Újabb évek a terror árnyékában?

A New York-i Világkereskedelmi Központ elleni terrortámadás óta épp tizenöt év telt el, és Európában máig sok tragikus esemény történt. Összeállításunkból megtudhatja, mit mutatnak a csillagok az életnek ezen a területén a elkövetkező esztendőkben.

Tönkreteheti-e a terror a demokráciát?

Ennek a veszélye fennáll, de a bolygók mozgását figyelve a válasz egyértelműen nem. Óriási pozitív fordulat várható 2024 januárjától, amikor az agresszió bolygója, a Plútó átlép a liberális Vízöntőbe, és innen diktálja az iramot. Ez nemcsak azt jelenti, hogy olyan intézkedések várhatók, amelyek megvédenek bennünket a támadásoktól, hanem az állampolgárok is nagyobb felelősséget vállalhatnak magukért. Például sokkal többen fognak beiratkozni önvédelmi tanfolyamokra, amivel a saját biztonságukat akarják megőrizni.

Hová utazzunk nyaralni?

Utazhatunk külföldre, de aki Magyarországon szeretne pihenni, rengeteg fantasztikus helyre juthat el itthon. Így nemcsak biztonságban vagyunk, hanem jót teszünk a belföldi turizmusnak azzal, hogy itthon költjük el a pénzünket. Jelen tanács 2020-ig szól, ezután bátran bejárhatjuk a világot.

A következő tíz évben kell-e még terrortámadásoktól tartanunk?

Minden valószínűség szerint Európában jelen lesz a terrorizmus, de olyan apokaliptikus helyzetet, mint amilyen 2001. szeptember 11-én előállt, már nem valószínű, hogy át kell élnünk. A Szaturnusz állatövi jegyet vált 2017 végén, ami azt is jelenti, hogy a sorsbolygó megvédhet bennünket azoktól a terroristacsoportoktól, amelyek tagjai feláldozzák az embereket azért, hogy a média figyelmét magukra vonják. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a hatóságok segítséget kaphatnak az univerzumtól ahhoz, hogy nagy terveket tudjanak kivitelezni, a figyelmük olyan részletekre is kiterjed majd, amelyek jelenleg még rejtve vannak. Ennek köszönhetően több olyan terrorcselekményt akadályozhatnak meg, amelyek nagy tömegek életét egyszerre veszélyeztethetik. A siker egyik záloga a csavaros, de bátran mondhatjuk, kiismerhetetlen észjárás, illetve a terrorelhárítók nem mindennapinak nevezhető munkája.

