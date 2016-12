Ez vár rád az év első hetében: horoszkóp január 2-től

Kos:

Megtörténhet ezen a héten, hogy belebonyolódsz egy olyan kapcsolatba, amibe nem kellene. Ha már benne vagy egy titkos viszonyban, és nem szeretnéd, hogy ez napvilágra kerüljön, akkor felettébb óvatosnak kell lenned. A munkahelyeden nem alakul minden úgy, ahogyan szeretnéd, de az is lehet, hogy egyszerűen eleged van a robotból, hogy itt az újév, és kezdődik minden elölről.

Bika:

A munka, a megélhetés során adódhatnak olyan helyzetek, amelyek miatt azokba a dologba is belemehetsz, amelybe nem kellene. De az is lehet, hogy olyan valaki bukkanhat fel az életedben, aki kellemetlen pillanatokat tud okozni neked. Idegeskedésre nincs okod, mert vannak olyan barátaid, akik még a leglehetetlenebb helyzetből is ki tudnak menteni. Pénzedre jobban ügyelj.

Ikrek:

Minden idegszáladdal a munkára, a megélhetésre kellene fókuszálnod, mert adódhatnak olyan lehetőségek, amelyeket most ki tudsz használni, és amelyek segítségével feljebb léphetsz a ranglétrán. A szerelemben – különösen, ha munkahelyi kapcsolatról van szó – kevesebb a sikered. Az a személy, akivel most hoz össze a sors, még sok bánatot és keserűségét okozhat a későbbiekben.

Rák:

A környezetedben ezen a héten több a gonosz, rosszindulatú, kicsinyes ember, ezért jól tennéd, ha senkivel nem osztanád meg a gondolataidat. A titkaidról már nem is beszélve! A házasságokban elsősorban az anyagiak miatt kerülhetsz nehéz helyzetbe. Felmerülhet olyan ingatlannal vagy rokonokkal kapcsolatos olyan ügy, amely kiveszi az erődet. A munkában fantasztikus sikereket érhetsz el.

Oroszlán:

A munkahelyed olyan lehet ezen a héten, mint a felbolydult méhkas. Kollégák között vannak olyanok, akik irigységük, féltékenységük hatására meg tudnának fojtani egy kanál vízben. Előfordulhat, hogy kaphatsz egy olyan ajánlatot, amelyet akkor sem szabadna visszautasítani, ha a jelenlegi helyeddel, helyzeteddel elégedett vagy. A szerelemben Ámor nyila a szíved közepébe fúródhat.

Szűz:

Amennyiben a szerelemi életedre eddig az állóvíz volt a jellemző, akkor most érzelmi életed felpezsdülhet. Ám előfordulhat az is, hogy a meglévő jövője megkérdőjeleződhet. A házasságokban, régi együttélésekben megjelenhet az a bizonyos harmadik. Bírságveszélyes ez a hét, légy rendkívül óvatos, és a szabályokat ne szegd meg.

Mérleg:

A munkában, megélhetésben történhetnek olyan dolgok, amelyek miatt a hangulatod szorongóvá, nyomottá válhat. De az is lehet, hogy a rokonaid között van az a személy, aki miatt bánatosnak érzed magadat. Meglepő hírek hatására azonban a lemerülőben lévő energiaraktáraid feltöltődhetnek. A házasságokban, régi kapcsolatokban társadra ne erőltess semmit.

Skorpió:

A munkahelyeden olyan változások történhetnek, amelyek miatt feszültté válhatsz. Figyelj jobban a környezetedben élőkre, mert vannak közöttük olyanok, akik a te gyámolításodra szorulhatnak. A szerelemi kapcsolatokban átláthatatlan helyzet jöhet lére. Ezért ebben az ügyben ne hozz most döntést.

Nyilas:

Pénzügyek terén nehéz helyzet alakulhat ki, azt sem tudod, hogy mit és hogyan csinálj, hogyan könnyítsd meg az életed. Külföldi utazás többe kerül, mint amennyinek látszik. Ha idegen országban kívánsz állást vállalni, nagyon meg kell ezt nézned, mert olyan dolgok derülhetnek ki, amelyek miatt jobb lenne, ha mégis itthon maradnál.

Bak:

Vannak olyan emberek, akiknek a viselkedése előtt értetlenül állhatsz. Az emberi gonoszság megdöbbent. Ezen a héten jól tudod képviselni a saját érdekeidet, ezért most állj ki saját magadért. Felbukkanhat az exed, akivel nem kellene törődnöd, még akkor sem, ha kilátástalan helyzetben van ­– ő már nem a te problémád. Az otthonodban előfordulhat, hogy elromlik valami, ami miatt mélyebben zsebbe kell nyúlni.

Vízöntő:

Nem alkalmas a hét arra, hogy a feletteseddel megbeszélj egy olyan ügyet, amely elsősorban téged érint. Baráti kapcsolatnak most nagy hasznát veheted. Pénzügyek terén sajnos most nem tudod jól képviselni a saját érdekeidet, ezért ha anyagiakról van szó, ne szólj semmit. Néhány hét múlva az életnek ezen a területén sok mindent elérhetsz majd. A környezetedben valaki a hátad mögött áskálódik. Figyelj rá!

Halak:

Még az is megtörténhet, hogy olyan valaki bukkanhat fel az életedben, aki miatt a szerelem elvakíthatja a szemed. De az is lehet, hogy annyira kreatív vagy ezen a héten, hogy egyik jó ötlet pattanhat ki a fejedből a másik után. Váratlan kiadás miatt azért ne idegeskedj, mert ez most elkerülhetetlen. Felettesed elégedett lehet most veled, és még az is lehet, hogy ezt pénzben is kifejezi. Barát titkát ne fecsegd ki.