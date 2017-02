Magyarokkal a Föld Körül: Luxembourg

Szabó Mónika (43) 2003 óta él Luxembourgban férjével, akivel azóta két szép, EU-kompatibilis gyermeket hoztak a világra.

Amellett, hogy Mónikáék külföldön élnek, leginkább a nyugalom és a biztonság szól, illetve az, hogy európai uniós tisztviselőként kiszámítható viszonyok között dolgozhat, és a munkaidőnek mindig a megszokott időben vége van – még a hajtós időszakokban is. Számukra a külföldi lét hátránya viszont – nem meglepő módon – egyértelműen a család és a barátok hiánya. Ugyanakkor az életet kint nagyban megkönnyíti, hogy aki nem gazdag, az is tisztességesen meg tud élni. „A nyugdíjasok bicikliznek vagy a Mosel partján sétálgatnak, és ki tudják fizetni a gyógyszereiket. Sok olyan fejlesztést látni, ami az általános jólétet növeli. Az államnak van miből visszaosztania, és ezt meg is teszi – mondja Móni. – Ahhoz képest, hogy milyen kicsi a város, sok a nem mindennapi látványosság. A fővárost egy mély árok vágja ketté, alján patakkal, körben a sziklafalba vájva pedig az egykor a város védelmi rendszerét alkotó kazamatákkal. A patak partján legalább 500 éves házak állnak, hatalmas fagerendákkal megerősített sziklából rakott falakkal. Érdekesek Belval felújított acél- öntődéi és az ott folyó városfejlesztési projekt is. A kötelező séta része a belváros is a hercegi palotával, esetleg a piac és a palotával szemben található forró csokis bolt. Ha kirándulásra is van idő, akkor a helyreállított viandeni várat ajánlanám. A Café des Artistes a Grundon található és legalább húsz éve létezik. A hangulatért két zongorista a felelős, akik a közönséggel együtt énekelnek Édith Piafot vagy akár operetteket. Szeretem a Rotondes-ot is, ami egy felújított vasútjavító mű- hely a város szívében, sok gyerekprogrammal. A Den Atelier koncerthelynek szép nagy anarchiajel a logója, és láttam már ott Trickyt vagy a Sonic Youtht koncertezni pár száz fő előtt.” Ahogy általában, az idén tavasszal és nyáron is rengeteg program lesz Luxembourgban: katedrálisok éjszakája, múzeumfesztivál, vásárok, kerékpárverseny, éjszakai maraton és egy sor zenei fesztivál, amelyek mindig kivételes hangulatot kölcsönöznek a városnak.

„Aki pedig arra vágyik, hogy luxuskategóriás termékeket vá- sárolgasson – teszi hozzá Móni –, arra Luxembourg szintén ideális hely. A Grand rue környékén 50 méteren belül megtalálhatók a szebbnél szebb Coco Chanel-, Gucci-, Michael Kors-, Louboutin-, Max Mara-, Marc Jacobs-üzletek. De azzal számolni kell, hogy itt egy egyszerű balerinacipőt sem lehet 120 euró alatt találni.”

…

A cikk folytatásából az is kiderül, milyen az élet magyarként Los Angelesben, Párizsban, Londonban vagy New Yorkban. Keressétek a Nők Lapja Psziché 2017/01. számát!

Szerző: Pritz Péter

Fotó: Thinkstock