Minden, ami nő: újra jön a Womanity Fesztivál (X)

70 női-családi fókuszú márkával és 40 előadóval találkozhatunk az év egyik legjobban várt eseményén, ami ezúttal a “Merj látszani” szlogent kapta. A Womanity Fesztivál az első, kifejezetten nőknek szóló fesztivál itthon, ami szívén viseli a magyar nők sajátos társadalmi problémáit.

40 motiváló személyiség a színpadon

Az önálló előadások mellett Dombóvári Vanda moderálásával számos kerekasztal-beszélgetés zajlik majd olyan témákban, mint a Női vezetők élete,a Digitális vállalkozónők, a Népszerű hotelek világa, vagy a Sikeres férfiak önálló karrierutakon. Az előadótér programjának célja, hogy példaértékű személyiségek, kutatók, írók, üzletasszonyok, szakemberek és hétköznapi nők bevonásával is motiválják a nőket mindennapi szerepvállalásaikban. Az eseményen a Nők Lapja Psziché is képviselteti magát, állandó szerzője és coach-ja, Zádrovich Aliz tart majd előadást az érdeklődőknek. Emellett kedvezményes előfizetési lehetőséggel, ajándék magazinokkal, nyereményjátékkal, Psziché Akadémia-kuponnal is várjuk a látogatókat. De már most érdemes figyelni a Nők Lapja Psziché Facebook-oldalát, hiszen az érdeklődők között 5 páros jegyet sorsolunk majd ki a rendezvényre.

Tesztelj, mielőtt döntesz!

Külön meglepetés, hogy az eseményre kitelepülő népszerű márkák termékeit, szolgáltatásait egy napra díjmentesen kipróbálhatjuk. “Ez érvényes egy egyszerű ételkóstolásra, kozmetikai terméktesztre, workshopokra és akár egy fogfehérítésre, vagy masszázsra is” – mondja Czagány Alexandra, főszervező. A kiállítótér díjmentes látogatása tehát valódi élményeket ad a látogatóknak a reklámokból ismert márkákhoz kapcsolódóan, a próbák után pedig könnyebben tudunk majd dönteni arról, mire van igazán szükségünk.

Nevezzünk a fesztivál pályázatára!

A Womanity Fesztivál minden alkalommal pályázatot hirdet olyan hazai női egyesületek, blogok, közösségek, szervezetek, vállalkozások részére, amik aktívan dolgoznak a magyar nők lehetőségeinek bővítésén, testi/lelki egészségük megőrzésén, a női szolidaritás éltetésén.

Olyan női közösségeket szeretnének ösztönözni, amik fő tevékenysége a nők előrehaladásának támogatása, és sokat tesznek azért, hogy minél több összetartó, boldog, egészséges nő éljen Magyarországon. A verseny döntőjét a IV. Womanity Fesztivál tartják, szeptember 16-án, a Várkert Bazárban. Az esemény kiállítóterének látogatása díjmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Aki az előadótér programjain is részt venne, az előkedvezményes jegyeket itt lehet online beszeretni.

Illusztráció: Thinkstock