Oltár elé vezetünk! Minden a házasságról a Nők Lapja Psziché legújabb számában

A holtomiglan-holtodiglan ma már korántsem olyan kőbe vésett szabály, amit – a korábbi évszázadokkal ellentétben – minden körülmények között be kell tartani ahhoz, hogy elkerüljük a társadalom megbélyegzését. A modern kor emberének már megadatott a választás, és legfőképp az újrakezdés szabadsága. Ő alakítja a sorsát, így ha egy kapcsolat már kiüresedett, ha egy házasság kudarcot vallott, akkor lehetősége van rá, hogy kilépjen belőle, és egy idő után másnál keresse a boldogságot.

De vajon hányadik házasság az igazi? És a szerelmek, válások és újrakezdések közepette, mit tanulhatunk a tartós frigy titkáról? Honnan tudhatjuk, hogy a következő párunk valóban tökéletes lesz nekünk? Egyebek mellett ezekre a kérdésekre keressük a választ a Nők Lapja Psziché legfrissebb számában olyan párokkal, akik a csalódások ellenére is hittek a házasság intézményében – illetve a szerelemben –, és harmadszorra is igent mondtak az esküvőn.

Az újabb házasságig azonban hosszú út vezet, ami kemény önvizsgálattal van kikövezve. Ez sokat számít egy kapcsolat sikerességében, ám az is előfordul, hogy egyszerűen annyira különbözőek a párok, hogy még a legapróbb nézeteltéréseket illetően sem tudnak dűlőre jutni. Aktuális számunkban az ellentétek vonzását is megvizsgáljuk, és egyebek mellett lerántjuk a leplet arról is, valójában miért vezethetnek szakításhoz a legapróbbnak tűnő különbözőségek. Az örök hűségnek is van ugyanis szavatossága, a karikagyűrű nem jelent biztosítékot az életre szóló boldogságra. A gyakori buktatókról érdekes cikket olvashattok, emellett olyan tényeket is feltárunk, amik a házasság mellett és ellen szólnak.

A házassággal a családalapítás is együtt jár, de ha valaki még nem szeretne gyereket, a fogamzásgátló tabletták szedése az egyik legelterjedtebb módja annak, amivel megakadályozhatja a teherbe esést. Az „antibébikkel” kapcsolatban azonban rengeteg tévhit él az emberekben – ezeket szakértőkkel igyekszünk eloszlatni.

Müller Péter életbölcsességeit osztja meg velünk, Leckék legendákról rovatunkban pedig a könnyűzene egyik legkarizmatikusabb múzsája, Yoko Ono izgalmas életét mutatjuk be, de Molnár Ferenc Caramelről is egy izgalmas írást olvashattok, méghozzá Szily Nóra tollából. Megpróbáljuk felfedni a multiplex személyiség rejtélyét, és akit valaha megkísértett volna a hét főbűn egyike, annak megmutatjuk, hogyan oldozhatja fel magát.

