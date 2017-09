Kint is virág, bent is virág

Csodálatos színek a kertünkben vagy a közeli réten – nyáron szemkápráztató árnyalatokban pompáznak a virágok. Miért ne vinnénk be a lakásunkba is őket? Néhány apró trükkel sokáig élvezhetjük a „benti kertünket”.

Néha rácsodálkozunk egy-egy kertre, hogy milyen gyönyörű. De mi a titka, hogy a szemnek annyira vonzó egy kompozíció? Állítólag nem a szimmetria. Inkább a színek és formák összhangja. Fontos, hogy a kert jó adottságú legyen, jó, ha vannak benne napfényes, árnyékos és félárnyékos helyek. A gondos tulajdonos alaposan megtervezi, mit hova ültessen: melyik napszakban mennyi napsütés éri az adott növényt? De az sem mindegy, hogy milyen szerkezetű a föld, és merre folyik el a csapadék.

A későbbi szép látvány kulcsa, hogy a színek mellett a formákra is ügyeljünk: jó például, ha a kerek levelűek mellé hegyes, fűszerű zöld is kerül, hiszen amikor elvirágzott a növény, még sokáig díszítheti így is a kertet. Tervezés előtt döntsük el, milyen kertre lesz időnk: tudjuk-e öntözni, ritkítani, és nem árt tudni, hogy az évelő növények intenzívebb foglalkozást igényelnek. Kezdetben ne kísérletezzünk egzotikus példányokkal, válasszunk inkább nálunk őshonos virágokat. Mielőtt elkezdjük az ültetést, mérjük fel a talaj pH-értékét, mert ez befolyásolja, mi marad meg benne hosszú távon. Végül ne feledjük, a virágok növekednek, az a kis palánta, amit ma elültetünk, nemsokára ránő arra a másikra, amit tőle pár centire dugtunk a földbe.

FÜGGŐKERT

Ha nincs elég helyünk egy újabb cserepes növénynek, függesszük fel a virágokat! Egy fa hímző- rámára erősítsünk vékony dróttal kémcsöveket, és ebbe tetszés szerint tegyünk színes virágokat, futónövényeket. Majd díszítsük színes szalagokkal.

ÚSZÓ VIRÁGOK

Legyen az egy csokorból megmaradt szép virágfej, sziklakerti évelő vagy cserepét vesztett szobanövény – mind nagyon mutatós, ha egy üvegedénybe tesszük, amit feltöltünk vízzel. Akkor lesz igazán látványos, ha többet teszünk egymás mellé.

A cikk a Nők Lapja Psziché 2017/05. számában jelent meg.

Szöveg: Nők Lapja Kert és Virág

Fotó: Nők Lapja Kert és Virág