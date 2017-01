Mi vár rád 2017-ben a szerelemben? Horoszkópod elárulja!

A részletes horoszkópokat Izing Klára Asztrológiai előrejelzés 2017 – A Nap éve című könyvében olvashatjátok. Keressétek az újságárusoknál!

Kos

A párkapcsolatokban a 2017-es évben fontos szerepet töltenek be társad rokonai. Általuk ugyanis most érdekes és izgalmas tapasztalatokra tehetsz szert. De minden esély meglesz arra is, hogy olyan kapcsolatba bonyolódj, amelyre a titok fátyla borul. Ez még akkor is bekövetkezhet, ha egyébként a hűség mintaszobra vagy. Pontosan tudod, hogy ez a szituáció elfogadhatatlan, és ha partnered tudomására jutna, akkor véget érhetne kettőtök viszonya, amit igazán nem szeretnél.

Bika

Figyelmed fókuszába a párkapcsolatok kerülhetnek. Ha még nem mondtad ki a boldogító igent, akkor ezt lehetőleg az év második felében tedd, mert amire most esküszöl, abban minden úgy alakul, ahogyan várod, reméled, tervezed. Amennyiben a szinglik táborához tartozol, egymást követhetik a randevúk, de egy idő után azért eleged lehet, mert ugyan lejjebb teheted a lécet, de a jelentkezők még ezt sem lesznek képesek átugrani. Ne add fel, az év második felében megtalálhatod azt, akit keresel!

Ikrek

Előfordulhat, hogy a kiszemelted számodra elfogadhatatlan helyzetben van, így aztán megtörténhet, hogy a megismerkedésetek után el kell telnie egy kis időnek ahhoz, hogy egy pár legyen belőletek. Ez a viselkedés, a kapcsolathoz való hozzáállás meghozza a gyümölcsét: partnered le tudja zárni az előző viszonyát, te pedig nem kerülsz kiszolgáltatott helyzetbe. Azokban a házasságokban, régi együttélésekben, amelyekben változásra van szükség ahhoz, hogy jól működjenek, neked kell a tettek mezejére lépned. Meg kellene hoznod azokat a döntéseket, amelyek révén életetek új, más kerékvágásban folytatódhat.

Rák

Ha eddig olyan kapcsolatban éltél, amelyben te voltál a szerelmi háromszög csúcsa, akkor most minden esély meglesz arra, hogy partnered végre-valahára el tudja dönteni, mire, kire vágyik, kivel kívánja folytatni az életét. Nagyon fontos, hogy ne sürgesd őt, ne csikarj ki belőle ígéreteket, hanem várd meg, amíg egyedül eljut arra a felismerésre, hogy nélküled nem tudja elképzelni az életét. A Nap évében többször kerülhet sor féltékenységre a régóta tartó házasságokban, párkapcsolatokban. Elsősorban a párod lesz az, akinek minden gyanús, ezért nagyon fontos, hogy teljesen egyértelműen viselkedj, így elkerülheted ezt az erőpazarló helyzetet.

Oroszlán

Amennyiben házas vagy, és a párkapcsolatod az elmúlt időben nem volt jónak mondható, akkor igen valószínű, hogy ennek a viszonynak pont kerül a végére. A lezáráshoz óriási lökést adhat egy találkozás: olyasvalakivel hozhat össze a gondviselés, akinek a hatására másként láthatod nemcsak a saját életedet, hanem a világot és az abban betöltött helyedet is. Ha olyan párkapcsolatban élsz, amelyben minden a legnagyobb rendben van, akkor a Nap évében élvezheted a tökéletes harmóniát. Amennyiben azok táborához tartozol, akik újrakezdték, felelevenítették kapcsolatukat régi kedvesükkel, akkor a 2017-ben olyan lehet kettőtök viszonya, mint talán a kezdet kezdetén volt.

Szűz

Előfordulhat, hogy a magánéletedben történnek olyan változások, amelyek miatt költözésre szánod el magadat. Ha az összebútorozás már a 2016-os esztendőben megtörtént, akkor élvezheted az így kialakult helyzetet. A házasságokban, régi együttélésekben, ha már a 2016-os esztendőben nem volt minden fenékig tejföl, akkor a Nap évében a homályos látás folytatódik, vagy újabb szintre emelkedhet. Ha egyedülálló vagy, minden esély meglesz arra, hogy belebonyolódj egy új, minden eddigitől eltérő kapcsolatba, amelyben jobb, ha nem tervezel hosszú távra. Ugyanis annyira különböztök egymástól, hogy képtelenek lennétek a békés, boldog, kiegyensúlyozott együttélésre.

Mérleg

Azokban a régi kapcsolatokban, amelyekben már nem csak a 2016-os évben, hanem korábban is több volt a feszült helyzet, és felmerült a különköltözés lehetősége, most a tettek mezejére léphettek és búcsút inthettek egymásnak. Nem kell félned, nem maradsz egyedül! A sors olyasvalakivel hoz össze, akivel kiegészíthetitek egymást, aki mellett teljes életet élhetsz. Amennyiben régóta párkapcsolatban élsz, de titkos szerelmi viszonyt folytatsz, számíts rá, hogy ez a Nap évében az enyészeté lehet.

Skorpió

Ha régóta párkapcsolatban élsz, akkor 2017-ben társadra jobban kellene figyelned, mert változó lehet a hangulata. Szerelmednek elsősorban a munkájában, az egzisztenciájában történhetnek olyan változások, amelyek miatt elbizonytalanodhatsz, és felteheted a kérdést: valóban helyes úton járok? Valóban a karmikus úton haladok, amivel a sorsfeladatomat teljesíteni tudom? Ha a szinglik táborához tartozol, vagy az életed érzelemmentesen, szerelem nélkül zajlik már egy ideje, akkor a Nap évében rátalálhatsz egy olyan személyre, akivel a kapcsolatod leginkább egy hullámvasútra emlékeztet.

Nyilas

A magánéletedben óriási átalakulásra van kilátás a 2017-es évben. Amennyiben a szinglik táborához tartozol, minden esélyed meglesz arra, hogy összejöjj egy olyan személlyel, akivel a kapcsolatod nem lesz éppen egyszerűnek mondható. A házasságokat, régi együttéléseket partnered egzisztenciális gondjai, valamit a rokonság teheti nehezebbé. Nagyon fontos, hogy ne kérd ki ebben az esztendőben családtagjaid és barátaid véleményét arról, hogy a magánéletedben milyen változásokat tegyél meg!

Bak

Amennyiben házas vagy, vagy tartós párkapcsolatban élsz, akkor a társad rokonságában olyan probléma merülhet fel, amelynek megoldásában neked is nagy szerep jut. De az is megtörténhet, hogy partnerednek egzisztenciális gondja akad. Felbukkanhat az exed, akit lehet, hogy akkor látnál szívesen, amikor a hátad közepét. Mondj neki nemet, még akkor is, ha egyébként nem esne le az aranygyűrű az ujjadról, ha segítenél neki. Amennyiben még nem vagy szerelmes, a Nap évében többször belebonyolódhatsz kalandokba, flörtökbe, de az igazit is megtalálhatod.

Vízöntő

A Nap évében mindennél fontosabb lesz a párkapcsolat. Még azokban a házasságokban is, amelyekben eddig nem volt minden fenékig tejföl, nagy lesz az összhang. Talán olyan dolgok is módosulhatnak, amelyek nyomán szorosabban kötődhettek egymáshoz. Ha a szinglik táborához tartozol, talán sohasem érezted annyira lényegesnek, hogy társad legyen, mint ebben az évben. Amennyiben eddig úgy gondoltad, hogy az egyedüllét nem egyenlő a magányossággal, akkor most erről is megváltozhat a véleményed.

Halak

2017-ben a szerelem ege gyakran lesz felhőtlen. Vagyis, ha korábban sok volt a feszültség a kapcsolatotokban, akkor ez most nem mondható el. Érdekes módon, ami korábban esetleg zavaróan hatott, az most megszűnik. A házasságokban, régi együttélésekben kedvesed elfogadóbb, nyitottabb, toleránsabb lesz, mint korábban bármikor. Amennyiben a szinglik táborához tartozol, akkor a Nap évében a randevúk egymást követhetik, ám szinte mindenkiben találsz majd valami kivetnivalót. Aztán megjön az a személy, akinek köszönhetően varázslatosan látod az életet.

Szöveg: Izing Klára

Fotó: Thinkstock