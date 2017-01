Milyen sorozat illik a személyiségedhez? Horoszkópod elárulja

A hideg időben azt (is) kedveljük, hogy senki nem szól meg érte, ha egy jó sorozat társaságában élvezzük a lakás melegét. Ha ti is így tennétek, de nincs ötletetek, mit nézzetek, akkor hallgassatok a horoszkópra, megsúgja!

Kos

A Kosról nagyon sok mindent el lehet mondani, hogy intenzív személyiség, önző és szenvedélyes, gyűjtőnéven úgy is emlegethetnénk, hogy a melodráma királynője vagy királya, akihez sorozatok terén is a drámai, intrikában bővelkedő, sokszereplős alkotások illenek. Empire, A Grace klinika, Amynek áll a világ, A visszatérők – mind kedvére való lehet.

Bika

A Bika a szokások rabja, nem szereti az újdonságot, sőt, kifejezetten pánikba esik, ha valami ismeretlennel kell megbirkóznia. Az állandóság jegyében tehát azok a sorozatok ajánlottak számára, amiket akár hosszú éveken át is figyelemmel tud kísérni, mint például az Agymenők, a Ki vagy doki?, az Esküdt ellenségek: Bűnös szándék vagy a Foglalkozásuk: Amerikai.

Ikrek

Egyetlen csillagjegy sem tolerálja rosszabbul az unalmat, mint az Ikrek, arra van szüksége, hogy állandó szinten tartsák az érdeklődését. Erre nem minden sorozat képes, ezért kifejezetten érdemes a sci-fi, fantasy és krimi műfajok között válogatnia. A Trónok harca, a The Walking Dead, A törvény nevében vagy éppen a Scherlock és Watson hosszútávon is lekötheti a figyelmét.

Rák

A Rák egyik fontos tulajdonsága, hogy nem könnyű megfélemlíteni, ami több szempontból is érdekes. Egyrészt, ha tetszik neki egy sorozat, akkor mindegy milyen rossz kritikát kap, kitart mellette, másrészt pedig nem riad meg thriller elemekkel tűzdelt alkotásoktól sem. Daredevil, A férjem védelmében, Mad Men – Reklámőrültek, iZombie – négy nagyon különböző műfaj, de mind a kedvencévé válhat.

Oroszlán

Az Oroszlán kreatív és érzékeny, ezért nem bánja, ha egy sorozat a lelkére hat. Sőt, ő az, aki sokszor nem is történet, hanem karakter alapján választ magának néznivalót, mert fontos számára, hogy azonosulni tudjon a szereplőkkel. Szóba jöhetnek nála a komédiák, mint például a Jane the Virgin vagy a Feketék fehéren, de a Transparent és az újonnan indult Hatalmas kis hazugságok is hathatnak rá.

Szűz

Még az Oroszlánnál is érzékenyebb lelki világú a Szűz, aki szereti mások problémáját megoldani, akár a tévéképernyőn keresztül is. Legyen szó vicces momentumokról, érzéki pillanatokról vagy bonyolult családi drámákról, ő mindet tudja élvezni, ezért a számára ajánlott felhozatal – Modern család, Broad City, Nashville, Kemény motorosok – is változatos képet mutat.

Mérleg

Lustaság és romantika jellemzi a Mérleget, aki kifejezetten lélekgyógyításra használja a sorozatok általi kikapcsolódást. Ebből könnyen kitalálható, hogy a szerelmes komédiák közel állnak hozzá, de azt sem bánja, ha olykor valami szomorúbb hangulatú produkció kerül elé, igazából hangulatától függően választ. Ami neki ajánlott: Orange is the New Black, Az uralkodónő, Vámpírnaplók, The Last Man on Earth.

Skorpió

A Skorpió látszólag összeszedett és nyugodt, de a lelke mélyén egy kitörni készülő vulkán bújik meg. Intenzíven él meg minden érzelmet, többek között az emberi kétszínűséget is, ha a képernyőről van szó, ott is kedveli az efféle kettős játszmákat, ezért a Bosszú, a The Affair, a Botrány vagy a Sötét árvák mind elnyerhetik a tetszését.

Nyilas

Gyakorlatias ember a Nyilas, fejlett humorérzékkel megáldva, így érthető, hogy azért néz sorozatot, mert szeretne jól szórakozni. Kedveli az egyszerű favicceket, de a sötétebb humort is, sőt az irónia sem áll tőle távol, így a Szilícium-völgy, a Szégyentelenek, az Együttlét vagy akár A hivatal is kedvencévé válhat.

Bak

A Bak mind közül a legszívósabb csillagjegy, aki tűzön-vízen keresztülviszi az elképzeléseit. Nem csoda, ha vonzódik az olyan erős karakterekhez, mint a Vikingek, a Hannibál, a Ray Donovan vagy A zöld íjász főszereplői, hiszen a Bakhoz hasonlóan ők sem ismerik a lehetetlen szót.

Vízöntő

A Vízöntő szereti a szélsőségeket, és ez a sorozatnézési szokásaira is igaz. Ugyanúgy kedveli a romantikus komédiákat, mint a komoly, drámai mondanivalóval bíró alkotásokat, ám nem szabad elfelejteni, hogy a problémamegoldás a kedvenc szórakozása, a rejtélyek éltetik, vagyis a következő sorozatok kifejezetten illenek a személyiségéhez: Hazug csajok társasága, Odaát, Hogyan ússzunk meg egy gyilkosságot, Brooklyn 99 – Nem százas körzet.

Halak

A Halak szelíd és kedves jegy, aki ösztönösen képes együttérezni másokkal, emiatt vonzódik az olyan jellegű műsorokhoz, amelyek a lelkére hatnak. Az Outlander – Az idegen, a The Fosters, a Szívek szállodája jó alternatíva lehet számára, de akár valamilyen misztikusabb vagy kevésbé szokványos sorozatra is rákaphat, mint például az Egyszer volt, hol nem volt.

Szöveg: D.A.

Forrás: popsugar.com

Fotó: Thinkstock