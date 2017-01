Milyen lelki problémára utalnak a fog betegségei?

Az állatvilágban a nagy és erős fogak a ragadozó életmód és az életben maradás nélkülözhetetlen kellékei. A zsákmány elejtése, széttépése nemcsak a táplálkozás, de sokszor az önvédelem része is egyben. Az embernél sincs ez nagyon másként. Az egészséges és erős fogak az agresszió témakörét jelenítik meg. De mit is értsünk ezalatt?

Megfogni, megragadni

A köznyelv az „agresszió” szót sokszor az erőszakkal azonosítja, és mint ilyet, egyben el is ítéli. Részben ez az oka annak, hogy az agressziót elfojtjuk, hiszen ahhoz, hogy mások elfogadjanak, nem célszerű a barátságtalanabbik oldalunkat mutogatni. Márpedig a világban minden ember szeretetre vágyik, még a gyilkos indulatok mélyén is megtalálható ez a mély szükséglet. Az agreszszió a latin „aggredi” szóból származik, amelynek jelentése nekifogni, hozzálátni, megfogni, megragadni. Láthatjuk, hogy a szónak eredetileg semleges a jelentéstartalma. Az agresszió azt az energiát jeleníti meg, amellyel a dolgokhoz hozzákezdünk. Hogy ez konstruktív vagy destruktív formát ölt-e, az már az emberen múlik, ahogyan az is, mit kezd a kezében levő késsel. A késsel ölni is lehet, de csodás faragványt is készíthetünk a segítségével. Az agresszió destruktív formái a mások ellen forduló erőszak és az önmagunk ellen forduló elfojtás. Konstruktív formájához tartozik a kezdeményezőkészség, a problémamegoldó készség, az életerő, az egyenrangúságon alapuló önérvényesítés, az önmegvalósítás, az önbecsülésen alapuló létezés, a bátorság, az önvédelem, a cselekedni tudás.

…

A cikk folytatásáért lapozzátok fel a Nők Lapja Ezotéria 2016/6. számát!

Szöveg: Dr. Hatalyák Krisztina holisztikus life-coach, kineziológus

Fotó: Thinkstock