakult helyzethez, így nem is kell olyan veszteségeket elszenvedned, mint másoknak. A házasságokban, régi együttélésekben a társad olyan tanáccsal állhat elő, amelyet tilos megfogadni, mert ezzel saját magadat hozhatod pénzügyileg nehéz helyzetbe. Menj csak a saját fejed után.

Bika:

Figyelmednek a középpontjába ezen a héten a családod áll, sőt, nem kizárt, hogy az események hatására át kell szervezned a hétköznapokat. A baráti kapcsolataidban feszültség jöhet létre, és az is lehet, hogy akivel eddig jó viszonyt ápoltál, azzal most nem tudsz zöld ágra vergődni. Rájöhetsz, hogy nem is neked volt fontos ez a viszony, így könnyebben el tudod engedni.

Ikrek:

Soha nem volt még annyira igaz a mondás, mint ezen a héten: a legfontosabb az egészség, a többit majd megvesszük. Tegyél az eddiginél sokkal többet az egészséges megőrzéséért, illetve orvosi vizsgálatot ne halogass. Ha műtéti beavatkozásra lenne szükség, ne félj, jó kezekben leszel. Távol kellene tartanod magad ezen a héten az ezotériától, mert olyan valakivel hozhat össze a sors, aki nem ért ahhoz, amit csinál, és bizony nagy károkat okozhat neked.

Rák:

A házasságokban, régi együttélésekben felütheti fejét a féltékenység zöld szemű szörnyetege, de az is lehet, hogy olyan mondatok hangoznak el, amelyek megmérgezik a kapcsolatotokat. Titok is napvilágra kerülhet, amely miatt bonyolultabbá válhat az élet, és lehet, hogy semmi sem folytatódhat a régi kerékvágásban. A munkahelyeden olyan váratlan esemény történhet, hogy csak kapkodod a fejed. Ne aggódj, nem eszik forrón a kását!

Oroszlán:

Még az is lehet, hogy egészségi probléma miatt át kell szervezned az életedet. A munkahelyeden olyan esemény történhet, amely érinteni fogja a te helyzetedet is, nem kizárt, hogy ugyanannyi pénzért több munkát kell elvégezned. Ha állást kívánsz változtatni, egyelőre maradj nyugton, mert anyagilag csak rosszabbul járhatsz. Ha szülő vagy, gyermeked miatt nagyobb áldozatot kell hozni, ami nem esik nehezedre, hiszen ő a legfontosabb neked.

Szűz:

A szerelmi kapcsolatokban válságos helyzet alakulhat ki. Ha nem akarod, hogy a viszonyod megszűnjön, akkor próbálj meg alkalmazkodni. Ha úgy érzed, megfulladsz a jelenlegi helyzetben, akkor a sors lehetőséget kínál arra, hogy változtass. Amennyiben szülő vagy, gyermeke miatt nagyobb erőfeszítéseket kellene tenned, hogy minden úgy alakuljon, ahogyan azt szeretnéd. A házasságokban, régi párkapcsolatokban, ha nem lesz téma a pénz, minden rendben lesz.

Mérleg:

Kollégáid között vannak olyanok, akik nehezen viselnek el téged, sőt, még az is lehet, hogy nem a hátad mögött, hanem nyíltan szállnak veled szembe. Csak semmi érzelgősség, maradj olyan kemény, mint a kőszikla, és ne engedd, hogy a viselkedésükkel elszívják az energiádat. Nem ők a fontosak, hanem a felettesed, aki meg van elégedve veled, és nélkülözhetetlennek tart. Ha a szinglik táborához tartozol, változásra van kilátás a magánéletedben…

Skorpió:

Mielőtt megszólalsz, el kellene számolnod legalább tízig, így elkerülheted, hogy olyan dolgokat mondj, amivel mások megbántásán túl, saját magadat is kellemetlen helyzetbe hozhatod. Balesetveszélyes ez a hét, ne kapkodj, ne rohanj, kerüld az éles tárgyakkal való munkát. Szomszéddal, testvérrel próbálj meg kijönni, igyekezz most hozzájuk alkalmazkodni. Ha titkos viszonyt folytatsz, boldog pillanatokat élhetsz át a kapcsolatban.

Nyilas:

Mindenki csak a markát tarthatja ezen a héten, amiből hamar eleged lesz. Viszont, ha elégedetlen vagy a díjazásoddal, akkor sincs semmi értelme most ezzel előhozakodni, mert a felettesed nem nyitott erre a témára. A szerelmi kapcsolatokban is olyan váratlan helyzet állhat elő, amely miatt megkérdőjeleződhet a viszonynak a jövője. Baráttól kérj tanácsot, amit fogadj meg.

Bak:

Hallatlanul nagy erővel és energiával rendelkezel ezen a héten, amikor mindent elérhetsz, amit kitűztél magad elé. Nagyon fontos azonban, hogy senkit ne árulj be, ne panaszkodj, senki háta mögött ne tegyél olyan dolgokat, amelyek ártalmasak, mert a karma törvénye szerint ezt visszakapod. Olyan valakivel is találkozhatsz, akit akkor szeretnél látni, amikor a hátad közepét. Kedvesed barátjára ne tegyél megjegyzést.

Vízöntő:

Olyan helyzetbe kerülhetsz, hogy ámulsz és bámulsz majd, mennyi irigy és rosszindulatú ember van a világon. Nagyon fontos, ha titkaid vannak, akkor arról senkinek ne beszélj, mert visszaélhetnek vele, és kellemetlen helyzetbe kerülhetsz. Pénzügyek terén több dolog alakulhat másként, mint ahogy szeretnéd. Olyan dologra is kiadhatsz, amely nem lényeges, de ettől jól érezheted magad a bőrödben. A szerelem egén viharfelhők tornyosulhatnak…

Halak:

Vannak olyan barátok, akik rosszabbak az ellenségnél. Te is rájöhetsz arra, hogy ki az a személy, akit eddig talán félreismertél, és akivel ezentúl nem kívánsz egy levegőt szívni. Romantikus hangulatba kerülhetsz, és még az is lehet, hogy olyan valaki iránt érezhetsz szerelmet, akinek erről fogalma sincs. Kedvez az idő titkos viszonynak, amelyben varázslatos pillanatokat élhetsz át. Felbukkanhat az exed, akivel nem kellene újra felvenni a kapcsolatot.