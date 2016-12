Változó világszemlélet: heti horoszkóp december 26-tól

Kos:

Összességében jó, eredményes hétnek nézhetsz elébe. Még az is megtörténhet, hogy a felettesed elismerésében részesülhetsz. Kiváló ez az időszak utazásra, mert különleges élményekben lehet részed. Amennyiben a társaddal, kedveseddel kelsz útra, akkor az együtt átélt élmények szorosabbá tehetik a viszonyotokat. Nagyon jól tudod most képviselni a saját érdekeidet, különösen, ha pénzről, illetve karrierről van szó, tehát lépj a tettek mezejére. A szerelmi életedre a tolerancia, az elfogadás lehet a jellemző.

Bika:

Ezen a héten megtapasztalhatod, hogy a partnerednek mennyire fontos vagy, és ettől boldognak érezheted magad. Ezt a szituációt kihasználva olyan dolgokban is eredményt érhetsz el nála, amelyről talán eddig hallani sem akart. Rokon, családtag miatt még mindig komoly terhek nehezedhetnek a hátadra, de ha segítséget kérsz – elsősorban más rokontól –, akkor ezt a terhet leteheted. Ingatlannal kapcsolatos ügyek intézésére kiváló ez a hét.

Ikrek:

A házasságokban, régi együttélésekben kommunikációs problémák alakulhatnak ki, illetve úgy érezheted, hogy a távolság tovább nő közöttetek. Többször gondolhatsz vágyakozva egy olyan kapcsolatra, amelyben olyannak fogadnak el, mint amilyen vagy. Kiváló ez a hét utazásra, szerződés kötésére, bármihez bátran adhatod a neved, sikert sikerre halmozhatsz. Ha tanulmányokat folytatsz, agytekervényeid az ötödik sebességbe kapcsolnak: most gyorsabban és könnyebben tanulsz, mint máskor.

Rák:

Ha pénzről van szó, akkor ezen a héten nem lehet okod panaszra, mert a sors olyan helyzetet teremt, amelyet kihasználva nagyobb összegre tehetsz szert. Illetve biztos megélhetési forrásra találhatsz, amely nagyban hozzájárul a közérzeted javulásához. Azokban a szerelmi kapcsolatokban, amelyben sok minden másként alakult eddig, mint ahogy szeretted volna, most fordulatra van kilátás. Még a legkényesebbnek számító témákkal is előhozakodhatsz, és közös nevezőre juthattok. Egy baráti kapcsolat nem állja ki a próbát.

Oroszlán:

Eredményes lehetsz a munkában, ha nincs állásod, a héten kellene nyomulnod, mert olyan munkát találhatsz, amelyben nemcsak anyagilag, hanem erkölcsileg is megbecsülnek, és lehetőség van az előrelépésre. A szerelemben ezen a héten kevesebb a szerencséd, ezért ne is nagyon törd magad, még akkor sem, ha a szinglik táborához tartozol, és nagyon utálod már ezt a helyzetet. Amennyiben szülő vagy, gyermekednek – teljesen mindegy mennyi idős! – szüksége van a segítségedre, a támogatásodra, de nemcsak szóban, hanem anyagilag is. Munkahelyi baráti kapcsolat nem valószínű, hogy kiállja az eheti próbát.

Szűz:

Felütheti fejét a féltékenység zöld szemű szörnyetege. De nemcsak a szerelemben, hanem a munkahelyeden is megdöbbenve tapasztalhatod, kollégát hogyan keríti hatalmába az irigység. Az lenne a legjobb, ha nem vennéd fel az eléd dobott kesztyűt, hanem hagynád, had főjön a saját levében. Külföldi utazás remekül sikerülhet, ha tanulmányokat folytatsz, nemcsak könnyedén elsajátíthatod a tudást, hanem fantasztikus működhet a memóriád: olyasmire is emlékezhetsz, amit régen sajátíthattál el.

Mérleg:

Még az is lehet, hogy a szerelmi kapcsolatokban nem alakul úgy minden, ahogyan szeretnéd. Ennek fő okozója lehet, hogy a partnerednek vagy sok a tennivalója, vagy olyan helyzetbe kerülhet, amikor nagyobb figyelmet kell fordítani a kenyérkeresetre, az egzisztenciára, mint a szerelemre. Ha ezen nem bosszankodsz, akkor a viszonyotokra a harmónia lehet a jellemző. Hivatalos ügyek intézésekor egyik bosszúság éri a másikat. Mások hibája miatt is te húzhatod a rövidebbet, amit nem fogsz annyiban hagyni: megmondod a véleményed, és ettől máris lelkileg könnyebbnek érezheted magad.

Skorpió:

A házasságok, régi együttélések jövője nagymértékben azon múlik, hogy mennyire vagy toleráns, mennyire tudsz engedni, mennyire vagy képes alárendelődni a partnerednek. A munkában sikeres lehetsz, a felettesed talán hangot ad annak, milyen nagyra tartja a tudásodat, a szorgalmadat. Olyan találkozásban is részed lehet, amely nem csak felvillanyozhat, hanem megváltoztatja a szemléletmódodat is. Hallhatsz egy olyan történetet, amely elgondolkodtathat, és amelynek hatására megváltozhat a véleményed, mást tarthatsz lényegesnek, mint eddig.

Nyilas:

Még az is megtörténhet, hogy a te hibádból véget érhet egy olyan baráti kapcsolat, amely sokat jelentett neked. Próbálj meg ennek a barátnak a kedvében járni, mert ha elveszíted őt, akkor nemcsak a kapcsolatnak inthetsz búcsút, hanem talán olyan dolgoknak, amelyek akár luxusnak is minősülhetnek, amelyet egyébként nem engedhetnél meg magadnak. A házasságokban, régi együttélésekben tanulságos helyzet alakulhat ki, amikor hirtelen rádöbbenhetsz: ha kicsit elnézőbb vagy, akkor a társad olyan oldalát ismerheted meg, amely talán eddig rejtve volt előled. Pénzügyek terén minden okod megvan az optimizmusra.

Bak:

Három fontos dolog van ezen a héten az életedben: szerelem, szerelem, szerelem. Az érzelmi életedben történő pozitív változások jó hatást gyakorolhatnak a munkádra, a kollégákkal való viszonyodra, és az egész világnézetedre is. Olyan dolgot is el tudsz most intézni, amely korábban szinte lehetetlennek látszott. A most induló szerelmek azonban nem lesznek tartósak, inkább az egy vagy két éjszakás kategóriába tartoznak. Amennyiben szülő vagy, a gyermeked életében történő változások miatt elégedett és boldog lehetsz.

Vízöntő:

Kiváló ez a hét ingatlannal kapcsolatos ügyek intézésének, költözésnek, felújításnak, vételnek, eladásnak. Ha nincs állásod, vagy változtatni szeretnél, akkor erre ez a hét lenne a legideálisabb, amikor olyan lehetőséggel „kínálhat meg” a sors, amely miatt a környezetedben az irigy emberek száma hirtelen megtriplázódhat. A házasságokra, együttélésekre a kiegyensúlyozottság lehet a jellemző, míg a szerelmi viszonyok jövőjét megkérdőjelezhetik a héten történő események: partnered okot adhat a féltékenységre, amely egyben elbizonytalanít, és megkérdőjelezi a viszonyotok jövőjét.

Halak:

Akkor járnál a legjobban, ha kivennél néhány nap szabadságot, elutaznál, kikapcsolódnál, feltöltenéd lemerülőben lévő energiaraktáraidat. Rokonnal a kapcsolatod nem mondható most a legideálisabbnak, felmerülhet kettőtök között egy olyan téma, amely talán tabunak számít, és amelyben nem lesz közöttetek egyetértés. A házasságokban, együttélésekben a partnered hangulata ingadozóvá válhat, amelynek elsődleges oka, hogy a munkahelyén sokkal nagyobb elvárásoknak kell megfelelnie, mint korábban. Támogasd őt, szüksége van biztató és dicsérő szavakra.