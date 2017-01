Változó hangulatban: heti horoszkóp január 16-tól

Akárcsak az apály és a dagály, úgy fog a csillagjegyek hangulata is váltakozni az elkövetkezendő napokban.

Kos:

A régi párkapcsolatokban, házasságokban nagy lehet az összhang. De az is lehet, hogy érzéseitek elmélyülnek, és hirtelen úgy érezhetitek: nem tudnátok egymás nélkül élni. Kedvesednek a munkájában olyan helyzet jöhet létre, amely miatt minden okotok meg lesz az örömre. Az egészségedre, a testi épségedre fordíts nagyobb figyelmet, mert egy betegség pillanatok alatt ledönthet a lábadról.

Bika:

Ezen a héten neked kellene többet tenned barátért, vagy nagyon jó ismerősért. Ha az illető segítségére leszel, akkor később a hálájára számíthatsz. A közösségben, amelynek tagja vagy, irányítóvá válhatsz, amit mondasz, azt nemcsak megfogadják, hanem el is végzik. A közvetlen környezetedben lehet egy személy, aki megpróbál felbosszantani. Ne vedd fel a kesztyűt, mert vitából nem kerülhetsz ki győztesen.

Ikrek:

A munkában, megélhetésben jöhet létre olyan helyzet, ami miatt a vérnyomásod az egekbe emelkedhet. Valakinek a rosszindulata előtt értetlenül állhatsz. Ha állást kívánsz változtatni, várj még egy kicsit, mert csöbörből vödörbe kerülhetsz. A szerelmi kapcsolatokban több dolog alakul úgy, ahogy szeretnéd.

Rák:

Nem érdemes a héten hosszú távú terveket szövögetni, mert minden másként alakul, mint ahogy most kinéz. A munkában, megélhetésben olyan váratlan helyzet jöhet létre, amely miatt egyik ámulatból a másikba eshetsz. Valakinek a viselkedése előtt is értetlenül állhatsz. Nincs értelme most a tisztázó beszélgetéseket erőltetni. A szerelmi életedre hatást gyakorol kedvesed pénzügyeinek alakulása.

Oroszlán:

Az egészségedre, a testi épségedre most sokkal jobban kellene ügyelned, mert vírus könnyen ágynak dönthet, vagy akár kisebb baleset is érhet. A vonzás törvényét is megtapasztalhatod, mert amire sokat gondolsz, az megvalósul. A munkahelyeden több dolog alakulhat úgy, hogy emiatt boldognak és elégedettnek érezheted magad. Olyan személy jut többször eszedbe a napokban, aki a múltadhoz tartozik.

Szűz:

A szerelem ege ugyan nem lesz vakítóan kék ezen a héten, de több dolog alakulhat úgy, ahogyan azt szeretnéd. Ha megosztanád az örömödet, akkor fel kell készülnöd arra, hogy ezt nem fogadja mindenki boldogan. Talán olyan valaki okozhat csalódást, akiről soha nem gondoltad volna, hogy féltékeny, irigy személy. A házasságokban a társad magatartása miatt érezheted az életet átmenetileg nehezebbnek.

Mérleg:

A házasságokban, régi együttélésekben pillanatok alatt alakulhat ki őrült helyzet. De az is lehet, hogy valakinek a gonoszkodása előtt állhatsz értetlenül. Különösen, hogy azért a sikerért, amit elértél, nagyon sokat tettél, semmi sem hullott az öledbe. Ne foglalkozz az irigyekkel, akik ezzel a viselkedéssel próbálják elszívni az energiádat. Ingatlannal kapcsolatos ügy intézésére kiváló ez a hét!

Skorpió:

Varázslatos pillanatokat élhetsz át, ha szerelemről van szó. Persze csak akkor, ha nem akarsz semmit a kedvesedre erőltetni, és az ellenőrzési vágyadat is kordában tudod tartani. Előfordulhat, hogy szíved választottjáról olyan dolog derül ki, amely miatt nem tudod, mit tegyél. Beszélj a problémáról valaki olyannal, aki kívülállóként jól látja a helyzetedet, és a legjobb tanácsot tudja adni.

Nyilas:

Többször fordulhat meg a fejedben, milyen jó lenne, ha se rokona, se ismerőse nem lennél senkinek. De nincs ilyen szerencséd, így aztán lehet, hogy olyan személyekkel kell foglalkoznod, akik a famíliádba tartoznak, és akik miatt átmenetileg nehéznek érezheted az életet. Otthonod biztonságára jobban ügyelj. Ha nincs lakásbiztosításod, érdemes lenne kötni.

Bak:

A kommunikáció hete lesz a mostani, olyan dolgok hangozhatnak el, hogy a döbbenettől azt sem tudod majd eldönteni, fiú vagy-e, vagy lány? Ki kell állnod saját magadért, és nincs szükség finomkodásra, mert ebből éppen az nem fog érteni, akinek a mondandódat szánod. Olyan valakivel is összehozhat a sors, aki iránt gyengéd érzéseket táplálhatsz, és akivel a későbbiekben akár össze is jöhetsz.

Vízöntő:

Minden idegszáladdal a pénzre kell koncentrálnod, mert a sors lehetőséget kínál, amely talán hosszabb időn keresztül jó hatást gyakorolhat az anyagi helyzetedre. Olyan váratlan találkozásra is sor kerülhet, amely elveheti lelked nyugalmát. Rokon magatartása miatt ne idegeskedj, az alkalmazkodáson kívül mást most nem tehetsz. Kedvesedet, ha egzisztenciális gondjai támadnak, támogasd.

Halak:

A pénzért olyan nagy csatározásokat kell folytatnod, mint eddig talán még sohasem. Talán még a barátaidat, jó ismerőseidet is csatasorba kell állítanod, hogy több bevételre tegyél szert. Ha mesteremberekkel van dolgod, akkor különösen figyelned kell, mert alaposan megvághatnak. A munkahelyeden kellemetlen helyzet jöhet létre. Ha munkahelyeden merültél el a szerelem tengerében, akkor viszont fantasztikus pillanatokat élhetsz át.