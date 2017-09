Psziché Akadémia: Hazudj, ha tudsz! – Mi van a szavak mögött? (X)

Szavakkal bárkit manipulálni lehet, az ember testbeszéde azonban nem tud hazudni: rögtön elárulja a legőszintébb érzékeset. Ha a sorok között szeretnénk olvasni, nem árt, ha felismerjük a jeleket. Ebben segítenek Veres Paula és Ferentzy Zsuzsa coach-ok, akik október 21-én a Psziché Akadémián nyújtanak bepillantást a mikroérzelmek, a testbeszéd és az arcszerkezet funkciójának megismerésének kulisszái mögé.

És hogy miért fontos ennek a tudásnak a birtokába kerülni? Ha azt látjuk végre, ami valójában történik, nem pedig azt, amit szeretnénk, nemcsak az üzleti-, hanem a magánéletünkben is magabiztosabbá válhatunk. Képesek leszünk a valódi érzelmeket akkor is felismerni, ha a másik el akarja azokat rejteni. Összefoglalva, jobb ön- és emberismeretre tehetünk szert.

A tréningre elsősorban azokat várják, akik gyakran kerülnek olyan helyzetbe, amelynek során becsapottnak érzik magukat, illetve akik szeretnék felismerni, ha valaki nem mond igazat. De annak is ott a helye, aki sokszor csalódott már az első benyomás után, vagy akinek éppen a párkeresésben jönne jól egy kis segítség. Emellett az üzleti életre vonatkozóan is hasznos ismeretekkel lehet gazdagodni, hiszen kiderül, miért sikertelenek a tárgyalásaink, a megbeszéléseink. Sőt, azoknak is ajánljuk a tréninget, akik egyszerűen kíváncsiak, és szeretnék másképp látni az embereket.

Veres Paula és Ferentzy Zsuzsa coach-ok izgalmas tréningje előtt a szakértőkkel a Womanity Fesztiválon, a Nők Lapja Psziché standjánál lehet találkozni és beszélgetni. Az érdeklődők többek közt kedvezményesen regisztrálhatnak a tréningre, emellett magazin előfizetési akcióval és ingyenes példányokkal várnak mindenkit.

A tréningről bővebb információkat innen szerezhettek, regisztrálni pedig a zsuzsaferentzy@gmail.com címen tudtok.

